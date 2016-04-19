Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Hollanda petrol ve dizel yakıtı yasaklama yönünde ilk yasal adımı attı

Elektrikli arabaların popülerlik kazandığı günümüzde Hollanda petrol ve dizel yakıtı yasaklama konusundaki ilk kararı aldı. 2025 yılından itibaren ülkede sadece elektrikli arabaları görebiliriz.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
3,9b
1
60
Otomobil Teknolojileri
Alkan Adakaner
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Hollanda petrol ve dizel yakıtı yasaklama yönünde ilk yasal adımı attı

Elektrikli arabalar son dönemlerde otomobil dünyasının en çok konuşulan konusu olmayı başardı, ama hala petrol ve dizel yakıtla çalışan arabaların yerini alması kolay değil. Buna karşın Hollanda petrol ve dizel yakıtı 2025 yılında yasaklama yönünde ilk adımı attı.
Hollanda parlamentosunun alt meclisinden geçen kararda 2025 yılından itibaren petrol ve dizel yakıtların tamamen yasaklanması öngörülüyor. Tabi bu yasanın Hollanda'nın ana meclisinden de onay alması gerekiyor. Aksi halde yürürlüğe girmesi mümkün değil.
Hükümetin koalisyon ortağı Hollanda İşçi Partisi petrol ve dizel yakıtla çalışan arabaları tamamen yasaklama konusunda en kararlı siyasi oluşum durumunda. Bunun yanında ülkede karşı görüşte olan bir çok siyasetçi de var. Hollanda'da elektrikli arabalar her ne kadar %10'un altında kullanılsa da, bisiklet ve botla ulaşım da önemli bir yere sahip. O yüzden bu karar diğer ülkelerin aksine Hollanda'yı ekonomik ve sosyal açıdan az etkileyebilir. Bu kararın çevreye yapacağı katkı ise çok büyük olacaktır.

http://www.alphr.com/cars/1003241/dutch-politicians-just-voted-to-ban-sales-of-petrol-and-diesel-cars-by-2025 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
jimhendrix 3 yıl en beğenilen
örnek al noxwagen
Yanıtla +38
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
superegoid 3 yıl
Adamlarda ot mot serbest petrol yasak iyi mi.

Eyyyy hollandaa, madem petrolü yasaklıyorsuuun o zaman Shell i de kapaat. Kendi ülkende petrol zararlı diye petrolü yasakla ama dünyanın en büyük petrol şirketiyle milletin ülkesine benzin motorin sat olur muu?

Bakınız çok enteresan. Benim 1.6 dizel alan vatandaşımı zehirliyor bu Hollanda ama kendi ülkesinde sattırmıyor.
Adamlarda ot mot serbest petrol yasak iyi mi.Eyyyy hollandaa, madem petrolü yasaklıyorsuuun o zaman Shell i de kapaat. Kendi ülkende petrol zararlı ...
Devamını Gör
4 Yanıt Yanıtla +26
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BekirHan 3 yıl
Gelecek sizin için otomobilden ibaret ise evet...
TheCaliph_
Sessiz arabalar , hissiz otonom araclar Berbat bir gelecek

