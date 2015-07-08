Hollandalı öğrenciler güneş enerjili aile arabası geliştirdiler

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Sadece güneş enerjisiyle çalışan Solar Impulse 2'nin Pasifik üzerindeki tarihi uçuşunu tamamlayarak güneş enerjisinin dünyanın geleceğinde oynayacağı önemli rolü tüm dünyaya gösterdiği şu günlerde, bu enerjiyi kullanan farklı projeler de gün yüzüne çıkmaya devam ediyor.
Güneş enerjisiyle çalışan araçlara yeni bir soluk getirme amacıyla yola çıkan Hollandalı öğrenciler, tamamıyla güneş enerjisiyle çalışan bir aile arabası geliştirdiler. Eindhoven Teknoloji Üniversitesi'nin farklı fakültelerinde eğitim gören 21 öğrenciden oluşan Solar Team Eindhoven ekibi tarafından geliştirilen bu araç, Stella Lux adını taşıyor. Geleceğin aracı olarak tasarlanan Stella Lux, dört kişiye kadar taşıyabiliyor ve ailelere hem verimli hem de konforlu bir deneyim sunmayı amaçlıyor.
Geçtiğimiz yıl, dünyanın en prestijli güneş arabası yarışı olan World Solar Challenge'da Cruiser Sınıfı Güneş Arabaları Klasmanı'nı kazanan Stella'nın halefi olan Stella Lux, Stella'ya göre daha şık ve daha kullanıcı dostu bir araç olarak değerlendiriliyor. Önümüzdeki aylarda Avustralya'da düzenlenecek olan World Solar Challenge 2015'te yarışacak olan Stella Lux'ın Cruiser Sınıfı Güneş Arabaları Klansmanı'nın en iddiaları katılımcıları arasında yer alması bekleniyor.
http://www.gizmag.com/stella-lux-solar-powered-family-car/38299/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Böyle ağır konularda yazma Kingman29 kardeş, Hollanda Antarktika da değil! 50 gün güneş miş!
Öyle konuşması hoş da icraatte neredeyse sıfır olan memleketlim böyle bir şey yapsa ona da razıyız. İTÜ Teknoloji Enstitüsü yapmış olabilir belki.
Bir açıklaması vardır bunun. Herşeyi klasik yapamazlar. Zaten bunların iç güzelliği önemli Murat 124 gibi hem dışı hem içi çirkin değil. Hatta Murat'tan daha iyi be
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Otomobil Teknolojileri, güneş enerjisi