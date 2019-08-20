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uzay ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Hindistan tarih yazmaya çok yakın: Chandrayaan 2, Ay'ın yörüngesine yerleşti

Hindistan, 143 milyon dolarlık maliyetle geliştirdiği Chandrayaan 2 misyonunda mutlu sona artık çok yakın. Uzay aracı kusursuz bir şekilde Ay'ın yörüngesine yerleşmeyi başardı.
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Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Güney Asya ülkesi Hindistan, Ay'a iniş yapabilen dördüncü ülke olmaya artık çok yakın. Hindistan Uzay Araştırma Organizasyonu (ISRO) tarafından geçtiğimiz ay uzaya gönderilen Chandrayaan 2, yaklaşık bir aylık yolculuğun ardından Ay'ın yörüngesine yerleşmeyi başardı. Uzay aracı şimdi eylül ayındaki tarihi iniş denemesi için son hazırlıklarını yapacak.

ISRO tarafından yapılan açıklamalara göre Chandrayaan 2 uzay aracı yerel saatle 09.02'de (TSİ 07.32) Ay'ın yörüngesine yerleşmiş. Konuyla ilgili açıklamalar yapan ISRO başkanı Dr. K. Sivan,"ISRO'da görev kontrol merkezinde hepimizin kalpleri neredeyse duracak seviyeye geldi. Çok küçük bir hata bile görevin sonunu getirebilirdi. 30 dakika boyunca kalp atışlarımızın sürekli arttığını hissedebiliyorduk." şeklinde konuştu.

Ayrıca Bkz. "Hindistan, Ay'a uzay aracı gönderdi: İşte tarihi görevin detayları"
Chandrayaan 2'nin Ay yörüngesine ulaşması yaklaşık bir ay sürdü. Bunun nedeni ise uzay aracının direkt olarak Ay'a gönderilmemesiydi. Chandrayaan 2, aşağıdaki görselde görmüş olduğunuz gibi sürekli genişleyen eliptik yörüngelerde yer aldı. Bu şekilde Dünya'nın kütleçekiminden faydalanıp yakıt tasarrufu yaparak Ay'a yavaş yavaş ulaşmış oldu.

Chandrayaan 2, Ay'ın Güney Kutbu'na yakın bir bölgeye iniş yapacak. Daha önce Ay'a ABD, Çin ve Sovyetler Birliği uzay aracı indirmeyi başarmıştı ancak bu görevlerin hepsi ekvator ve çevresine düzenlenmişti. ISRO, Chandrayaan 2'yi başarılı bir şekilde indirebilirse bu anlamda da tarihi bir işe imza atmış olacak.

Chandrayaan 2 önümüzdeki iki hafta boyunca Ay'ın yüzeyine yaklaşmaya devam edecek. Sonrasında 7 Eylül tarihinde ise iniş denemesi gerçekleştirilecek. Başarılı bir iniş olması halinde gözlem aracının Ay'daki görevi; su ve mineral aramak, Ay depremleri tespit etmek ve Ay'ın yüzey özelliklerini incelemek olacak.


https://www.bbc.com/news/world-asia-india-49404019 Yorum Yaz
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