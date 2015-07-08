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Hollandalı öğrenciler güneş enerjili aile arabası geliştirdiler

Eindhoven Teknoloji Üniversitesi'nin öğrencilerinden oluşan Solar Team Eindhoven ekibi, tamamıyla güneş enerijisyle çalışan yeni bir aile arabası geliştirdiler.
4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Erhan Tan
Haber Editörü
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Hollandalı öğrenciler güneş enerjili aile arabası geliştirdiler
Sadece güneş enerjisiyle çalışan Solar Impulse 2'nin Pasifik üzerindeki tarihi uçuşunu tamamlayarak güneş enerjisinin dünyanın geleceğinde oynayacağı önemli rolü tüm dünyaya gösterdiği şu günlerde, bu enerjiyi kullanan farklı projeler de gün yüzüne çıkmaya devam ediyor.
Güneş enerjisiyle çalışan araçlara yeni bir soluk getirme amacıyla yola çıkan Hollandalı öğrenciler, tamamıyla güneş enerjisiyle çalışan bir aile arabası geliştirdiler. Eindhoven Teknoloji Üniversitesi'nin farklı fakültelerinde eğitim gören 21 öğrenciden oluşan Solar Team Eindhoven ekibi tarafından geliştirilen bu araç, Stella Lux adını taşıyor. Geleceğin aracı olarak tasarlanan Stella Lux, dört kişiye kadar taşıyabiliyor ve ailelere hem verimli hem de konforlu bir deneyim sunmayı amaçlıyor.
Geçtiğimiz yıl, dünyanın en prestijli güneş arabası yarışı olan World Solar Challenge'da Cruiser Sınıfı Güneş Arabaları Klasmanı'nı kazanan Stella'nın halefi olan Stella Lux, Stella'ya göre daha şık ve daha kullanıcı dostu bir araç olarak değerlendiriliyor. Önümüzdeki aylarda Avustralya'da düzenlenecek olan World Solar Challenge 2015'te yarışacak olan Stella Lux'ın Cruiser Sınıfı Güneş Arabaları Klansmanı'nın en iddiaları katılımcıları arasında yer alması bekleniyor.

http://www.gizmag.com/stella-lux-solar-powered-family-car/38299/ Yorum Yaz
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le_tatative 4 yıl en beğenilen
Böyle şeyleri neden hep ucube şeklinde tasarlıyorlar anlamıyorum. Yap işte klasik, arabaya benzeyen eli ayağı düzgün bir şey
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kingman29 4 yıl
Hollanda da senede 50 gün güneşi görürlerse kendilerini şanslı sayıyolar.Acaba bu araba güneş enerjisiyle nasıl yürüyecek çok merak ettim.Eğer bu araba Hollanda da yürüyosa , Arabistanda uçması lazım.
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neommy 4 yıl kingman29
currentresults.com/...

Böyle ağır konularda yazma Kingman29 kardeş, Hollanda Antarktika da değil!
50 gün güneş miş!
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erkanberk 4 yıl
Kime sinirlenmiş ola ki bu. Kaşlara bak :))
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Kulak Misafiri 4 yıl
Nasıl bir aileyeymiş bu ki!?
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aspirin_00 4 yıl
buna birde yelken direği taksalar rüzgar çıkınca rüzgar gücünden yararlansınlar :D
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umidigo 4 yıl
Benzer bir proje olarak itünün Aruna adlı aracı yakında görücüye çıkacak
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dmrc1143 4 yıl
Evet hem aerodinamizm için hemde güneş panellerinin güneşi en verimli alması ve panelin kapladığı yüzey alanını arttırmak için malesef estetikten biraz uzak tasarımlar yapılıyor. Panellerin verimliliğinin %20lerde seyrettiğini göz önüne alırsak verimliliğin %100e oldukça yaklaştığı zaman normal araba, normal uçak, normal gemi şeklinde araçlarin tasarlanmasi daha mümkün olacaktır.
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zaomss 4 yıl
Anlamıyorum neden her güneş-elektrikli araç tasarımı bu şekilde? Aerodinamik olarak mı böyle olması gerek yoksa gıcığına mı yapıyorlar
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Surfer Rosa 4 yıl zaomss
Verimli olması içindir diye tahmin ediyorum. Mesela o alt kısım dolsa güneşten aldığı enerjinin daha fazlasını ittirme gücüne kullanacaktı ağır olacağından dolayı.
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le_tatative 4 yıl en beğenilen
Böyle şeyleri neden hep ucube şeklinde tasarlıyorlar anlamıyorum. Yap işte klasik, arabaya benzeyen eli ayağı düzgün bir şey
1 Yanıt Yanıtla +12
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The Balance 4 yıl le_tatative
le_tatative
Böyle şeyleri neden hep ucube şeklinde tasarlıyorlar anlamıyorum. Yap işte klasik, arabaya benzeyen eli ayağı düzgün bir şey

Öyle konuşması hoş da icraatte neredeyse sıfır olan memleketlim böyle bir şey yapsa ona da razıyız. İTÜ Teknoloji Enstitüsü yapmış olabilir belki.

Bir açıklaması vardır bunun. Herşeyi klasik yapamazlar. Zaten bunların iç güzelliği önemli Murat 124 gibi hem dışı hem içi çirkin değil. Hatta Murat'tan daha iyi be
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kadirirdem 4 yıl
arabaya değilde sanki hızlı ten vagonu gibi duruyor :) :)
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