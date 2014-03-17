Hindistan Windows Phone ekosistemini domine etmeye geliyor





Microsoft'un Windows Phone ekosistemini genişletmek için Sony gibi devlerin yanında küçük ama Çin, Hindistan gibi kendi ülkesinde büyük üreticiler ile de görüşmeler yapıyor. Son gelen bilgiler Hindistan'ın ekosistemi domine edeceğini gösteriyor.





Hindistan medyasının haberine göre ülkenin üç büyük akıllı telefon üreticisi Karbonn, Xolo ve Lava, alt seviye modelleri ile yaz aylarında ekosisteme giriş yapacak.





Karbonn yaz aylarında 4 akıllı telefon piyasaya sürmeyi planlıyor. Modellerin fiyatları 100$-200$ arasında değişecek. Lava ise yine yaz aylarında Snapdragon 200 yongasetinden güç alan farklı akıllı telefonlar piyasaya sürecek ve fiyatları 105$-140$ arasında değişecek. Xolo'nun WP8 akıllı telefonları ise yaz başlarında piyasada olacak ve yine alt seviyeye hitap edecek.





Hindistan'ın büyük potansiyelini de arkasına alan bu üçlü ekosistemde önemli pazar payları elde etmeyi umut ediyor. Bu üçlünün yanında diğer bir Hintli Micromax da aynı dönemlerde Windows Phone 8 cihazlarını piyasaya sürmüş olacak.

http://wmpoweruser.com/more-information-about-lava-karbonn-and-xolos-windows-phones-released/