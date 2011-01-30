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Hindistan'da en güvenilir marka: Nokia

İşte Trust Research Advisory tarafından Hindistan'da yürütülen çalışmanın detayları ve elde edilen ilginç sonuçlar...
8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Hindistan'da en güvenilir marka: Nokia
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Finlandiya'nın mobil iletişim devi Nokia, geride bıraktığımız 2010 yılını IDC verilerine göre yaklaşık 453 milyon adet cep telefonu satışıyla kapattı. 2010'un 4. çeyreği itibariyle gerçekleştirilen satışların %33,5'ini Avrupa ülkeleri, %22,2'sini Ortadoğu ve Afrika ülkeleri, %21.9'unu Çin, %31,3'ünü Asya-Pasifik ülkeleri, %2,6'sını Kuzey Amerika ve %12,2'sini Güney Amerika oluşturuyor. Peki Nokia markasına tüketicilerin güveni ne durumda? İşte merak edilen bu sorunun cevabı Hindistan'dan geldi.

Trust Research Ad.visory (TRA) isimli bir araştırma firması tarafından 10.000 saate yakın çalışma yürütüldü. 16.000 farklı markayı kapsayan bu çalışmada, Hindistan'daki en önemli 9 şehirdeki 2310 kişiye 61 soru yönlendirildi. Kişilerin cevap ve görüşleri alınarak güven matriksi geliştirildi. Çalışmanın sonucunda Nokia'nın güven sıralamasında birinci, Tata'nın ikinci, Sony'nin üçüncü, LG'nin dördüncü ve Samsung'un beşinci olduğu ortaya çıktı. En fazla güvenilen ilk 10 marka listesinde Reliance, Maruti, LIC, Airtel ve Titan gibi markalar yer alıyor.

İçecek firmalarına baktığımızda ise Pepsi'nin Coca-Cola'nın önünde olduğunu görüyoruz. Pepsi Cola 36. sırada konumlanırken, Coca-Cola 60. sırada yer alarak geride kalıyor. Trust Research Ad.visory sürpriz şekilde ünlü insanları da değerlendirme kapsamına almayı tercih etmiş. Böylece Mahatma Gandhi 232. sırada ve Aktör Aamir Khan 242. sırada yer alırken Bollywood'un önemli aktörlerinden Amitabh Bachchan'ın ilk 300'e giremediği bildiriliyor. Sonuçların enteresan olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi, sizlere en güven duyduğunuz markanın ne olduğunu sorusunu yöneltiyor ve geriye kalan yorumu sizlere bırakıyoruz.

Hindistan'da en güvenilir marka: Nokia
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http://economictimes.indiatimes.com/news/news-by-industry/services/advertising/nokia-most-trusted-brand-in-india-tendulkar-ahead-of-mahatma/articleshow/7319948.cms Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
yunuss.10 8 yıl
Arkadaslar nokia en cok 3.dünya ülkelerinde yani kendi teknolojisini üretemeyen dışarıdan alan ülkelerde satılıyo, bunun nedenleri iste bu bölgeleri sömürgelestirmis olmaları, cok fazla reklam yapmaları ve piyasaya cok erken girmelerinden dolayı, toplumun beynine nokia'dan şaşma lafını atasözü gibi kazıdilar artk, cahil kesim hic araştırma yapmadan olan parasini gidiyo nokia'ya yatırıyo, halbuki nokia'nin teknolojisi hic yok hep eski modellerini değiştirip değiştirip piyasaya sunuyo, hic yenilik yapmiyo yaparsa da ya baska markadan taklit yada gereksiz göz boyamalık oluyo...
Piyasanın en iyi ve geleceği olan tek işletim sistemi android fakat nokia bunu inadına kullanmıyo...

Ben bundan sonra sadece HTC-Apple ve Sony Ericsson kullanırım
Benim şahsi görüşlerim böyle :)
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Angelica 8 yıl

yunuss.10

Arkadaslar nokia en cok 3.dünya ülkelerinde yani kendi teknolojisini üretemeyen dışarıdan alan ülkelerde satılıyo, bunun nedenleri iste bu bölgeleri sömürgelestirmis olmaları, cok fazla reklam yapmaları ve piyasaya cok erken girmelerinden dolayı, toplumun beynine nokia'dan şaşma lafını atasözü gibi kazıdilar artk, cahil kesim hic araştırma yapmadan olan parasini gidiyo nokia'ya yatırıyo, halbuki nokia'nin teknolojisi hic yok hep eski modellerini değiştirip değiştirip piyasaya sunuyo, hic yenilik yapmiyo yaparsa da ya baska markadan taklit yada gereksiz göz boyamalık oluyo...
Piyasanın en iyi ve geleceği olan tek işletim sistemi android fakat nokia bunu inadına kullanmıyo...

