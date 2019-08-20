Hindistan tarih yazmaya çok yakın: Chandrayaan 2, Ay'ın yörüngesine yerleşti

Ayrıca Bkz.

"Hindistan, Ay'a uzay aracı gönderdi: İşte tarihi görevin detayları"

Güney Asya ülkesi, Ay'a iniş yapabilen dördüncü ülke olmaya artık çok yakın.tarafından geçtiğimiz ay uzaya gönderilen, yaklaşık bir aylık yolculuğun ardından Ay'ın yörüngesine yerleşmeyi başardı. Uzay aracı şimdiiçin son hazırlıklarını yapacak.ISRO tarafından yapılan açıklamalara göre Chandrayaan 2 uzay aracı yerel saatle 09.02'de (TSİ 07.32) Ay'ın yörüngesine yerleşmiş. Konuyla ilgili açıklamalar yapan ISRO başkanı Dr. K. Sivan,"ISRO'da görev kontrol merkezinde hepimizin kalpleri neredeyse duracak seviyeye geldi.. 30 dakika boyunca kalp atışlarımızın sürekli arttığını hissedebiliyorduk." şeklinde konuştu.Chandrayaan 2'nin Ay yörüngesine ulaşması yaklaşık bir ay sürdü. Bunun nedeni ise uzay aracının direkt olarak Ay'a gönderilmemesiydi. Chandrayaan 2, aşağıdaki görselde görmüş olduğunuz gibiyer aldı. Bu şekilde Dünya'nın kütleçekiminden faydalanıp yakıt tasarrufu yaparak Ay'a yavaş yavaş ulaşmış oldu.Chandrayaan 2, Ay'ıniniş yapacak. Daha önce Ay'auzay aracı indirmeyi başarmıştı ancak bu görevlerin hepsi ekvator ve çevresine düzenlenmişti. ISRO, Chandrayaan 2'yi başarılı bir şekilde indirebilirse bu anlamda da tarihi bir işe imza atmış olacak.Chandrayaan 2 önümüzdeki iki hafta boyunca Ay'ın yüzeyine yaklaşmaya devam edecek. Sonrasındaise iniş denemesi gerçekleştirilecek. Başarılı bir iniş olması halinde gözlem aracının Ay'daki görevi;, Ay depremleri tespit etmek ve Ay'ın yüzey özelliklerini incelemek olacak.