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Hotspot Shield VPN şikayetleri artıyor

Kullanıcılara sanal özel ağlar sunan Hotspot Shield, son güncelleme ile birlikte eleştirilerin de hedefi olmaya başladı. Uygulama izinsiz kilit ekranı teması kurmakla suçlanıyor.
1 yıl
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Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Son dönemde güvenilen ve gizliliğe önem verdiğini iddia eden uygulamaların kullanıcı verilerini hoyratça kullandığına şahit oluyoruz. Son olarak popüler Hotspot Shield VPN uygulamasına önemli suçlamalar yöneltildi.

Rahatsız edici

50 milyondan fazla indirme alan Hotspot Shield VPN uygulaması, yapılan son güncellemenin ardından izinsiz olarak kilit ekranında bazı bilgiler veya reklamlar gösterdiğine dair şikayetler almaya başladı. Google Play sayfasında şikayetler giderek artıyor.

Uygulama normalde ücretli kullanıcılara bir tane performans bilgilerini gösteren, bir tane de farklı kaynaklardan haberler gösteren reklam içerikli ekran kilidi teması sağlıyordu. Bunlar istendiği takdirde kapatılabiliyordu.

Ayrıca Bkz. "Facebook Groups uygulaması kapanıyor"

Şikayetlere göre kullanıcılar seçeneği kapatsa bile kilit ekranında uygulamanın reklamları gösterilmeye devam ediyor. Bu temaları kaldırabilmenin herhangi bir yolu yok. Ancak uygulama silinirse bu temalar da ortadan kalkıyor.

Kullanıcılara, bilgilerini kesinlikle kullanmama veya satmama sözü veren uygulamanın bu tavrı oldukça büyük eleştiri alıyor. Hatta bir özel avukat grubu geliştirici AnchorFree’yi ABD Ticaret Komisyonu - FTC’ye şikayet etmiş durumda. Grup, geliştiricinin logları sakladığı ve reklamları için kullandığı iddiasında bulunuyor. Henüz geliştirici tarafından bir açıklama gelmedi. 

 

http://www.androidpolice.com/2017/08/08/hotspot-shield-vpn-developer-trouble-lockscreen-ads-potential-privacy-concerns/ Yorum Yaz
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oray 1 yıl en beğenilen
her bedavanın bir sınırı var tabi :)
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sadrag 1 yıl
Ultrasurf ve OperaVPN.. Başkasına gerek yok.
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burakgxg2 1 yıl
Arkadaşlar ücretsiz olarak bu vpn programını kesinlikle kullanmayın. Firmanın kullanıcı bilgilerini reklam ajanslarına sattığı öğrenildi. Onun yerine kayıt tutmayan VPN programlarına bakabilirsiniz: incele.co/...
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Rivylt- 1 yıl
Hiç birşeye gerek yok aslında böyle programları pc'nizde bulundurmayın izin vermeyin cok gizli kalmak istiyorsan google'a proxy yaz tıkla gir işin bitmesiyle siteden cıktıgın takdirde program seni ve bilgilerini izlemeyecektir..
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ardicli2000 1 yıl
Turbo VPN hızlı reklamsız ve bedava...
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starfield 1 yıl
Opera VPN
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Hendrik Johannes Cruijff 1 yıl
Bedava diye bir şey yok.Bedava demek.Reklam bol demek.Öyle yok 3 kuruşa 5 köfte.
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Guest-F8946C419 1 yıl
Androidden sonrasını okumadım.. IOS'te öyle dertler yok.
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SEO-Uzmanı 1 yıl
artık ip üzerinde izleme model geride kaldı !
şimdi sistemi analizi üzerinden izleme yapılıyor
her kullanıcının kendi el yazısı misali
bir klavye fare kullanım tarazı var !
bir yazı yazarken ! belli harfler arası basış zamanlama alışkanlığından
fare kullanımına ve aynı zamanda dokunmatik ekranla zaten resmen
internet kullanıcıları bireysel sanal imzalarını ortaya koyduklarından bile haberleri yok ! özetle sistem her şeyi analiz eder !
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Umutcan 1 yıl
Normal bağlantınız güvenli değil, gizlenin gibi reklamları olur bir de bunların. İronik.
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korayalttantire 1 yıl
Hiçbir şey -aslında- bedava değildir.
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KaleyDeskop 1 yıl
ücretsiz hizmetler ya bilginizi çalar yada reklamlarla internet keyfinizin içerisine eder :D bir sunucu alın vpn sunucusu kurun telefonunuza da uygun programı kurun alsana mis gibi vpn
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