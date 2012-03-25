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Hitachi'nin güvenlik kamerası bir saniyede 36 milyon resmi tarayabiliyor

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
3,9b
1
21
Video Kameralar
Ekrem71
Haber Editörü
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Tüketici elektroniği alanında yaşanan önemli gelişmelerin yanında güvenlik yazılımı alanında da önemli yenilikler ortaya çıkıyor.

Hitachi Kokusai Electric firması tarafından geliştirilen güvenlik kamerası ve arka planını oluşturan güvenlik yazılımı resimdeki kişilerin yüzünü bir saniye içerisinde veritabanındaki 36 milyon resimle karşılaştırarak sonucunu verebiliyor.

Kamera video içerisinde veya resim içerisinde kişilerin yüzlerini tespit ederek anlık karşılaştırma yapıyor ve sonuçları küçük önizlemeler halinde ekrana döküyor. Bu önizlemeler bir video veya daha büyük bir resime link veriyor. Karşılaştırma yapılabilmesi için resimlerin en az 40 piksel çözünürlüğe sahip olması, videoların ise uyumlu formatta olması gerekiyor.

Hitachi temsilcileri yazılımın işleyişinin oldukça basit olduğunu ve benzer yüzleri bulabilen bir karşılaştırma algoritması kullandıklarını belirtiyor. Sistemin final sürümü ise firmanın yıl ortalarında başlayacak yeni mali yılında piyasaya sürülecek. Ön siparişler alınmaya başlandı.
Bu sayede güvenlik birimlerinin yaptığı kontrollerin süresi de oldukça kısalacak ve suç önleme veya suçluya ulaşma sistemleri daha büyük başarımlar elde edebilecek. 



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karaköy_soğancısı 7 yıl en beğenilen
StreetWash
Core2hanama harddiskleri hala 25 mb/s ile yazıyor...
yıl 2012 olmuş hala hdd kullanan var.

yıl 2012 oldu halan ergen sıkıntısı çekiyoruz be...
StreetWashCore2hanama harddiskleri hala 25 mb/s ile yazıyor...yıl 2012 olmuş hala hdd kullanan var.yıl 2012 oldu ...
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MaterialScience 7 yıl
ama harddiskleri hala 25 mb/s ile yazıyor...
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ParacelciuS 7 yıl
Batuist
verilen rakamlar biraz abartı hatta çok abartı. diyelimki veritabanında tarama yaptığı herbir resim en iyi ihtimalle 10KB olsa;10x36.000.000=360.000.000KB/1.000.000=360GB/sn yapar ki bu çok mümkün bir rakam değil. ki tarama yapılan bir resmin birkaç MB olacağını varsayarsanız saniyede taradığını iddia ettiği rakam terabytelara çıkıyor... Birincisi 1 saniyede terabytelarca veri aktaracak bir disk lazım ikincisi bu kadar veriyi iletebilecek bir altyapı (bknz. ekran kartlarının bellek bant genişliği gddr5 kullanılıyor) üçüncüsü bu kadar veriyi bir saniyede işleyebilecek ve karşılaştırma yapabilecek bir işlemci lazım... çok çok abartı rakamlar.. benden önce bunu birilerinin yazmış olacağını düşünmüştüm haberi okurken ama herkes okuduğunu hiç sorgulamadan direkt atlıyor her yazılana görülen. şahsen haberde verilen değerlerin benim için hiçbir anlamı yok. rakamlar ortada.

Yazılımcı bir arkadaşın olarak biraz açıklama yaparsam umarım alınmazsın.
Tabi'ki yöntemlerini net olarak bilmiyorum fakat mantıken aşağıdaki şekilde yapılıyor bu tarama;
1. Kaynak resim alınıp çeşitli görsel efektler uygulanarak ve ölçeklendirilerek bazı parametreler elde ediliyor
* Gözler arası mesafe, kulaklar arası mesafe, göz - burun - ağız mesafe vs.
2. Üretilen parametrelerle daha önce taranmış resimlere ait parametreler karşılaştırılıyor.
Karşılaştırma sonrası belirli bir yüzdenin üzerindeki kayıtlardan ilgili resimlere ulaşılıyor.
3. En yakın sonuçlar görüntüleniyor.
Kısaca yapılan tüm aramalar data'lar ile yapılıyor (Doğal olarak ortada bir görsel karşılaştırma yok)
Bu yöntemle 1 sn içerisinde milyonlarca kaydı taramak çok büyük bir olay değil.
İşlem sırasında en çok zaman harcanan kısım kaynak fotoğrafı işlemek ve parametreleri çıkarmak.
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Batuist 7 yıl ParacelciuS
ParacelciuS

