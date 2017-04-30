Hızlı ve Öfkeli 8 gişede 1 milyar dolara ulaştı

Son yılların en başarılı film serileri arasında yer alan Hızlı ve Öfkeli, gişedeki yolculuğunu hız kesmeden sürdüyor. Serinin 13 Nisan'da vizyona giren sekizinci filmi Hızlı ve Öfkeli 8 (The Fate of the Furious), gişede önemli bir kilometre taşını daha geride bıraktı.

Vizyona girdiği ilk haftasonunda 532.5 milyon dolar hasılat yaparak yeni bir rekora imza atan Hızlı ve Öfkeli 8, vizyondaki üçüncü haftasını tamamlarken 1 milyar dolar sınırını aştı. Filmin dünya genelinde gişe hasılatı gün itibariyle 1.06 milyar dolara ulaşmış durumda.

Hızlı ve Öfkeli 8 böylece sinema tarihinde 1 milyar dolar gişe hasılatına ulaşan 30. film oldu. Filmin dağıtımcısı olan Universal ise 105 yıllık tarihinde 5. kez 1 milyar sınırını aşmış oldu. Stüdyo daha önce Jurassic World, Hızlı ve Öfkeli 7, Minions ve Jurassic Park ile bu sınırı aşmayı başarmıştı.

Filmin bu büyük başarısında ABD dışında gördüğü yoğun ilginin payı oldukça büyük. ABD'de 192.7 milyon dolar gişe hasılatı yapan film, geri kalan 867.6 milyon dolarlık hasılatı ABD dışından elde etti.

http://deadline.com/2017/04/fate-of-the-furious-crosses-1-billion-worldwide-box-office-china-record-biggest-grossing-import-1202079768/