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Holho hologram projeksiyon projesi destek arıyor

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
3b
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19
Zamazingo
Ekrem71
Haber Editörü
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Holho hologram projeksiyon projesi destek arıyor

Kickstarter üzerinde bugüne kadar birbirinden farklı yüzlerce teknolojik proje gerekli bağışı toplayarak gerçekleşme şansı buldu. Holho ise daha yüksek bir teknoloji ürünü olarak Kickstarter üzerinde dikkat çekiyor.

Holho bir hologramik projeksiyon cihazı projesi. Akıllı telefon ve tabletlerle çalışmak üzere tasarlanan Holho, cihazınızda oynatılan videoyu hologram olarak piramit şekilli yapısının içerisinde oynatmaya başlıyor.

Holho akıllı telefonlar için küçük, tabletler için büyük boyutlu iki yapıda geliyor. Hologramın canlanması için piramidin uç kısmındaki kaideyi cihazın ekranına koymanız yeterli. Uyumlu uygulama yoluyla görüntü piramidin ekranlarına yansıtılıyor ve böylece hologram görüntüsü ortaya çıkıyor.

Ancak hologram olacak videoların özel işlenmesi gerekiyor ve satışa çıkacak Holho ürünlerinde bu videolar hediye olarak gelecek. Veya kullanıcılar firmadan bu videoları satın alabilecek. Şimdilik hologram videoları firmanın işledikleri ile sınırlı olacak. 20$ fiyatındaki uygulama ise istediğiniz videoyu hologram haline getirebilecek. 

Proje 28$ bağış karşılığında giriş seviyesi Holho ürününü hediye ediyor. Firma kenar sayısını ve dolayısıyla derinliği değiştirerek pek çok farklı Holho versiyonu ortaya çıkarmış. Ayrıca ekran boyutlarına göre de Bunlar farklı fiyatlarla satışa sunulacak. 58000$ bağış gereken proje 13000$ sınırına dayandı ve 46 gün sonra sona erecek. Gerçekleşmesine kesin gözüyle bakılan Holho ürünleri Ekim ayında sevkiyata başlayacak. 

http://www.kickstarter.com/projects/1322670865/holho-the-new-hologram-generator-for-smartphone-an?ref=home_location Yorum Yaz
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atiozsoydan 6 yıl
nasıl alınır . almak istiyorum.
atila
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DH Misafiri 6 yıl
Yapılmısı var zaten... youtube.com/...
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SBK 6 yıl
bunlardan pakistan'da bir fuarda bir firmanın standında görmüştüm. kendi ürünlerini sergiliyorlardı.
ama görüntüler gerçekten 3d değil. tamamen bir ilüzyon. eğer sabit duran bir görüntü yansıtılırsa, başınızı sağa sola gezdirip derinliği göremiyorsunuz. sağ ve soldaki ekranlarda, yansıtılmakta olan nesnenin yan yüzleri görünüyor. ama onlar da 3d değil, 2d.
aslında bu cihazlar, aynı anda görmediğiniz 3 ekrana, 3 adet 2d görüntü gösteriyor özetle. görsel olarak hoş ama kesinlikle 3d değil.
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-mehmet- 6 yıl
videoda sorry for my bad English deyince istemsiz güldüm
bu teknoloji yi iletişimde kullanabilirlerse 3 boyutlu görüşme yapabiliesek ozaman dünyayı sallar işte
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JakSocket 6 yıl -mehmet-
-mehmet-
videoda sorry for my bad English deyince istemsiz güldüm
bu teknoloji yi iletişimde kullanabilirlerse 3 boyutlu görüşme yapabiliesek ozaman dünyayı sallar işte

3 boyutlu görüşme biraz zor. Videolar bile özel olarak işlenip, emek verilip 3D yapılıyor. Anlık olan görüşmelerin yapılması şimdilik imkansız.
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TeufeL-07 6 yıl
İşte gerçek 3D budur. Bu proje geleceğin teknolojisi. Teknolojisi mevcut olup ilerleme kaydetmeyen teknoloji. Bukadar düşük rakama geliştirilebileceğini bilseydim yatırım yapardım . Ayriyetten olaya dar açıdan bakmayın. Bu cihaz telefon ekranını yansıtsın diye evlere sokulursa , büyük firmaların ilgisini çeker ve ileride oyunları filmleri salonlarımızın ortasında oynarız.
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fukox 6 yıl
"holho hologram projeksiyon projesi"
Okurken beynim sulandi
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omeriyibas 6 yıl
aydinozsoy
Önümüzdeki 10-20 senede kesinlikle tutmayacak olan teknoloji. Mesajımı editlemek durumunda da kalabilirim. Kim telefonunun ekranını duvara yansıtır? Buna şarj mı yeter?

dostum ona göre batarya çıkacatır! hep aynı bataryaları kullanmıyacaz ya!
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aydinozsoy 6 yıl
Önümüzdeki 10-20 senede kesinlikle tutmayacak olan teknoloji. Mesajımı editlemek durumunda da kalabilirim. Kim telefonunun ekranını duvara yansıtır? Buna şarj mı yeter?
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itachi237 6 yıl
Vereceğim 30$ bakalım nasıl birşey gelecek incelemesini paylaşırım.
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WmGMD 6 yıl
28 dolar acaba türkiyeyede göndereceklermi göndereceklerse hemen paypaldan atalım.
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