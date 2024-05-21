Hızlı ve Öfkeli serisi yolculuğuna bir diziyle devam edebilir

Tam Boyutta Gör Finansal olarak tüm zamanların en başarılı filml serilerinden biri olan Hızlı ve Öfkeli (Fast & Furious), 2026 yılında çıkacak 11. filmiyle birlikte yolculuğunu tamamlayacak. En azından beklentiler bu yöndeydi. Zira serinin yıldızı Vin Diesel da bunu doğrulamıştı. Ancak söz konusu bu kadar kârlı bir seri olunca, Hollywood'da veda etmek diye bir şey pek mümkün olmuyor.

Vin Diesel ve Paul Walker'ın başrollerini üstlendiği orijinal seri 2026 yılında tamamlanacak olsa da Hızlı ve Öfkeli franchise'ı yoluna bir şekikde devam edecek gibi görünüyor. Nitekim serinin yapımcıları daha şimdiden bu seriyi nasıl devam ettirebileceklerini düşünmeye başlamış bile.

Hızlı ve Öfkeli Serisi, Spin-off Filmleri ve Dizileriyle Devam Edebilir

Tam Boyutta Gör Hızlı ve Öfkeli serisinin haklarını elinde bulunduran NBCUniversal açıklayan Langley, 2026 yılında çıkacak Fast X Part 2'den sonra ne yapacaklarına karar vermediklerini ama bu serinin farklı şekillerde devam edebileceğini söyledi.

Langley'nin gündeme getirdiği ihtimallerden biri de Hızlı ve Öfkeli serisini bir diziyle devam ettirmek oldu. Elbette bu, mevcut serinin bir diziyle devam edeceği anlamına gelmiyor. Ancak Hızlı ve Öfkeli serisinin adını ve ana temasını kullanan yeni bir dizi çekilebilir. Bu tanıdığımız bir karaktere odaklanan bir spin-off dizisi olabileceği gibi bir reboot da olabilir. Ne olursa olsun NBCUniversal'ın bu serinin peşini bırakmaya pek niyeti yok gibi görünüyor.

Maymunlar Cehennemi: Yeni Krallık gişede başarı yakaladı 2 gün önce eklendi

Öte yandan spin-off filmleri de serinin geleceğinde önemli bir yer tutabilir. Dwayne Johnson ve Jason Momoa'nın başrollerini üstleneceği Fast & Furious Presents: Hobbs & Reyes için hazırlıklarını sürdüren stüdyo, serinin kadın karakterlerine odaklancak diğer spin-off projesini de henüz rafa kaldırmış değil.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Sinema ve Dizi Haberleri

Hızlı ve Öfkeli serisi bir diziyle devam edebilir