Batuist

verilen rakamlar biraz abartı hatta çok abartı. diyelimki veritabanında tarama yaptığı herbir resim en iyi ihtimalle 10KB olsa;10x36.000.000=360.000.000KB/1.000.000=360GB/sn yapar ki bu çok mümkün bir rakam değil. ki tarama yapılan bir resmin birkaç MB olacağını varsayarsanız saniyede taradığını iddia ettiği rakam terabytelara çıkıyor... Birincisi 1 saniyede terabytelarca veri aktaracak bir disk lazım ikincisi bu kadar veriyi iletebilecek bir altyapı (bknz. ekran kartlarının bellek bant genişliği gddr5 kullanılıyor) üçüncüsü bu kadar veriyi bir saniyede işleyebilecek ve karşılaştırma yapabilecek bir işlemci lazım... çok çok abartı rakamlar.. benden önce bunu birilerinin yazmış olacağını düşünmüştüm haberi okurken ama herkes okuduğunu hiç sorgulamadan direkt atlıyor her yazılana görülen. şahsen haberde verilen değerlerin benim için hiçbir anlamı yok. rakamlar ortada.


Yazılımcı bir arkadaşın olarak biraz açıklama yaparsam umarım alınmazsın.

Tabi'ki yöntemlerini net olarak bilmiyorum fakat mantıken aşağıdaki şekilde yapılıyor bu tarama;

1. Kaynak resim alınıp çeşitli görsel efektler uygulanarak ve ölçeklendirilerek bazı parametreler elde ediliyor
* Gözler arası mesafe, kulaklar arası mesafe, göz - burun - ağız mesafe vs.
2. Üretilen parametrelerle daha önce taranmış resimlere ait parametreler karşılaştırılıyor.
Karşılaştırma sonrası belirli bir yüzdenin üzerindeki kayıtlardan ilgili resimlere ulaşılıyor.
3. En yakın sonuçlar görüntüleniyor.

Kısaca yapılan tüm aramalar data'lar ile yapılıyor (Doğal olarak ortada bir görsel karşılaştırma yok)
Bu yöntemle 1 sn içerisinde milyonlarca kaydı taramak çok büyük bir olay değil.
İşlem sırasında en çok zaman harcanan kısım kaynak fotoğrafı işlemek ve parametreleri çıkarmak.