2 Yanıt Yanıtla +16
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Captain_Ivy 3 yıl
Ne güzel bisiklet dolu bir ülke..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Ö1f1 3 yıl
Benim merak ettiğim bir konu var. Bu elektrikli arabalarda pil var. Lityun pillerde darbe alınca çok kötü sonuçlara yol açıyor. Haliyle kaza da olacak ne yazık ki bununla ilgili nasıl bir önlem alacaklar merak ediyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
concorde2000 3 yıl
asdfzxcv12
fortune1905
asdfzxcv12
Bilgisayar Bağımlısı
asdfzxcv12
dobrasam o değilde bizde biraz elektrikli araç sayısı artsa korkarım elektriğe hemen astronomik zamlar yapılır bide fasulye den sebepler gösterilir olan 3 çocuklu mehmet agaya olur
Gelmiş yine ölümüne hükümet düşmanları. Sana bedavaya verecek devlet sendeki bu negatif iq oldukça. Senin kafanda olan Yunanistan in hali ortada. Hadi oraya yallah sen
Hocam adam mesajında ne gibi ölümüne muhaliflik göstermiş? Adam haklı. Devlet için büyük bir sorun var.Gelir dengesizliği. Bu sorun millet içinde var devlet içinde var.Ayakta duramıyor. Haliyle ne yazık ki doğru olmayan ekonomik hamlelerin sonucunu vatandaş ödüyor. Konuyu siyasete çekmeyelim ama devlet için mali bir sorun olduğu sürece petrol yerine elektriğe geçsek ne değişecek sağlık ve çevre avantajı dışındaki (o da elektrik yine petrolden elde edilmezse) ? O vergi bir şekilde yine alınacak önemli olan o sorunun giderilmesi.
Özentisi olduğumuz Amerika bile insanlarına yıllarca Amerikalı olduğum için gurur duyuyorum bu yüzden vergimi veriyorum dedirtti. Bu ulkede yasiyorsan ve4gini vereceksin avrupadaki yuksek vergi fuyatlarini bilmeden hwrkes turkiyedeki vergi cok diyor .Bizin durumumuz çok nadir ülkede var. vergi vermekten kaçan vergiye haksız para muamelesi yapan ender ulkelerdeniz . Başbakanimiza cumhurbaşkanımiza hırsız muamelesi yapan ender ülkelerdeniz. Kimse 13 yıl önceki ve ondan önceki hükümetleri konuşmuyor onların neler yaptıklarını konuşmuyor? Senin bahsettiğin adaletsizlik durumu 15 yıl önce Afrika ülkesi gibi olduğumuz zamanlardaydi. Ondan önceki 20 30 40 50 yıl önceki zamanları söylemiyorum bile yağ kuyrukları şeker kuyrukları ve bunlarda her yerde değildi annemin 15 km uzaklıktaki dışkaıya gidip yağ alıp gelmesi gibi . O zamanlar kimse adaletsizlikten gelir esitsizliginden bahsetmiyordu . Ecevitın memur maaşı veremeyeceğiz dediği zaman kimse bu nasıl bir hükümet paralar nerede demiyordu. 2000 lerin başlarında Çankaya yine cankayaydi nişantaşı yine nisantaşıydı o zamanlardaki gelir seviyesindeki adaletsizkten kimse niye bahsetmiyordu? 90 larda kimsenin altında araba yoktu 2000 lerim başında da pek yoktu . Şimdi 18 yaşını gecen herkesin altında araba var . Millet 40 50 milyarlık arabaya biniyor etrafta yüzlerce mercedes kullanıcısı . Sizide anlıyorum yerde otururken koltuğa geçtiniz rahat battı. Bazen rahat batar insana
hırsız mı ne hırsızı ... hırsız ne arar la bu ülkede demek isterdim... ama diyemiyorum çünkü ülke hırsız dolu... ayrıca bundan önceki hükümetler çaldılar yediler diye şimdikiler de yemek çalmak zorunda mı... bu ülkenin başına hırsız olmayan birisi gelmeyecek mi?


Şuan ki hükümetimiz hırsız değil . Bunu yanlı medya kanalları ile sizin gibilere empoze ettiler. Bu ülkenin başına gelen milli insanlara hep aynısını yaptılar. Rahmetli menderese Özal a da aynısını yaptılar . Yeni nesilin daha akili olması gerekirken sosyal medyadan foxtan show tv den kanal d den cumhuriyet milliyet gibi haberleşme kaynaklarından direk beslenmesi üzücü. Bu oyuna gelmemeliyiz. Haber okumaya da gerek yok kafanızı kaldırın etrafa bakın herkesin evi arabası var . Önceden bir memur evini gecindiremzken şimdi ev araba alıyor doktoru hakimini vs söylemiyorum bile . Çok güzel zamanlara geldik inşallah da bu şekilde devam edecek

