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Xiaomi Mi 7'nin fiyatı ve çıkış tarihi sızdırıldı

Büyük olasılıkla MWC 2018 fuarında tanıtılacak olan Xiaomi Mi 7'nin fiyatı sızdırıldı. Sızıntılar dahilinde cihazın çıkış tarihine ve fiyatına haberimizden ulaşabilirsiniz.
1 yıl (Son Güncelleme: 1 yıl)
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Cep Telefonları
Anıl Burak Karadede
Teknoloji Editörü
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MWC 2018 (Mobil Dünya Kongresi) için geri sayım başladığı şu günlerde Xiaomi'nin yeni amiral gemisi Mi 7'nin fiyatı sızdırıldı. Daha öncede Mi MIX 2'yi andıran cihazın görselleri ve teknik detayları ortaya çıkmıştı. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmayalım ve merakla beklenen Mi 7'nin fiyatı ve lansman zamanına yakından bakalım.

Xiaomi Mi 7'nin Çıkış Tarihi ve Fiyatı (Tahmini)

Uygun fiyatıyla yüksek performans sunan Mi serisinin son üyesi olacak Xiaomi Mi 7'nin başlangıç fiyatı bugün ortaya çıkan bilgilere göre, 3.000 Yuan olacak. Rakamı Türk Lirası'na çevirdiğimiz zaman ise karşımıza 1782 TL gibi bir meblağ çıkıyor. Telefon ülkemizde ise ham fiyatının üzerine sırasıyla yüzde 10 TRT Bandrolü, yüzde 25 ÖTV ve yüzde 18 KDV eklendiği zaman yaklaşık olarak 2800 TL'ye tekabül ediyor. 
Geçtiğimiz yıl Mi 6'nın başlangıç fiyatı ise 2,499 Yuan olarak belirlenmişti ve ülkemizde 2000 TL seviyelerinde satışa sunulmuştu. Eğer sızdırılan bilgiler doğru çıkarsa Mi 7, Xiaomi tarihinin en pahalı akıllı telefonu olacak. Fiyatlardaki artışın, Xiaomi'nin üst düzey donanımları kullanmasından kaynaklandığı tahmin ediliyor.
Çinli üretici Xiaomi'nin Mi 7 akıllı telefonunu 26 Şubat ile 1 Mart tarihleri arasında İspanya'nın Barcelona kentinde düzenlenecek olan MWC 2018 fuarında görücüye çıkaracak gibi görünüyor.  

