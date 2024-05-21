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    Hızlı ve Öfkeli serisi yolculuğuna bir diziyle devam edebilir

    Orijinal Hızlı ve Öfkeli serisi 2026'da çıkacak 11. filmiyle tamamlanacak olsa da bu seri farklı şekillerde devam edebilir. Yapımcıların gündeminde bir Hızlı ve Öfkeli dizisi de var.
    Hızlı ve Öfkeli serisi bir diziyle devam edebilir Tam Boyutta Gör
    Finansal olarak tüm zamanların en başarılı filml serilerinden biri olan Hızlı ve Öfkeli (Fast & Furious), 2026 yılında çıkacak 11. filmiyle birlikte yolculuğunu tamamlayacak. En azından beklentiler bu yöndeydi. Zira serinin yıldızı Vin Diesel da bunu doğrulamıştı. Ancak söz konusu bu kadar kârlı bir seri olunca, Hollywood'da veda etmek diye bir şey pek mümkün olmuyor.

    Vin Diesel ve Paul Walker'ın başrollerini üstlendiği orijinal seri 2026 yılında tamamlanacak olsa da Hızlı ve Öfkeli franchise'ı yoluna bir şekikde devam edecek gibi görünüyor. Nitekim serinin yapımcıları daha şimdiden bu seriyi nasıl devam ettirebileceklerini düşünmeye başlamış bile.

    Hızlı ve Öfkeli Serisi, Spin-off Filmleri ve Dizileriyle Devam Edebilir

    Hızlı ve Öfkeli serisi bir diziyle devam edebilir Tam Boyutta Gör
    Hızlı ve Öfkeli serisinin haklarını elinde bulunduran NBCUniversal açıklayan Langley, 2026 yılında çıkacak Fast X Part 2'den sonra ne yapacaklarına karar vermediklerini ama bu serinin farklı şekillerde devam edebileceğini söyledi.

    Langley'nin gündeme getirdiği ihtimallerden biri de Hızlı ve Öfkeli serisini bir diziyle devam ettirmek oldu. Elbette bu, mevcut serinin bir diziyle devam edeceği anlamına gelmiyor. Ancak Hızlı ve Öfkeli serisinin adını ve ana temasını kullanan yeni bir dizi çekilebilir. Bu tanıdığımız bir karaktere odaklanan bir spin-off dizisi olabileceği gibi bir reboot da olabilir. Ne olursa olsun NBCUniversal'ın bu serinin peşini bırakmaya pek niyeti yok gibi görünüyor.

    Öte yandan spin-off filmleri de serinin geleceğinde önemli bir yer tutabilir. Dwayne Johnson ve Jason Momoa'nın başrollerini üstleneceği Fast & Furious Presents: Hobbs & Reyes için hazırlıklarını sürdüren stüdyo, serinin kadın karakterlerine odaklancak diğer spin-off projesini de henüz rafa kaldırmış değil. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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