Hintli Micromax, Windows Phone ekosistemine giriyor





Son dönemde akıllı telefonları ile en çok gündeme gelen ülke Çin olmuş durumda. Bünyesinde önemli firmalar yetiştiren ülke, bu bakımdan dünyanın da ilgisini çekiyor. Ancak sessiz sedasız kendi devrimini yapan başka bir ülke var ki o da Hindistan.





1.2 milyar nüfusa yürüyen ülke şu anda üçüncü büyük akıllı telefon pazarı konumunda. Hindistan'ın Ar-Ge gücünü Aakash adlı 35 dolarlık tabletlerle tanıma fırsatına sahip olmuştuk. Firma akıllı telefon konusunda da önemli adımlar atacağını ilk Intel işlemcili akıllı telefonu üreterek göstermişti.





Ülkenin en büyük akıllı telefon üreticisi konumunda olan ve Hugh Jackman'ı reklam yüzü olarak seçen Micromax, kısa süre içerisinde Windows Phone ekosistemine adım atmış olacak. Microsoft'un ekosisteme yeni oyuncular katma çalışmalarına Micromax olumlu yanıt verdi ve Hindistan'daki potansiyelini Windows Phone ekosistemine kanalize etmeye çalışacak.





Micromax'ın Windows Phone cihazının ne zaman satışa sunulacağı bilinmiyor ancak Şubat ayı sonundaki MWC 2014 etkinliğinde lanse edilmesi bekleniyor.

http://wmpoweruser.com/micromaxs-first-windows-phone-out-soon/