Ben bundan sonra sadece HTC-Apple ve Sony Ericsson kullanırım
Benim şahsi görüşlerim böyle :)



arkadas cok güzel özetlemis durumu. muhabbeti daha fazla uzatmanın anlamı yok bence.

söylemeden edemicem nokia aslında bu işe ayakkabı üreticisi olarak basladı ve telekomünikasyon işinde iken bir zamanlar batma eşigine geldi. firmayı son anda türkiyede meydana gelen nokia cep telefonlarındaki satıs patlaması kurtardı.



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alikemal35 8 yıl
Reklamlar ve iyi pazarlama stratejileri ile Nokia zamanında çok sattı ama artık Samsungta neredeyse Nokia kadar satıyor.
Bu arada anket iyi ki Hindistan da yapılmış :)
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alpa07 8 yıl
telefon boş iş.alo diyormu tamam.(bizim pederin lafı)
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gren 8 yıl
Trde oyle.ingilizler bize hindi deyince kiziyoz bide
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suhaksk 8 yıl
Nokianın birincilikleri hep gelişmekte olan 3. dünya ülkelerinde yada onlardan düşük seviyede olanlarda olacaktır çünkü teknoloji çok gelişiyor nokia kendini geliştirmekte geç kalıyor hal böyle oluncada...
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darkaura 8 yıl
baskalarinin tercihlerini, kendi kisitli butcenle yorumlayip zeka puani dagitarak, kendi zeka seviyeni acik etmek. iste ironi budur.
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Batuist 8 yıl
Yalnız buradaki güven indeksi biraz farklı manalara geliyor olsa gerek.. aksi halde birisi pepsiye yada coca cola'ya ne diye güven duysun ki?? mesela birisi ben pepsiye güveniyorum dediği zaman bu ne anlama gelir? düşünüyorum hiçbirşey bulamıyorum.. ha eğer bende hisse senetleri varsa bu yıl hisse başına iyi bir temettü dağıtacağını filan düşünür öyle güven duyabilirim belki ama başka türlü bir içecek firmasının nesine güvenebilirim?? kimse bunu sormamış mı?? yada kendinize sorun pepsi size ne diye güven verebilir!!! bana ne pepsiden !! hayatımda olan birşey değil.. saçma sapan bir araştırma yapmışlar işte ortaya koymuşlar.. zannetmeyin ki yapılan her araştırma çok gerekli ve anlamlı.. ineklerin mide gazları ile dünyanın ne kadar ısındığını araştıran bilim adamları bile oldu bu dünyada..!!! buyur buradan yak..!!! biri bana güven verecekse bir konusu olmalı, amacı, nedeni, sonucu vesaire..
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BraVe_06 8 yıl
Nokia markasına eskiden güvenirdim. Ta ki aldığım N73'ün kendi kendine bozulmasına kadar. 3 kere servise gönderilen cihazın garanti anlaşmasına göre para iadesi isteme hakkım olduğu halde zorla yeni telefon vermeye çalışması, tüketici koruma mahkemesi kararına karşı gelip icra davası açmamı sağlaması ve icra sonucuna da uymayıp haciz kararıyla paramı almamı sağladığı için Nokia'ya teşekkür ediyorum (!). Buradan herkesi uyarıyorum Nokia kadar kötü bir firma yoktur. Nokia'dan uzak durulmalıdır. Aynı teknolojideki telefonları biraz makyajlayıp tekrar piyasaya süren bir markadan daha ileriye gidemeyen bir marka durumundadır şu anda. Saygılar...
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Ahmet-79 8 yıl
Cep telefonlarında Nokıa'nın kalitesi belli ancak iş akıllı telefon olunca malesef Nokıa vasatı aşamıyor
Nokıa artık bu olayı aşmalı nasıl ki cep telefonlarında hatırı sayılır bir yere sahipse bunu akıllı telefon pazarınada taşımalı.
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A.E.C 8 yıl
Kusura bakmasınlar ama kullandığım ve en pişman olduğum markadır nokia
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hardcrss 8 yıl
Sevmiyoruz arkadaş Nokia'yı.
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Alkaris 8 yıl
nokia'nın devri geçti artık ucuz alt seviye modeller alınır ama artık c serisi n serisi gibi modellere para verilmez...
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