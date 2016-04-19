Hollanda petrol ve dizel yakıtı yasaklama yönünde ilk yasal adımı attı

Elektrikli arabalar son dönemlerde otomobil dünyasının en çok konuşulan konusu olmayı başardı, ama hala petrol ve dizel yakıtla çalışan arabaların yerini alması kolay değil. Buna karşın Hollanda petrol ve dizel yakıtı 2025 yılında yasaklama yönünde ilk adımı attı.

Hollanda parlamentosunun alt meclisinden geçen kararda 2025 yılından itibaren petrol ve dizel yakıtların tamamen yasaklanması öngörülüyor. Tabi bu yasanın Hollanda'nın ana meclisinden de onay alması gerekiyor. Aksi halde yürürlüğe girmesi mümkün değil.

Hükümetin koalisyon ortağı Hollanda İşçi Partisi petrol ve dizel yakıtla çalışan arabaları tamamen yasaklama konusunda en kararlı siyasi oluşum durumunda. Bunun yanında ülkede karşı görüşte olan bir çok siyasetçi de var. Hollanda'da elektrikli arabalar her ne kadar %10'un altında kullanılsa da, bisiklet ve botla ulaşım da önemli bir yere sahip. O yüzden bu karar diğer ülkelerin aksine Hollanda'yı ekonomik ve sosyal açıdan az etkileyebilir. Bu kararın çevreye yapacağı katkı ise çok büyük olacaktır.

http://www.alphr.com/cars/1003241/dutch-politicians-just-voted-to-ban-sales-of-petrol-and-diesel-cars-by-2025