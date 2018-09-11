Hindistanlı astronotlar bu uzay kıyafetini giyecek

Uzay araştırmalarındaki yatırımlarını artırmaya devam eden Hindistan, ilk insanlı uzay görevlerine doğru emin adımlarla ilerliyor. Hindistan Uzay Araştırma Organizasyonu (ISRO), Hintli astronotların giyeceği uzay kıyafetini geçtiğimiz günlerde ilk kez sergiledi.



Hindistan yerel medyası tarafından verilen bilgilere göre ISRO bu kıyafetleri iki yıl önce geliştirmeye başlamış. Dört katmandan oluşan ve toplam 5 kilogram ağırlığında olan kıyafetler, astronotları bir saat destekleyebilecek oksijen tüplerine sahip. Şu anda hali hazırda bu kıyafetlerden iki tanesini hazır halde bulunduran ISRO, insanlı uçuşlara kadar bir tane daha üretmeyi düşünüyor.



Hindistan başbakanı Narendra Modi, geçtiğimiz ay gerçekleşen bağımsızlık günü kutlamalarında 2022 yılı itibarıyla uzaya çıkacaklarını açıklamıştı. Modi yaptığı konuşmasında,"Hindistan dört yıl içerisinde uzaya ilk insanlarını göndermeye başlayacak. Hindistan'ın çocukları -erkek veya kız- uzayda üç renkli bayrağımızı dalgalandıracak." sözlerine yer vermişti.



Hindistan 2022 hedefine ulaşması halinde kendi uzay programıyla kendi astronotlarını uzaya gönderebilen dördüncü ülke olarak tarihe geçecek. Bu alanda daha önce Rusya, ABD ve Çin ulusal bir uzay programıyla yörüngeye ulaşmayı başarmıştı.

https://www.indiatoday.in/india/story/isro-unveils-space-suit-crew-model-for-2022-mission-1334124-2018-09-07