Hollandalı öğrenciler güneş enerjili aile arabası geliştirdiler

Sadece güneş enerjisiyle çalışan Solar Impulse 2'nin Pasifik üzerindeki tarihi uçuşunu tamamlayarak güneş enerjisinin dünyanın geleceğinde oynayacağı önemli rolü tüm dünyaya gösterdiği şu günlerde, bu enerjiyi kullanan farklı projeler de gün yüzüne çıkmaya devam ediyor.

Güneş enerjisiyle çalışan araçlara yeni bir soluk getirme amacıyla yola çıkan Hollandalı öğrenciler, tamamıyla güneş enerjisiyle çalışan bir aile arabası geliştirdiler. Eindhoven Teknoloji Üniversitesi'nin farklı fakültelerinde eğitim gören 21 öğrenciden oluşan Solar Team Eindhoven ekibi tarafından geliştirilen bu araç, Stella Lux adını taşıyor. Geleceğin aracı olarak tasarlanan Stella Lux, dört kişiye kadar taşıyabiliyor ve ailelere hem verimli hem de konforlu bir deneyim sunmayı amaçlıyor.

Geçtiğimiz yıl, dünyanın en prestijli güneş arabası yarışı olan World Solar Challenge'da Cruiser Sınıfı Güneş Arabaları Klasmanı'nı kazanan Stella'nın halefi olan Stella Lux, Stella'ya göre daha şık ve daha kullanıcı dostu bir araç olarak değerlendiriliyor. Önümüzdeki aylarda Avustralya'da düzenlenecek olan World Solar Challenge 2015'te yarışacak olan Stella Lux'ın Cruiser Sınıfı Güneş Arabaları Klansmanı'nın en iddiaları katılımcıları arasında yer alması bekleniyor.



http://www.gizmag.com/stella-lux-solar-powered-family-car/38299/