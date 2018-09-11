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Hindistanlı astronotlar bu uzay kıyafetini giyecek

Hindistan Uzay Araştırma Organizasyonu (ISRO), Hintli astronotların giyeceği uzay kıyafetini ilk kez sergiledi. ISRO'lu astronotlar ilk kez 2022 yılında uzaya çıkacak.
8 ay (Son Güncelleme: 8 ay)
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Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Uzay araştırmalarındaki yatırımlarını artırmaya devam eden Hindistan, ilk insanlı uzay görevlerine doğru emin adımlarla ilerliyor. Hindistan Uzay Araştırma Organizasyonu (ISRO), Hintli astronotların giyeceği uzay kıyafetini geçtiğimiz günlerde ilk kez sergiledi.

Hindistan yerel medyası tarafından verilen bilgilere göre ISRO bu kıyafetleri iki yıl önce geliştirmeye başlamış. Dört katmandan oluşan ve toplam 5 kilogram ağırlığında olan kıyafetler, astronotları bir saat destekleyebilecek oksijen tüplerine sahip. Şu anda hali hazırda bu kıyafetlerden iki tanesini hazır halde bulunduran ISRO, insanlı uçuşlara kadar bir tane daha üretmeyi düşünüyor.

Hindistan başbakanı Narendra Modi, geçtiğimiz ay gerçekleşen bağımsızlık günü kutlamalarında 2022 yılı itibarıyla uzaya çıkacaklarını açıklamıştı. Modi yaptığı konuşmasında,"Hindistan dört yıl içerisinde uzaya ilk insanlarını göndermeye başlayacak. Hindistan'ın çocukları -erkek veya kız- uzayda üç renkli bayrağımızı dalgalandıracak." sözlerine yer vermişti.

Hindistan 2022 hedefine ulaşması halinde kendi uzay programıyla kendi astronotlarını uzaya gönderebilen dördüncü ülke olarak tarihe geçecek. Bu alanda daha önce Rusya, ABD ve Çin ulusal bir uzay programıyla yörüngeye ulaşmayı başarmıştı.

https://www.indiatoday.in/india/story/isro-unveils-space-suit-crew-model-for-2022-mission-1334124-2018-09-07 Yorum Yaz
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TsG 8 ay en beğenilen
Buram buram india kokuyor kıyafet. Adamların uzay kıyafetinin bile gariban bir duruşu var.
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teeKin 8 ay
bence destek toplamak için oluşturulmuş platform arka standda clik your selfie yazıyor
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TsG 8 ay en beğenilen
Buram buram india kokuyor kıyafet. Adamların uzay kıyafetinin bile gariban bir duruşu var.
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MK* 8 ay
Inek postu bekliyordum...
Saka bir yana, uzay biliminde basarilar.
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pspoor 8 ay
Bizim artik boyle bir umudumuz bile kalmadi... yazik.
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aycibin 8 ay pspoor
Bile dedigin basari az birsey degilki.adamlarin muhendislik ve tip alanındaki akademik basarilari ortada.GMAT sinavinda yillardir dunyanin en iyilerindeler.egitim bu kadar iyi olunca gerisi geliyor.
Dunyanin en guclu 10 ekonomisi olucaz senelerdir guya.once hindistan'i gecmek lazim.sadece imam yetistirmenkten ibaret devlet okullarımız mi yarisacak bu ulkelerde?daha neler
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WarSaw 8 ay
bizim arıcı kıyafeti gibi
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Pathetic Dragon 8 ay
5 Kilogram mı? Şu an kullanılan astronot kıyafetleri 50kg civarında, bi hata olmasın?
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MustafaC53 8 ay
Bune lan istaç çalışanı gibi
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