Herkesin evi arabasi derken sen hic kafani kaldirdinmi ? her sokak kose basinda coplerden ekmek toplayanlar bu donemde artmistir ? kaldirip baktinmi eskiden millet araba alamadiysa simdi bunca 80-90-2000 lere ait satilik otolar nerden geldi bu ulkeye ? havadan sonradanmi geldi demek alanlar cokca varmis ? eskiden halk bukadar borc batagina faiza suruklenmezdi oldugu kadariyla yetinirdi ? sen nasil Muslumansinda borc batagina saplandirilan ve faize bulastirilan herseyi borcla alan bir zihniyeti savunursun ? faizi mesru gormek nezamandir dinimize uygun soylesene ? Bu donemde ne yapilmissa faiz urunudur ? Hollanda denilen ulkede kimse olmadik seyler icin araba almak icin borca batmaz adam gider 500 euroluk arabay biner ama bizde 5 bin lik arabaya bindinmi kotu gozle bakarlar cunku bizde Gosteris meraklisi havaci bir millet ruhu var pahali arabaya binmekle guzel evde oturmakla insanlik ve ya gelismislik modernlik olculmez Hollandada evler 1940 lardan kalma ama kimse yenileme derdine dusmez ama hayat standardi bizi 10 katlar anlatacak cok sey var zaman yetmez...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Bayer71 3 yıl
Vergi indirimi gelse gri fluence ve beyaz linea gibi şirketlere filolara dağılsa hem yaygınlaşır hemde alışılır.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
concorde2000 3 yıl
Kergit
Bu zaten bütün dünyada olacak bişey. Nerdeyse tüm araba markaları argelerini elektrikli araçlar üzerine çevirmiş durumda. Ama bizim ülkeye gelmesi zaman alır gibi. Millet daha 20-30 yıllık arabaları kullanıyor bizim ülkede

sen hayatinda Avrupaya gidip gormedin herhalde hele bir Fransaya hele bir Hollandaya git gor adamlar halen clio 1 lere biniyor adamlar 2 bin euro maas aliyor fakat araclari 500 euro kisacasi medeniyet aldigin masala bindigin otomobille olculemez ama bizim Turk insaninin zihniyeti boyle iste..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
senersongur 3 yıl
Bizde de benzer şeyler yakında olur.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BekirTemel 3 yıl
İlk bunlar yasaklar ,nasılsa özgürlüklerin ülkesi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ahnksqualt 3 yıl
TheCaliph_
Sessiz arabalar , hissiz otonom araclar Berbat bir gelecek

