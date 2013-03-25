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Hitachi, Ropits adlı yürüme zorluğu çekenler için sürücüsüz araba prototipi geliştiriyor

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Alternatif Enerji
Ekrem71
Haber Editörü
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Hitachi, Ropits adlı yürüme zorluğu çekenler için sürücüsüz araba prototipi geliştiriyor

Sürücüsüz araç projeleri, Google ve Volvo gibi farklı sektörden firmalar tarafından üzerinde çalışılan ve önümüzdeki yıllarda sıkça görme ihtimalimizin olduğu projeler. Trafik kazalarını ve kural ihlallerini en aza indirmeyi amaçlayan projeler yanında, yaşam destek projeleri de karşımıza çıkıyor.

Japon Hitachi tarafından test sürüşleri devam eden Ropits (Kişisel akıllı taşıma sistemi robotu) bunlardan birisi. Ropits; 4 tekerlekli, elektrikli ve sürücüsüz bir araç prototipi. Projenin amacı yürüme zorluğu çekenler için kısa mesafelerde ulaşım imkanı sağlamak. Boyut açısından oldukça küçük olan Ropits, sadece bir yolcu kapasitesine sahip. Yolcu araca bindikten sonra dokunmatik kontrolcü üzerinde gideceği mesafeyi çiziyor ve saatte 10km ortalama hız ile Ropits hedefe doğru ilerliyor. Araçta lazer mesafe sensörü, özel dom kamera ve lazer hedef bulucu sensör kullanılıyor.

Aracın önüne çıkabilecek yaya gibi her türlü engel lazer mesafe sensörler yardımıyla algılanarak tedbir alınıyor. Araç trafikte değil, kaldırımlarda seyahat etmek için tasarlanmış. Ropits elektrikli bir yapıya sahip ve 18km boyunca gidebiliyor.

Hitachi testlerden başarı ile ayrıldıklarını belirtiyor. Daha erken aşamada olmasına rağmen, standart bir araç veya kurye olarak kullanılması da düşünülüyor.

http://www.shiotsu-used-car.com/blog/hitachi-selfdrivingroboticcar-ropits.htm Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 6 yıl
Dİsk üretmek demek fırçasız motor yapıp satmak demek neden fırçasız motorları otomotiv sanayisinde kullanmasın disk dönen bir plaka dönen plakanın veriyi bulması için çalışan bir yazılım ve motorun hareketini denetleyen bir plaket var. Hitachi disk satışı konusunda lider bir firma olamadı ama nasıl ürün yapacağını biliyor neden farklı alanlara kaymasın zaten hdd ler yerini ssd lere bırakmaya başladı.
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MxFxOx 6 yıl
Yandan alacağı bir darbede yan yatmaya meyilli duruyor.
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musa_unsal2005 6 yıl
Bencede başka alanlara yönelmesi mantıklı. Hitachi nin bende harddiski var ve tam anlamıyla rezalet.
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7Mhz 6 yıl
"Araçta lazer mesafe sensörü, özel dom kamera ve lazer hedef bulucu sensör kullanılıyor"

Bunlar ülkemiz şartları için yeterli değil, ya çukur (hatta hendek) sensörü de koyacaklar ya da tekerlekleri büyütecekler.
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