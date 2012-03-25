Hitachi'nin güvenlik kamerası bir saniyede 36 milyon resmi tarayabiliyor

Tüketici elektroniği alanında yaşanan önemli gelişmelerin yanında güvenlik yazılımı alanında da önemli yenilikler ortaya çıkıyor.





Hitachi Kokusai Electric firması tarafından geliştirilen güvenlik kamerası ve arka planını oluşturan güvenlik yazılımı resimdeki kişilerin yüzünü bir saniye içerisinde veritabanındaki 36 milyon resimle karşılaştırarak sonucunu verebiliyor.





Kamera video içerisinde veya resim içerisinde kişilerin yüzlerini tespit ederek anlık karşılaştırma yapıyor ve sonuçları küçük önizlemeler halinde ekrana döküyor. Bu önizlemeler bir video veya daha büyük bir resime link veriyor. Karşılaştırma yapılabilmesi için resimlerin en az 40 piksel çözünürlüğe sahip olması, videoların ise uyumlu formatta olması gerekiyor.





Hitachi temsilcileri yazılımın işleyişinin oldukça basit olduğunu ve benzer yüzleri bulabilen bir karşılaştırma algoritması kullandıklarını belirtiyor. Sistemin final sürümü ise firmanın yıl ortalarında başlayacak yeni mali yılında piyasaya sürülecek. Ön siparişler alınmaya başlandı.

Bu sayede güvenlik birimlerinin yaptığı kontrollerin süresi de oldukça kısalacak ve suç önleme veya suçluya ulaşma sistemleri daha büyük başarımlar elde edebilecek.