Xiaomi Mi 7'nin fiyatı ve çıkış tarihi sızdırıldı

MWC 2018 (Mobil Dünya Kongresi) için geri sayım başladığı şu günlerde Xiaomi'nin yeni amiral gemisi Mi 7'nin fiyatı sızdırıldı. Daha öncede Mi MIX 2'yi andıran cihazın görselleri ve teknik detayları ortaya çıkmıştı. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmayalım ve merakla beklenen Mi 7'nin fiyatı ve lansman zamanına yakından bakalım.

Xiaomi Mi 7'nin Çıkış Tarihi ve Fiyatı (Tahmini)

Uygun fiyatıyla yüksek performans sunan Mi serisinin son üyesi olacak Xiaomi Mi 7'nin başlangıç fiyatı bugün ortaya çıkan bilgilere göre, 3.000 Yuan olacak. Rakamı Türk Lirası'na çevirdiğimiz zaman ise karşımıza 1782 TL gibi bir meblağ çıkıyor. Telefon ülkemizde ise ham fiyatının üzerine sırasıyla yüzde 10 TRT Bandrolü, yüzde 25 ÖTV ve yüzde 18 KDV eklendiği zaman yaklaşık olarak 2800 TL'ye tekabül ediyor.

Geçtiğimiz yıl Mi 6'nın başlangıç fiyatı ise 2,499 Yuan olarak belirlenmişti ve ülkemizde 2000 TL seviyelerinde satışa sunulmuştu. Eğer sızdırılan bilgiler doğru çıkarsa Mi 7, Xiaomi tarihinin en pahalı akıllı telefonu olacak. Fiyatlardaki artışın, Xiaomi'nin üst düzey donanımları kullanmasından kaynaklandığı tahmin ediliyor.

Çinli üretici Xiaomi'nin Mi 7 akıllı telefonunu 26 Şubat ile 1 Mart tarihleri arasında İspanya'nın Barcelona kentinde düzenlenecek olan MWC 2018 fuarında görücüye çıkaracak gibi görünüyor.

https://www.gizmochina.com/2018/01/26/xiaomi-mi-7-pricing-leaked-may-cost-3000-yuan/