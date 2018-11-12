Hitman 2 daha çıkmadan kırıldı

Oyun dünyasında en büyük tartışma konularından birisi DRM koruması. Yılın başlarında Irdeto tarafından satın alınan sektörün en büyüğü Denuvo sürekli yeni teknolojiler geliştirmesine rağmen korsanların önünü alamıyor. Hitman 2 daha piyasaya sürülmeden kırıldı.

Durdurulamıyor

Hitman 2 oyunu yarın itibariyle raflara çıkmaya hazırlanıyor ancak özel bir koleksiyon sürümü, satın alan kullanıcılara 8 Kasım itibariyle dağıtılmıştı. Bu karar Warner Bros.’un başını ağrıtacak gibi görünüyor zira oyun ilk günde kırıldı.

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Bilindiği üzere merakla beklenen oyunlar piyasaya çıktığı ilk günlerde büyük satış rakamlarına imza atıyor. Eğer bugünlerde oyunun koruması kırılırsa satışlar düşüyor ve bu kez torrent ağları coşuyor. Bu bakımdan Denuvo ilk 14 gün oyunu sıkı şekilde korumanın çok önemli olduğunu ifade ediyor.

Yapılan araştırmalarda anti-tamper koruması olmayan popüler bir spor oyununun piyasaya çıktığı ilk gün kırıldığı ve sonraki 14 günde 355 bin civarında korsan indirildiği görülmüş. Bu da yaklaşık 21 milyon dolar civarında bir kayba denk geliyor.

Her ne kadar Denuvo bu ayrıntılara dikkat etse de korsanlar koruma kalkanını aşmaktan geri kalmıyor. Hitman 2 oyununda Denuvo 5.3 sürümü bulunuyordu ve koruma konusunda oldukça iddialıydı. Korsanların daha ilk gün kodları aşması yüzlerin asılmasına sebep oldu.

Daha önce Denuvo kullanan Far Cry 5 oyunu da ilk günlerde kırılmıştı. İşlemci kullanımı eleştirilere yol açan Assassin's Creed Origins koruması ise 3 ay dayandı ve bu esnada oyun önemli satış rakamlarına ulaştı.