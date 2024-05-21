Hızlı ve Öfkeli serisi yolculuğuna bir diziyle devam edebilir

Vin Diesel ve Paul Walker'ın başrollerini üstlendiği orijinal seri 2026 yılında tamamlanacak olsa da Hızlı ve Öfkeli franchise'ı yoluna bir şekikde devam edecek gibi görünüyor. Nitekim serinin yapımcıları daha şimdiden bu seriyi nasıl devam ettirebileceklerini düşünmeye başlamış bile.
Hızlı ve Öfkeli Serisi, Spin-off Filmleri ve Dizileriyle Devam Edebilir
Langley'nin gündeme getirdiği ihtimallerden biri de Hızlı ve Öfkeli serisini bir diziyle devam ettirmek oldu. Elbette bu, mevcut serinin bir diziyle devam edeceği anlamına gelmiyor. Ancak Hızlı ve Öfkeli serisinin adını ve ana temasını kullanan yeni bir dizi çekilebilir. Bu tanıdığımız bir karaktere odaklanan bir spin-off dizisi olabileceği gibi bir reboot da olabilir. Ne olursa olsun NBCUniversal'ın bu serinin peşini bırakmaya pek niyeti yok gibi görünüyor.
Öte yandan spin-off filmleri de serinin geleceğinde önemli bir yer tutabilir. Dwayne Johnson ve Jason Momoa'nın başrollerini üstleneceği Fast & Furious Presents: Hobbs & Reyes için hazırlıklarını sürdüren stüdyo, serinin kadın karakterlerine odaklancak diğer spin-off projesini de henüz rafa kaldırmış değil.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.