merak etme onun çözümü şuan bile mevcut
Renault talisman aracın içine girdiğinde ses yalıtımı iyi olduğundan araçta motor sesi duyulmuyor. Ama adamlar spor araç kullanmak ister diye düşünüp elektronik gaz pedalı tepkimelerine göre duyarlılık gösteren ses veriyor kabin içine. Bu ayarı ister açar ister kapatırsın.
Çok dert etme bence bunları
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
FlyingUnderpants 3 yıl
Hollanda dümdüz bir ülke,yokuş yok. Yüzolcum ü de az. Bu kararı almaları çok kolay. Zaten politikacisina kadar herkes bisiklete biniyor. Hızlı ve şehir içi tren sistemi oturmuş. Bize Türklere de böyle haberleri yorumlamak düşüyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Kergit 3 yıl
Bu zaten bütün dünyada olacak bişey. Nerdeyse tüm araba markaları argelerini elektrikli araçlar üzerine çevirmiş durumda.
Ama bizim ülkeye gelmesi zaman alır gibi. Millet daha 20-30 yıllık arabaları kullanıyor bizim ülkede
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Neyinkafasi 3 yıl
şartlar el versede tüm dünyada uygulansa.mevsim ilkbahar aylardan nisan asfaltlar sıcaktan eriyor resmen.kışlar daha soğuk yazlar daha sıcak.küresel ısınma aldı başını gidiyor ağlayanı yok.yazın ortasında ne yapacaksak.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Mutlak.Sıfır +100 GoldPunch +86 Bay Robot +75 sepulturgay +71 ercmaster +66 interwap +55 WB +51 deoks +49 frostburn +47 unknownartist +43
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
3869 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
petrol, hollanda ve
4 etiket daha dizel Otomobil Teknolojileri Bilim ve Teknoloji Alkan Adakaner
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl Aman tabletiniz görmesin: LG Gram 15 hem çok hafif ve hem de çok iddialı 3 yıl Sony, Playstation 4 Neo'nun geliştirme kitlerini göndermeye başladı 3 yıl Intel yeniden yapılanma kapsamında 12 bin kişiyi işten çıkarıyor 3 yıl Tesla'nın otomatik pilot sistemi ciddi bir kazayı engelledi 3 yıl Google, Google.com'un tehlikeli bir web sitesi olduğunu düşünüyor 3 yıl Apple, Tesla'nın eski başkan yardımcısını kadrosuna kattı 3 yıl Agresif tasarımlı Asus ROG GT51CA oyuncu bilgisayarı resmiyet kazandı 3 yıl Sony Xperia X Premium modeli HDR ekrana sahip olacak 3 yıl Google Play Store ilk çeyrekte rekor indirme sayısına ulaştı 3 yıl Zombi bilgisayarlara devlet müdahale edecek 3 yıl 4. Nesil Moto G yeniden sızdırıldı 3 yıl Xiaomi yılın ilk çeyreğinde 14.8 milyon telefon satışı gerçekleştirdi 3 yıl Jurassic World 2'nin yönetmeni belli oldu 3 yıl LG CordZero "Teknolojiye ayak uyduran süpürge" inceleme videosu 3 yıl Samsung Galaxy XCover 3 Value Edition duyuruldu 3 yıl LaCie’den 96TB kapasiteli RAID depolama birimi 3 yıl Nvidia GeForce GTX 1080 kameralara yakalandı 3 yıl HTC 10 kutusundan çıkıyor / ilk izlenimler özel video 3 yıl Toshiba, 7mm kalınlığa 500GB sığdırıyor 3 yıl 4. nesil Moto G parmak izi okuyucusuyla görüntülendi 3 yıl GÖRÜNTÜLENEN Hollanda petrol ve dizel yakıtı yasaklama yönünde ilk yasal adımı attı Sonraki Netflix sanal gerçekliğe özel içerik yapmak istemiyor 3 yıl Dünyanın en küçük akıllı telefonu ile tanışın 3 yıl Apple'ın geliştirici portalına App Store odaklı güncelleme 3 yıl WWDC 2016 etkinliğinin tarihi belli oldu 3 yıl Steve Wozniak: “Giyilebilir cihazlar ilgi uyandırmıyor” 3 yıl Dijital müzik gelirleri ilk kez fiziksel gelirleri geride bıraktı 3 yıl Youtube 360 derece canlı yayın desteği sunmaya başladı 3 yıl General Mobile GM 5 Plus satışları başladı 3 yıl Google Play Müzik podcast desteğine kavuştu 3 yıl Robotik yılandan ürkütücü yüzme videosu 3 yıl Marvel dizisi The Defenders için hazırlıklara başlandı 3 yıl AliyunOS, üçüncü büyük ekosistem olma yolunda 3 yıl Samsung Galaxy C serisi benchmark testlerinde görüldü 3 yıl AMD FX-8350 ve FX-6350 işlemcileri, Wraith soğutucusu ile gelecek 3 yıl MSI GE72 6QF Apache Pro "Dolu dolu" oyuncu dizüstüsü incelemesi 3 yıl Ön yüklü uygulamalar, Google’a pahalıya patlayabilir 3 yıl Samsung Galaxy TabPro S kutudan çıkıyor 3 yıl Android N basınca duyarlı ekran desteğiyle gelecek 3 yıl Asus’dan Adaptive-Sync destekli 3 yeni monitör 3 yıl Facebook'daki Avataria oyunu çocuklar için sakıncalı içerik barındırıyor Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
VF Şampiyonluk Ligi 2019 Yaz Mevsimi
Bölüm Sonu Canavarı
IKEA oyunculara özel aksesuarlar üretecek
DonanımHaber
MK11 DLC Karakterleri Nightwolf, Sindel
Bölüm Sonu Canavarı
[Galatasaray 2019/2020 Sezonu] Genel
DH Forum
Minecraft: Story Mode'unu 25 Haziran'dan
Bölüm Sonu Canavarı
Hayattaki amacımız nedir?
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim