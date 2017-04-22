Hızlı ve Öfkeli serisine eşlik edecek yeni bir film serisi geliyor

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Son yılların en başarılı film serileri arasında yer alan Hızlı ve Öfkeli (Fast & Furious), geçtiğimiz hafta vizyona giren The Fate of the Furious ile beyaz perdeye geri döndü. Serinin sekizinci filmi olan The Fate of the Furious, sinemaseverler tarafından ilgiyle karşılandı ve vizyondaki ilk haftasında gişe rekoru kırmayı başardı.
Sekizinci filminde olmasına rağmen hala büyük ilgi gören Hızlı ve Öfkeli serisini uzun yıllar devam ettirmenin yollarını arayan Universal, ana seriye eşlik edecek ikinci bir Hızlı ve Öfkeli serisi başlatmaya karar verdi. Henüz planlama aşamasında olan bu yan filmler (spin-off), seriye sonradan dahil olan Dwayne Johnson ve Jason Statham'ın karakterleri etrafında dönecek. İkili, The Fate of the Furious'un en beğenilen unsurları arasında yer alıyor.
Hızlı ve Öfkeli filmlerine eşlik etmesi ve belki de zamanla ana serinin yerini alması beklenen bu yan serisinin senaristi, Tokyo Drift'ten beri tüm Hızlı ve Öfkeli filmlerinin senaryosunu kaleme alan Chris Morgan olacak. Ayrıca The Fate of the Furious ile seriye dahil olan ünlü oyuncu Charlize Theron'un da bu yan seride yer alması bekleniyor.
Bu yan filmlerin asıl Hızlı ve Öfkeli serisini nasıl etkileyeceği şimdilik bilinmiyor. The Fate of the Furious gişede büyük başarı yakalamış olsa da artık 16.yılına giren seri yavaş yavaş eskimeye başladı. Universal'ın Hızlı ve Öfkeli serisini 10.film ile sonlandırıp, bu yeni film serisi ile yola devam etmek istediği söyleniyor.
http://deadline.com/2017/04/dwayne-johnson-jason-statham-fate-of-the-furious-spinoff-universal-pictures-1202073677/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
3. Sinif basit aksiyon filmleri ile rahatlikla yarisir,
Tamamen maddi kaygilarla yapilmis, tatsiz, senaryosu derinlikten uzak, butcesi yuksek, senaryosu ucuz aksiyon zirvasi..
izlemeyin kardeşim, okuma haberini geç.
He izlemiyorsan yorumda yapmana gerek yok, kimse sizi zorla izlettirmiyor.
Ben izlerim ve izleyeceğim gayet de memnunum.
Ne ile çekecekler Sesi çıkmayan Tesla ile mi ? Prius ile mi ?
Geçiniz efendim Avrupa küçük hacimdeki dizel araçları bile tamamen yasaklıyorken sen 6 litre 8 litre arabaları nasıl kullanacaksın ileriki filmlerde ?
Her şeyin sahte olduğu bir dünyadayız sanki BLACK MİRROR dizisi kaplamış 4 yanımızı
Homurtusu çıkmayan her içten yanmalı motora lanetler olsun
Bunu da böyle koyarım Euro Normlarını koyanlara gelsin bu video
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