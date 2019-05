Hızlı ve Öfkeli serisine eşlik edecek yeni bir film serisi geliyor

Son yılların en başarılı film serileri arasında yer alan Hızlı ve Öfkeli (Fast & Furious), geçtiğimiz hafta vizyona giren The Fate of the Furious ile beyaz perdeye geri döndü. Serinin sekizinci filmi olan The Fate of the Furious, sinemaseverler tarafından ilgiyle karşılandı ve vizyondaki ilk haftasında gişe rekoru kırmayı başardı.

Sekizinci filminde olmasına rağmen hala büyük ilgi gören Hızlı ve Öfkeli serisini uzun yıllar devam ettirmenin yollarını arayan Universal, ana seriye eşlik edecek ikinci bir Hızlı ve Öfkeli serisi başlatmaya karar verdi. Henüz planlama aşamasında olan bu yan filmler (spin-off), seriye sonradan dahil olan Dwayne Johnson ve Jason Statham'ın karakterleri etrafında dönecek. İkili, The Fate of the Furious'un en beğenilen unsurları arasında yer alıyor.

Hızlı ve Öfkeli filmlerine eşlik etmesi ve belki de zamanla ana serinin yerini alması beklenen bu yan serisinin senaristi, Tokyo Drift'ten beri tüm Hızlı ve Öfkeli filmlerinin senaryosunu kaleme alan Chris Morgan olacak. Ayrıca The Fate of the Furious ile seriye dahil olan ünlü oyuncu Charlize Theron'un da bu yan seride yer alması bekleniyor.

Bu yan filmlerin asıl Hızlı ve Öfkeli serisini nasıl etkileyeceği şimdilik bilinmiyor. The Fate of the Furious gişede büyük başarı yakalamış olsa da artık 16.yılına giren seri yavaş yavaş eskimeye başladı. Universal'ın Hızlı ve Öfkeli serisini 10.film ile sonlandırıp, bu yeni film serisi ile yola devam etmek istediği söyleniyor.

