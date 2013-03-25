Hitachi, Ropits adlı yürüme zorluğu çekenler için sürücüsüz araba prototipi geliştiriyor





Sürücüsüz araç projeleri, Google ve Volvo gibi farklı sektörden firmalar tarafından üzerinde çalışılan ve önümüzdeki yıllarda sıkça görme ihtimalimizin olduğu projeler. Trafik kazalarını ve kural ihlallerini en aza indirmeyi amaçlayan projeler yanında, yaşam destek projeleri de karşımıza çıkıyor.





Japon Hitachi tarafından test sürüşleri devam eden Ropits (Kişisel akıllı taşıma sistemi robotu) bunlardan birisi. Ropits; 4 tekerlekli, elektrikli ve sürücüsüz bir araç prototipi. Projenin amacı yürüme zorluğu çekenler için kısa mesafelerde ulaşım imkanı sağlamak. Boyut açısından oldukça küçük olan Ropits, sadece bir yolcu kapasitesine sahip. Yolcu araca bindikten sonra dokunmatik kontrolcü üzerinde gideceği mesafeyi çiziyor ve saatte 10km ortalama hız ile Ropits hedefe doğru ilerliyor. Araçta lazer mesafe sensörü, özel dom kamera ve lazer hedef bulucu sensör kullanılıyor.





Aracın önüne çıkabilecek yaya gibi her türlü engel lazer mesafe sensörler yardımıyla algılanarak tedbir alınıyor. Araç trafikte değil, kaldırımlarda seyahat etmek için tasarlanmış. Ropits elektrikli bir yapıya sahip ve 18km boyunca gidebiliyor.





Hitachi testlerden başarı ile ayrıldıklarını belirtiyor. Daha erken aşamada olmasına rağmen, standart bir araç veya kurye olarak kullanılması da düşünülüyor.

http://www.shiotsu-used-car.com/blog/hitachi-selfdrivingroboticcar-ropits.htm