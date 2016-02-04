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Hızlı ve Öfkeli'nin 3 Yeni Filmi Yolda

Hızlı ve Öfkeli'nin filmlerinin maddi anlamda büyük getirisinin olması serinin yapımcılarının iştahını kabartıyor. Bu film serisinin 3 yeni filminin geleceği açıklandı.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Zamazingo
Alkan Adakaner
Haber Editörü
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Hızlı ve Öfkeli'nin 3 Yeni Filmi Yolda
 
Hızlı ve Öfkeli film serisinin karşılaştığımız son filmi Hızlı ve Öfkeli 7 gişede oldukça büyük bir başarı elde etti. Bu durum filmin yapımcılarının da iştahını kabartıyor. Film serisinin maddi getirisinin yüksek olması sebebiyle yeni filmlerin de yolda olduğu açıklandı.
Açıklamalara göre 2021 yılınaa kdar 3 yeni Hızlı ve Öfkeli filmi daha karşımıza çıkacak. Hızlı ve Öfkeli 8, 14 Nisan 2017'de gösterime girecek. Ardından 19 Nisan 2019'da ise Hızlı ve Öfkeli 9 ile karşılaşacağız. Son olarak ise 2 Nisan 2021'de Hızlı ve Öfkeli 10 karşımıza çıkacak. 
Tabi bu tarihlerin tahmini olduğunu belirtelim. Film serisinin finansal başarısına devam etmemesi halinde yapımcılar farklı kararlar da alabilirler. Diğer taraftan finansal başarı devam ettiği sürece Hızlı ve Öfkeli serisi 10. filmden sonra da yoluna devam edebilir.

http://www.tweaktown.com/news/50130/universal-dates-furious-9-10-films-up-until-2021/index.html Yorum Yaz
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mu5tafa 3 yıl en beğenilen
Son filmin hasılatından sonra bir 10 film daha çekerler.
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canguler917 3 yıl
hızlı ve öfkeli demek yarış demek.son filmlerde yarış göremedik.paul walkerda yok artık.kimse dwayne johnson içinde bir filme gitmez.güzel olmayacak
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kadeve 3 yıl
Bundan sonrası artık böyle hasılatlar görmeyebilir.

Paul Walker anısına bile izleseniz genelde son filmden akılda kalan tek sahne
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Şu çekilen sahneydi. Artık eski tadı vermiyor devam filmleri
Bundan sonrası artık böyle hasılatlar görmeyebilir.Paul Walker anısına bile izleseniz genelde son filmden akılda kalan tek sahne
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PAUL WALKER 3 yıl
Ben hastasiyim 20 de ciksa izlerim. Kimse begenmek zorunda degil. Ama Paul'suz olmaz :(
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Assassino! 3 yıl
Güzelim serinin içine edecekler. Artık Paul Walker'sız Hızlı ve Öfkeli olmaz. Madem devam ettirecekler tamamen yarış olsun artık. Bıktık artık silahlı kovalamacalardan, dövüşlerden.
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muratkaya 3 yıl
İlk film dışındakiler tamamen vakit öldürmelik, pop-corn örneği filmlerdi ve her birini 'abi çok iyi olmuş ya' yorumları yüzünden belki bu sefer iyidir diyerek izledim. İsterse 10 tane film çeksinler yüzüne bakmam.
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Dodge 3 yıl
Belirli bir izleyici kitlesi var film ne kadar kötü de olsa izleyenler olacaktır.3 film ortalama 3 milyar dolar hasılat demek.
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crashday 3 yıl
Bence dördüncü filmden sonra tadını kaybetti.
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BekirTemel 3 yıl
Konu araba olunca her dönemde son model arabalarla iyi bir senaryo ile kendilerini izlettirebilirler,bende iZleyeceklerdenim
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senseman62 3 yıl
Tokyo drift ve Rio soygunu hariç gerisi yaramaz.. Adını kullanıp ne kazansak kâr diye seri üretime geçtiler resmen
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filteke 3 yıl
7 yi paul için yaptılar ve birçok kişide sırf paul için gitti filme, 8,9,10,bu ne star wars serisi nede james bond serisi, ha simsonlar olsa onuda anlarım, ve 7'de ki hikaye, person of interest ve ben robot çakması, tadında kalsaydı iyiydi.
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kadirirdem 3 yıl
hasılatlar gayet iyi bence de devam etsinler ama ilk serilerde ki gibi sadece yarış odaklı olsun dövüş kovalamaca vs değil....
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Piêr Dé Sans 3 yıl kadirirdem
Tokyo drif hariç hepsi kovalamaca üzerine. Yarışlar filmlere kovalamacada heycan katıyor o kadar.

Sadece tokyo drift de kovalamaca yerine özellikle yarışa odaklanıldı. Aç tekrar izle filmleri. KOnular hep bir çeteyi, grubu, adamı yakalamak üzerine. Hızlı arabalar ve karakterler bu konuyu canlı tutuyordu.
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Pi 3 yıl
Bu ne kardesim ya. Dizi gibi film cekiyorlar. Hizli ve ofkeli 15. Boyle seri mi olur?
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Witsel 3 yıl
Son film veda niteliğindeydi ve serinin son filmi olarak kalmalıydı kesinlikle..
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McLaren64 3 yıl
Muhakkak yeni oyuncular girecektir kadroya. 1,5 Milyar $ gişe yaptı film. Altın yumurtlayan tavuğu kimse kesmek istemez.
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