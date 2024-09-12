Google, arama sonuçlarına Internet Archive linklerini ekleyerek geçmişe götürüyor

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Tam Boyutta Gör Google, arama sonuçlarına Internet Archive'in Wayback Machine bağlantılarını eklemeye başladı. Daha önce, arama sonuçlarından ön belleğe alınmış sayfa bağlantılarını kaldıran Google, bu sayede arşiv sayfalarına erişim imkanı sunacak.

Wayback Machine ile web sitelerinin eski hallerine ulaşılabiliyor

Internet Archive, milyarlarca arşivlenmiş web sayfasına ev sahipliği yaparak internet tarihini korumada önemli bir işlev görüyor. Wayback Machine, bazı durumlarda onlarca yıl öncesine kadar gidebilen arşiviyle birçok web sitesinin geçmiş sürümlerine bakmak için çok yararlı bir araç. Bu sayede kullanıcılar, bir sitenin yıllar içinde nasıl değiştiğini inceleyebiliyor, kaldırılmış veya değiştirilmiş içeriklere yeniden erişebiliyor. Google’ın arama sonuçlarına bu bağlantıları eklemesi, sitelerin geçmiş hallerine bakmak isteyen kullanıcılar için faydalı olacak.

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Google Arama irtibat görevlisi Danny Sullivan, Şubat ayında şirketin önbelleğe alınmış sonuçları kullanımdan kaldırmasının ardından Internet Archive bağlantılarını arama sonuçlarına getirmeyi umduğunu yazmıştı. Son blog yazısıyla, entegrasyonun sağlanmaya başladığını açıkladı.

Bu yeni entegrasyon sayesinde, Google kullanıcıları artık arama sonuçlarında bağlantının sağındaki üç noktaya tıklayarak “Bu sayfa hakkında daha fazla bilgi” seçeneği aracılığıyla ilgili web sitesinin eski versiyonlarına ulaşabilecek. Değişiklik bugünden itibaren uygulanmaya başlasa da, herkese ulaşması biraz zaman alacak.

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Google, arama sonuçlarına Internet Archive linklerini ekliyor