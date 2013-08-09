Holho hologram projeksiyon projesi destek arıyor





Kickstarter üzerinde bugüne kadar birbirinden farklı yüzlerce teknolojik proje gerekli bağışı toplayarak gerçekleşme şansı buldu. Holho ise daha yüksek bir teknoloji ürünü olarak Kickstarter üzerinde dikkat çekiyor.





Holho bir hologramik projeksiyon cihazı projesi. Akıllı telefon ve tabletlerle çalışmak üzere tasarlanan Holho, cihazınızda oynatılan videoyu hologram olarak piramit şekilli yapısının içerisinde oynatmaya başlıyor.





Holho akıllı telefonlar için küçük, tabletler için büyük boyutlu iki yapıda geliyor. Hologramın canlanması için piramidin uç kısmındaki kaideyi cihazın ekranına koymanız yeterli. Uyumlu uygulama yoluyla görüntü piramidin ekranlarına yansıtılıyor ve böylece hologram görüntüsü ortaya çıkıyor.





Ancak hologram olacak videoların özel işlenmesi gerekiyor ve satışa çıkacak Holho ürünlerinde bu videolar hediye olarak gelecek. Veya kullanıcılar firmadan bu videoları satın alabilecek. Şimdilik hologram videoları firmanın işledikleri ile sınırlı olacak. 20$ fiyatındaki uygulama ise istediğiniz videoyu hologram haline getirebilecek.





Proje 28$ bağış karşılığında giriş seviyesi Holho ürününü hediye ediyor. Firma kenar sayısını ve dolayısıyla derinliği değiştirerek pek çok farklı Holho versiyonu ortaya çıkarmış. Ayrıca ekran boyutlarına göre de Bunlar farklı fiyatlarla satışa sunulacak. 58000$ bağış gereken proje 13000$ sınırına dayandı ve 46 gün sonra sona erecek. Gerçekleşmesine kesin gözüyle bakılan Holho ürünleri Ekim ayında sevkiyata başlayacak.

http://www.kickstarter.com/projects/1322670865/holho-the-new-hologram-generator-for-smartphone-an?ref=home_location