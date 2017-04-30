Hızlı ve Öfkeli 8 gişede 1 milyar dolara ulaştı

Haber Editörü
Son yılların en başarılı film serileri arasında yer alan Hızlı ve Öfkeli, gişedeki yolculuğunu hız kesmeden sürdüyor. Serinin 13 Nisan'da vizyona giren sekizinci filmi Hızlı ve Öfkeli 8 (The Fate of the Furious), gişede önemli bir kilometre taşını daha geride bıraktı.
Vizyona girdiği ilk haftasonunda 532.5 milyon dolar hasılat yaparak yeni bir rekora imza atan Hızlı ve Öfkeli 8, vizyondaki üçüncü haftasını tamamlarken 1 milyar dolar sınırını aştı. Filmin dünya genelinde gişe hasılatı gün itibariyle 1.06 milyar dolara ulaşmış durumda.
Hızlı ve Öfkeli 8 böylece sinema tarihinde 1 milyar dolar gişe hasılatına ulaşan 30. film oldu. Filmin dağıtımcısı olan Universal ise 105 yıllık tarihinde 5. kez 1 milyar sınırını aşmış oldu. Stüdyo daha önce Jurassic World, Hızlı ve Öfkeli 7, Minions ve Jurassic Park ile bu sınırı aşmayı başarmıştı.
Filmin bu büyük başarısında ABD dışında gördüğü yoğun ilginin payı oldukça büyük. ABD'de 192.7 milyon dolar gişe hasılatı yapan film, geri kalan 867.6 milyon dolarlık hasılatı ABD dışından elde etti.
http://deadline.com/2017/04/fate-of-the-furious-crosses-1-billion-worldwide-box-office-china-record-biggest-grossing-import-1202079768/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Arkadaslar bazi filmler sadece gorseldir. Sadece patlama catlama, kavga dovus icin izlenir, bazi filmler insanlari korkutma amaciyla cekilir, bazi filmler guldurme amaciyla cekilir vs vs, her film matrix gibi ufuk acacak, usual suspects gibi finalde sok edecek, interstellar gibi bilimi fizigi isleyecek diye bir kural yok.
Bazi filmlerin amaci seyirciye 2 saatlik bir eglence sunmaktir sadece. Ben sahsen filme gittim, filmde izleyecegim seyi biliyordum ve izledigim sey beni tatmin etti. Cunku bu filmden kuantum fizigi ogrenmeye calismadim. Amacim bol bol araba, kavga, dovus, patlama gormekti ve istedigimi aldim.
Filme gitmeden once fragmani izlerseniz eger filmden ne beklemeniz gerektigini az cok anlarsiniz. Ulan fragmani gectim, sadece afisine baksaniz bile yeterdi be. Adam gelmis matrix diyo :/