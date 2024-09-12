Google, arama sonuçlarına Internet Archive linklerini ekleyerek geçmişe götürüyor

Wayback Machine ile web sitelerinin eski hallerine ulaşılabiliyor
Internet Archive, milyarlarca arşivlenmiş web sayfasına ev sahipliği yaparak internet tarihini korumada önemli bir işlev görüyor. Wayback Machine, bazı durumlarda onlarca yıl öncesine kadar gidebilen arşiviyle birçok web sitesinin geçmiş sürümlerine bakmak için çok yararlı bir araç. Bu sayede kullanıcılar, bir sitenin yıllar içinde nasıl değiştiğini inceleyebiliyor, kaldırılmış veya değiştirilmiş içeriklere yeniden erişebiliyor. Google’ın arama sonuçlarına bu bağlantıları eklemesi, sitelerin geçmiş hallerine bakmak isteyen kullanıcılar için faydalı olacak.
Google Arama irtibat görevlisi Danny Sullivan, Şubat ayında şirketin önbelleğe alınmış sonuçları kullanımdan kaldırmasının ardından Internet Archive bağlantılarını arama sonuçlarına getirmeyi umduğunu yazmıştı. Son blog yazısıyla, entegrasyonun sağlanmaya başladığını açıkladı.
Bu yeni entegrasyon sayesinde, Google kullanıcıları artık arama sonuçlarında bağlantının sağındaki üç noktaya tıklayarak “Bu sayfa hakkında daha fazla bilgi” seçeneği aracılığıyla ilgili web sitesinin eski versiyonlarına ulaşabilecek. Değişiklik bugünden itibaren uygulanmaya başlasa da, herkese ulaşması biraz zaman alacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.