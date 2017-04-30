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Hızlı ve Öfkeli 8 gişede 1 milyar dolara ulaştı

13 Nisan'da gösterime giren Hızlı ve Öfkeli 8, vizyondaki üçüncü haftasında 1 milyar dolar gişe hasılatına ulaştı. Film böylece tüm zamanların en başarılı filmleri arasında yerini aldı.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
7,1b
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29
Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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Son yılların en başarılı film serileri arasında yer alan Hızlı ve Öfkeli, gişedeki yolculuğunu hız kesmeden sürdüyor. Serinin 13 Nisan'da vizyona giren sekizinci filmi Hızlı ve Öfkeli 8 (The Fate of the Furious), gişede önemli bir kilometre taşını daha geride bıraktı.
Vizyona girdiği ilk haftasonunda 532.5 milyon dolar hasılat yaparak yeni bir rekora imza atan Hızlı ve Öfkeli 8, vizyondaki üçüncü haftasını tamamlarken 1 milyar dolar sınırını aştı. Filmin dünya genelinde gişe hasılatı gün itibariyle 1.06 milyar dolara ulaşmış durumda.
Hızlı ve Öfkeli 8 böylece sinema tarihinde 1 milyar dolar gişe hasılatına ulaşan 30. film oldu. Filmin dağıtımcısı olan Universal ise 105 yıllık tarihinde 5. kez 1 milyar sınırını aşmış oldu. Stüdyo daha önce Jurassic World, Hızlı ve Öfkeli 7, Minions ve Jurassic Park ile bu sınırı aşmayı başarmıştı.
Filmin bu büyük başarısında ABD dışında gördüğü yoğun ilginin payı oldukça büyük. ABD'de 192.7 milyon dolar gişe hasılatı yapan film, geri kalan 867.6 milyon dolarlık hasılatı ABD dışından elde etti.

http://deadline.com/2017/04/fate-of-the-furious-crosses-1-billion-worldwide-box-office-china-record-biggest-grossing-import-1202079768/ Yorum Yaz
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12 Angry Men 2 yıl en beğenilen
Beğenmıyorsanız ızlemeyın sankı zorla ızlettırıyorlarmış gibi boş boş yazıyorsunuz. Saçma sapan düğün değnek,recep ivedik ve cinli şeytanlı filmlerden iyidir.
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CRoSSBoNeSS 2 yıl
"Niye bitmiyor su seri artik" diyen arkadaslar sanirim her filmin siyasi bir kaygisi, muthis bir senaryosu, inanilmaz bir bakis acisi olmasi gerektigini falan dusunuyor sanirim.
Arkadaslar bazi filmler sadece gorseldir. Sadece patlama catlama, kavga dovus icin izlenir, bazi filmler insanlari korkutma amaciyla cekilir, bazi filmler guldurme amaciyla cekilir vs vs, her film matrix gibi ufuk acacak, usual suspects gibi finalde sok edecek, interstellar gibi bilimi fizigi isleyecek diye bir kural yok.
Bazi filmlerin amaci seyirciye 2 saatlik bir eglence sunmaktir sadece. Ben sahsen filme gittim, filmde izleyecegim seyi biliyordum ve izledigim sey beni tatmin etti. Cunku bu filmden kuantum fizigi ogrenmeye calismadim. Amacim bol bol araba, kavga, dovus, patlama gormekti ve istedigimi aldim.
Filme gitmeden once fragmani izlerseniz eger filmden ne beklemeniz gerektigini az cok anlarsiniz. Ulan fragmani gectim, sadece afisine baksaniz bile yeterdi be. Adam gelmis matrix diyo :/
"Niye bitmiyor su seri artik" diyen arkadaslar sanirim her filmin siyasi bir kaygisi, muthis bir senaryosu, inanilmaz bir bakis acisi olmasi gerektigini falan d...
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CR7_35 2 yıl
7.filmin hasilati Walker sayesindeydi de bunun bu kadar olmasi birazcik sasirtici.
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axaxa 2 yıl
Bu filmi bi beklentiye girerek izlerseniz tabi beğenmezsiniz eğlence için sinema keyfi için gidip izlenecek filmlerden
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Paetzold 2 yıl
Ilk serileri vcd playerdan izlerdik hey gidi hey
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Görkem ! 2 yıl Paetzold
Paetzold
Ilk serileri vcd playerdan izlerdik hey gidi hey


tokyo şarkısını herkes kendine has şekilde uydurarak söylerdi birde
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mavizaman 2 yıl
milletin parası bol saçmaya.
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_EsmeR 2 yıl
Tek kelimeyle serinin bitme vakti gelmiş, izlediğim en kötü hızlı ve öfkeli filmiydi.
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Taylor Lautnerr 2 yıl
Paul walker olmadan olmuyor...
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A Lifetime 2 yıl
kalkana kadar 1.5m olur
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oteki 2 yıl
!!!!!
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DennisLars 2 yıl
millet hızlı ve öfkeli deyince ne bekliyor anlamadım, derin bi senaryo ve bi felsefe bekliyor sanırım

Gider 2 saat patlama çatlama yarış sahneleri dövüş falan izler geçersin. Ben gayette eğlendim 9-10 da çıkacak ikisine de giderim sinema da. Çocukluğumuzdan beri izliyoruz seri çizgisini genişletmiş olsa da yine de tat veriyor kesinlikle.
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Predator9 2 yıl
Tamamen isimden kazandılar film genel anlamda kötüydü. Her sektörde böyle tutan bir şey yap artık ne olursa olsun ardından gelenler nasılsa kazandırıyor. Gerçekten ilginç...
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