Hotspot Shield VPN şikayetleri artıyor

Son dönemde güvenilen ve gizliliğe önem verdiğini iddia eden uygulamaların kullanıcı verilerini hoyratça kullandığına şahit oluyoruz. Son olarak popüler Hotspot Shield VPN uygulamasına önemli suçlamalar yöneltildi.

Rahatsız edici

50 milyondan fazla indirme alan Hotspot Shield VPN uygulaması, yapılan son güncellemenin ardından izinsiz olarak kilit ekranında bazı bilgiler veya reklamlar gösterdiğine dair şikayetler almaya başladı. Google Play sayfasında şikayetler giderek artıyor.

Uygulama normalde ücretli kullanıcılara bir tane performans bilgilerini gösteren, bir tane de farklı kaynaklardan haberler gösteren reklam içerikli ekran kilidi teması sağlıyordu. Bunlar istendiği takdirde kapatılabiliyordu.

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Şikayetlere göre kullanıcılar seçeneği kapatsa bile kilit ekranında uygulamanın reklamları gösterilmeye devam ediyor. Bu temaları kaldırabilmenin herhangi bir yolu yok. Ancak uygulama silinirse bu temalar da ortadan kalkıyor.

Kullanıcılara, bilgilerini kesinlikle kullanmama veya satmama sözü veren uygulamanın bu tavrı oldukça büyük eleştiri alıyor. Hatta bir özel avukat grubu geliştirici AnchorFree’yi ABD Ticaret Komisyonu - FTC’ye şikayet etmiş durumda. Grup, geliştiricinin logları sakladığı ve reklamları için kullandığı iddiasında bulunuyor. Henüz geliştirici tarafından bir açıklama gelmedi.