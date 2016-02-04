Hızlı ve Öfkeli'nin 3 Yeni Filmi Yolda

Hızlı ve Öfkeli film serisinin karşılaştığımız son filmi Hızlı ve Öfkeli 7 gişede oldukça büyük bir başarı elde etti. Bu durum filmin yapımcılarının da iştahını kabartıyor. Film serisinin maddi getirisinin yüksek olması sebebiyle yeni filmlerin de yolda olduğu açıklandı.



Açıklamalara göre 2021 yılınaa kdar 3 yeni Hızlı ve Öfkeli filmi daha karşımıza çıkacak. Hızlı ve Öfkeli 8, 14 Nisan 2017'de gösterime girecek. Ardından 19 Nisan 2019'da ise Hızlı ve Öfkeli 9 ile karşılaşacağız. Son olarak ise 2 Nisan 2021'de Hızlı ve Öfkeli 10 karşımıza çıkacak.

Tabi bu tarihlerin tahmini olduğunu belirtelim. Film serisinin finansal başarısına devam etmemesi halinde yapımcılar farklı kararlar da alabilirler. Diğer taraftan finansal başarı devam ettiği sürece Hızlı ve Öfkeli serisi 10. filmden sonra da yoluna devam edebilir.



http://www.tweaktown.com/news/50130/universal-dates-furious-9-10-films-up-until-2021/index.html