mantıklı bir açıklama. gherçi saniyede milyonlarca resimde işlenebilir ama ancak googleın yer altındaki karanlık veri merkezi gibi devasa veri işlem ünitelerinde gerçekleşebilir. haber bu şekilde değerlendirilirse çok yüzeysel kalmış. örneğin google'ın hali hazırda resim aratma özelliği bulunmakta olmaz diye birşey yok ama biliyoruz ki googledaki serverlar bunu çok rahat yapabilir. haberde bahsi geçen olay çok daha basite indirgenmiş bir şekilde anlatılıyor. ama anlattığın mantıkla olması mümkündür. yinede herbir kişi için saklayacağın algoritma miktarı 10KB dahi olsa bu rakam saniyede 360GB'lık bir veriyi taramak anlamına gelir. bunun için dev bir veri istasyonu lazım.. ancak bulut bilgi işlem merkezlerinin yapabileceği bir iş gibi geldi bana...
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DH Misafiri 7 yıl
Suçluların hergün yeni teknikler bulduğu, en son teknolojileri kullanabildiği bir devirde böyle teknolojilere fazlasıyla ihtiyaç var. üstüne hergün artan nüfusu da ekleyin.
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E_Aydin35 7 yıl
Önemli ve güzel bir teknoloji, kısacası insandan kaçsan kamera yakalar seni :))
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darkaura 7 yıl
Digital teknoloji basta internetle genis ozgurluk alani sagladi ama ayni sirada insanlari denetlemeyi kataloglamiyida cok kolay hale getirdi. Butun gecmisimiz kayit altinda, yakinda kameralar her gittigimiz yeri kaydetmeye basliyacak. Bu isin gidisi hic iyi degil. Tek bir kitliga yada ic savasa bakar, eski dogu blogunun totoliter devletlerini arar hale gelicez.
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Ethnicity 7 yıl
Adamlar akıllı,kendilerine işlemeyecek teknoloji üretiyolar
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batkent 7 yıl
36 milyonu görünce dedim bu kamera türkiye'yi 2 saniyede tarıyacak :D
meğer 36 milyon arasından buluyomuş :D
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Batuist 7 yıl
verilen rakamlar biraz abartı hatta çok abartı. diyelimki veritabanında tarama yaptığı herbir resim en iyi ihtimalle 10KB olsa;
10x36.000.000=360.000.000KB/1.000.000=360GB/sn yapar ki bu çok mümkün bir rakam değil. ki tarama yapılan bir resmin birkaç MB olacağını varsayarsanız saniyede taradığını iddia ettiği rakam terabytelara çıkıyor... Birincisi 1 saniyede terabytelarca veri aktaracak bir disk lazım ikincisi bu kadar veriyi iletebilecek bir altyapı (bknz. ekran kartlarının bellek bant genişliği gddr5 kullanılıyor) üçüncüsü bu kadar veriyi bir saniyede işleyebilecek ve karşılaştırma yapabilecek bir işlemci lazım... çok çok abartı rakamlar.. benden önce bunu birilerinin yazmış olacağını düşünmüştüm haberi okurken ama herkes okuduğunu hiç sorgulamadan direkt atlıyor her yazılana görülen. şahsen haberde verilen değerlerin benim için hiçbir anlamı yok. rakamlar ortada.
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AreYerA 7 yıl Batuist
Batuist
verilen rakamlar biraz abartı hatta çok abartı. diyelimki veritabanında tarama yaptığı herbir resim en iyi ihtimalle 10KB olsa;
10x36.000.000=360.000.000KB/1.000.000=360GB/sn yapar ki bu çok mümkün bir rakam değil. ki tarama yapılan bir resmin birkaç MB olacağını varsayarsanız saniyede taradığını iddia ettiği rakam terabytelara çıkıyor... Birincisi 1 saniyede terabytelarca veri aktaracak bir disk lazım ikincisi bu kadar veriyi iletebilecek bir altyapı (bknz. ekran kartlarının bellek bant genişliği gddr5 kullanılıyor) üçüncüsü bu kadar veriyi bir saniyede işleyebilecek ve karşılaştırma yapabilecek bir işlemci lazım... çok çok abartı rakamlar.. benden önce bunu birilerinin yazmış olacağını düşünmüştüm haberi okurken ama herkes okuduğunu hiç sorgulamadan direkt atlıyor her yazılana görülen. şahsen haberde verilen değerlerin benim için hiçbir anlamı yok. rakamlar ortada.

buyuk ihtimalle bu kameralar devletlere satilicak ve gelen bilgileri isleyecek oda buyuklugunde hyper bilgisayarlar olucaktir. kurdugunuz mantik bu bilg. icin gecerli degil sanirim.
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jibe 7 yıl
StreetWash
Core2hanama harddiskleri hala 25 mb/s ile yazıyor...
yıl 2012 olmuş hala hdd kullanan var.

Yıl 2012 olmuş hala Hdd sıkıntısı çekiyoruz 500 GB ı 250 TL.
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karaköy_soğancısı 7 yıl en beğenilen
StreetWash
Core2hanama harddiskleri hala 25 mb/s ile yazıyor...
yıl 2012 olmuş hala hdd kullanan var.

yıl 2012 oldu halan ergen sıkıntısı çekiyoruz be...
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bibidibabadibu 7 yıl
quote:
Orijinalden alıntı: Core2han
ama harddiskleri hala 25 mb/s ile yazıyor...
yıl 2012 olmuş hala hdd kullanan var.
evet yıl 2012 olmuş insanlar ssd ye 350-500 tl verecek parası olmayanlarda var dimi arkadaşım
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