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Hitman 2 daha çıkmadan kırıldı

Popüler suikastçi serilerinden Hitman’in yeni oyunu henüz piyasaya çıkmadan kırıldı. Denuvo güçlü koruma yazılımları geliştirse de korsanlara bir türlü engel olamıyor.
6 ay
11,5b
1
37
Oyunlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Oyun dünyasında en büyük tartışma konularından birisi DRM koruması. Yılın başlarında Irdeto tarafından satın alınan sektörün en büyüğü Denuvo sürekli yeni teknolojiler geliştirmesine rağmen korsanların önünü alamıyor. Hitman 2 daha piyasaya sürülmeden kırıldı.

Durdurulamıyor

Hitman 2 oyunu yarın itibariyle raflara çıkmaya hazırlanıyor ancak özel bir koleksiyon sürümü, satın alan kullanıcılara 8 Kasım itibariyle dağıtılmıştı. Bu karar Warner Bros.’un başını ağrıtacak gibi görünüyor zira oyun ilk günde kırıldı.

Ayrıca Bkz. "Farklı battle royale oyunlarından Space Fuss büyük indirime girdi"

Bilindiği üzere merakla beklenen oyunlar piyasaya çıktığı ilk günlerde büyük satış rakamlarına imza atıyor. Eğer bugünlerde oyunun koruması kırılırsa satışlar düşüyor ve bu kez torrent ağları coşuyor. Bu bakımdan Denuvo ilk 14 gün oyunu sıkı şekilde korumanın çok önemli olduğunu ifade ediyor.

Yapılan araştırmalarda anti-tamper koruması olmayan popüler bir spor oyununun piyasaya çıktığı ilk gün kırıldığı ve sonraki 14 günde 355 bin civarında korsan indirildiği görülmüş. Bu da yaklaşık 21 milyon dolar civarında bir kayba denk geliyor.

Her ne kadar Denuvo bu ayrıntılara dikkat etse de korsanlar koruma kalkanını aşmaktan geri kalmıyor. Hitman 2 oyununda Denuvo 5.3 sürümü bulunuyordu ve koruma konusunda oldukça iddialıydı. Korsanların daha ilk gün kodları aşması yüzlerin asılmasına sebep oldu.

Daha önce Denuvo kullanan Far Cry 5 oyunu da ilk günlerde kırılmıştı. İşlemci kullanımı eleştirilere yol açan Assassin's Creed Origins koruması ise 3 ay dayandı ve bu esnada oyun önemli satış rakamlarına ulaştı.

 

https://www.techpowerup.com/249475/another-denuvo-version-falls-hitman-2-cracked-days-before-official-release Yorum Yaz
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Sipihr 6 ay en beğenilen
Ulen önceden orijinal oyun nedir bilmezdik
Abi bana Underground 2 çeker misin ? Diyip 2 cd yi alıp kurardık
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DenzeL_28 6 ay
Herkes hatırlamaz, 2008 ve öncesi PC oyunları ile haşır neşir olanların gözü yaşlı :)



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dracula502 6 ay
Oyun fiyatları bu haldeyken korsanı kesinlikle destekliyorum korsan oyun oynayın oynattırın
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senersongur 6 ay
Orjinal oyunlar 20 TL olsun, korsan falan kalmaz.
Oyun geliştirenler hala ucuz oyunun korsanı yokedeceğini kavrayamadı.
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Umutcan 6 ay
Tam orjinal oyunlara alışacaktık ki dolar coştu yeniden korsana dönmek zorunda kalacağız gibi.
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Nerevarine 6 ay Umutcan
Hacı siz hepiniz kafayı mı yediniz? Adamlar 100 dolarlık paketi 144₺’ye satıyorlar. 100 dolar şuan ki kurla kaç para yapıyor biliyor musun? Korsan kullanmak için saçma sapan bahaneler üretmeyin.
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DH Misafiri 6 ay
battfiled 1..3.5 forza 3 .apex .4. gibi oyunlar kalıtedir orjinal alınır diyerleri 5 kuuş etmez
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DH Misafiri 6 ay
Oyun 102 liraya satılıyor. Bu bile pahalı geliyor sanırım size.
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einhander 6 ay
yazık olmus
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Witcher3 6 ay
İyi olmuş zaten Türkçe altyazısı olmayan oyuna para vermek oyunculuğa ihanettir açık ve net..
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Atsız-Ata 6 ay
Türkçe gelmeyen ve özellikle fahiş fiyatlara satılan oyunlarda bende destekliyorum kırılmasını yumulun beyler torrente :D
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Nerevarine 6 ay Atsız-Ata
Fahiş fiyat.

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furandor 6 ay Atsız-Ata
102 tll oyun ..fahiş fiyat ???
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Y-ZiyA 6 ay
Öğrencilikten çalışmaya geçtiğim zaman korsan devrini de kapattım. Ancak oyun firmalarında da biraz insaf olması lazım. Yurtdışı satış fiyatlarında burada satmanız zor.
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Mars Portakalı 6 ay
İyi olmuş, indirelim hemen :D
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S-AINT 6 ay
Benim niye hitman in yeni oyunundan haberim yok

Bi önceki gibi saçma sapan bölümler şeklinde yaptılarsa kırılmasına sevindim. Absolution gibi bi efsaneden sonra para için rezil ettiler oyunu.
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