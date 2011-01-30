Hindistan'da en güvenilir marka: Nokia

Finlandiya'nın mobil iletişim devi Nokia, geride bıraktığımız 2010 yılını IDC verilerine göre yaklaşık 453 milyon adet cep telefonu satışıyla kapattı. 2010'un 4. çeyreği itibariyle gerçekleştirilen satışların %33,5'ini Avrupa ülkeleri, %22,2'sini Ortadoğu ve Afrika ülkeleri, %21.9'unu Çin, %31,3'ünü Asya-Pasifik ülkeleri, %2,6'sını Kuzey Amerika ve %12,2'sini Güney Amerika oluşturuyor. Peki Nokia markasına tüketicilerin güveni ne durumda? İşte merak edilen bu sorunun cevabı Hindistan'dan geldi.

Trust Research Ad.visory (TRA) isimli bir araştırma firması tarafından 10.000 saate yakın çalışma yürütüldü. 16.000 farklı markayı kapsayan bu çalışmada, Hindistan'daki en önemli 9 şehirdeki 2310 kişiye 61 soru yönlendirildi. Kişilerin cevap ve görüşleri alınarak güven matriksi geliştirildi. Çalışmanın sonucunda Nokia'nın güven sıralamasında birinci, Tata'nın ikinci, Sony'nin üçüncü, LG'nin dördüncü ve Samsung'un beşinci olduğu ortaya çıktı. En fazla güvenilen ilk 10 marka listesinde Reliance, Maruti, LIC, Airtel ve Titan gibi markalar yer alıyor.

İçecek firmalarına baktığımızda ise Pepsi'nin Coca-Cola'nın önünde olduğunu görüyoruz. Pepsi Cola 36. sırada konumlanırken, Coca-Cola 60. sırada yer alarak geride kalıyor. Trust Research Ad.visory sürpriz şekilde ünlü insanları da değerlendirme kapsamına almayı tercih etmiş. Böylece Mahatma Gandhi 232. sırada ve Aktör Aamir Khan 242. sırada yer alırken Bollywood'un önemli aktörlerinden Amitabh Bachchan'ın ilk 300'e giremediği bildiriliyor. Sonuçların enteresan olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi, sizlere en güven duyduğunuz markanın ne olduğunu sorusunu yöneltiyor ve geriye kalan yorumu sizlere bırakıyoruz.

http://economictimes.indiatimes.com/news/news-by-industry/services/advertising/nokia-most-trusted-brand-in-india-tendulkar-ahead-of-mahatma/articleshow/7319948.cms