https://www.gizmochina.com/2018/01/26/xiaomi-mi-7-pricing-leaked-may-cost-3000-yuan/ Yorum Yaz
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GamerFX 1 yıl en beğenilen
Lenovo P2 kullaniyorum 5000mah bataryasi ile sarji 2 gun gidiyor hoparlor sesi ve kulaklik ses kalitesi muazzam ustelik 32gb dahili hafiza ve 4gb ram var ve 8 cekirdekli snapdragon islemcisi var daha ne istiyem ki ustelik kasasi da metal kesim ee daha nolsun 3binlik 4binlik 5binlik verip aldigim telefonla dunya tarihini degistircek bi icat yapmicam sosyal medya oyun mesaj ve cesitli uygulama calistircam yeterde artiyor bana o kadar para vermek bence gereksiz
Lenovo P2 kullaniyorum 5000mah bataryasi ile sarji 2 gun gidiyor hoparlor sesi ve kulaklik ses kalitesi muazzam ustelik 32gb dahili hafiza ve 4gb ram var ve 8 c...
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2 Yanıt Yanıtla +53
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Ray Kurzweil 1 yıl
Yaptığınız algı batsın. Seramik kasa 128gb Mi6 aldı daha geçen ablam Migrostan 1970 TL'sına. Onun fiyatıda 2999 yuandı. Böyle yalan yanlış haberler yaparak ne yaptığınızı zannediyorsunuz?
Yaptığınız algı batsın. Seramik kasa 128gb Mi6 aldı daha geçen ablam Migrostan 1970 TL'sına. Onun fiyatıda 2999 yuandı. Böyle yalan yanlış haberler yaparak ne y...
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JackWondo 1 yıl
Mi 7 yi beklemeye gerek kalmadı.
Ekonomimiz çok yaşa !!
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astegon 1 yıl
Mi 7 ile ilgili olarak ekrana gömülü parmak izi okuyucusu sebebiyle Haziran 2018 lansman tarihi olarak görünmekte. Bir de 2S'in kaymağını da yemeleri lazım di mi.
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EnSaRD 1 yıl fatih8134
Mi 7 için zaten mayısın sonu haziranın ilk haftaları diyorlar. Mix 2s göz boyasa bile beklenmesi daha makul olur. Geçen sene ki mix 2 ve mi 6 karşılaştırmasına göre mix 2s den daha uygun fiyata gelmeli ve muhtemelen ekran, Ram ve hafıza olarak mix 2se göre uygun olacak şekilde tasarlanmıştır. Huawei markasının çıkaracağı telefonları da göz gezdirmekte fayda var. Benim için ekran, batarya ve hafıza önemli olduğu için inşallah mi max 3 alacağım.
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fatih8134 1 yıl
arkadaşlar mi7'nin çıkışının hazirana kadar uzadı diye haber yapan sayfalar var.yarın mi mix 2s çıkıyor.mi7 ile mi mix2s arasında fark var mı ? mix2s mi7 ye tercih edilir mi ?
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BuZ-MaViSi 1 yıl
Telefon fiyatlarında ipin ucu kaçmaya başladı. 2 sene önce 3000 e telefon satıyorlar, 2 sene sonrası ne olur diyordum 5000 oldu. Bu artış nereye kadar gidecek. 2 sene sonra 7-8 binlere mi alacağız. Bu cihazların maliyeti ne kadar artıyorda her sene fiyatlar 1000 lira artıyor. Geçen sene 1000 liraya Mi5 almışken mi7 2800 olursa bizim geleceğimiz çok karanlık. Bazıları tutturmuş yerli malı kullanın. Ona da razıyım ama sd435 işlemcili vesteli 1500 e almak, diğer firmalardan daha acımasızca bir tutum olmazmı. 600 liraya mi4 aldım umarım uzun süre götürür.
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HACISTEIN 1 yıl BuZ-MaViSi
iyide dolardan eurodan ülkenin ekonomisinden haberiniz yok sanırım?
bir ülke herhangi birşey üretmeden, üretimden tüketime kadar kendi içinde halletmeden ne gibi bir ucuzlama yada ekonomik düzelme bekleyebilirsinizki ?
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DHBSC55 1 yıl
telefona %53 vergi nedir ya, TRT vergisi %10 nedir,zaten reklam yayınlayarak normal kanallardan farkı yok, bişey yaptıklarıda yok, tamam ingilterede de bbc vergisi alınnıyor, tabiki bu kadar fazla değil, ama bbc dünyaca ünlü belgesel kanalları ile meşhur,bu nedir ya gerçekten yazık ya.
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DH Misafiri 1 yıl
mix 2 alsam pişman olurmuyum 2500 tlye migrosa geldi
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cem16 1 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
mix 2 alsam pişman olurmuyum 2500 tlye migrosa geldi

Mi mix2s daha iyi onu bekle
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Whisper 1 yıl
mate 10 pro aldım gitti
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kadirdaglar 1 yıl
sabırsızlıkla bekliyorum
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RiorraW 1 yıl
Arkadaşlar resmi duyuru ne zaman yapılır? Hem özellikleri olsun hemde çıkış tarihi olarak.
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Infinitum 1 yıl
Mi 7 bir çıksa da Mi6 1800 civarlarına düştüğünde DH ölücülüğünün dibine vurup alsam. Gerçi aynısını Mi 5 için hayal etmiştim zamanında :D Neyse Seramik versiyon ulaşılmaz diyordum 2000 oldu eninde sonunda.
Yalnız fiyatların artışı çok feci; bir yandan Lira değersizleşiyor, öbür yandan Xiaomi sektöre artık yerleştiği için fiyat konusunda daha rahat davranıyor, F/P markalar bile radarımızdan çıkmak üzere. S3, 4S gibi cihazlar varken 2000 lira maximum fiyattı, elimdeki E250'ye bakıp telefona o para verilir mi diyordum.
Bu arada diğer arkadaşların dediği fiyattaki hesap hatası (umarım manipülasyon değildir) gerçekten feci olmuş. Umarım düzeltirsiniz. Algı böyle yaratılırsa satıcılar müşteriyi öper.
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