Hollywood filmlerinin Türkiye'de çekilmesi için teşvik

Hollywood ve Bollywood filmlerinin Türkiye’de çekilmesi için teşvik sistemi getiriliyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Bakanlar Kuruluna sunulan yasa tasarısı ile yabancı film ve dizilerin Türkiye’de çekilmesi için devlet teşviki getiriliyor. Yerli dizilere de devlet teşviki müjdesi verildi.

Türkiye’de çekilen film harcamalarına yüzde 30 iade

Yabancı yapımcıların ilgisini çekmek için harcamaların bir bölümünün iade edileceğini açıklayan Kurtulmuş, “Dünya film endüstrisinden Türkiye’nin istifade edebilmesinin önünü açacağız. Türkiye’de çekilen yabancı film için çekimlerde harcanan paranın yüzde 30’unu iade edeceğiz” dedi.

Yerli dizilere destek

Türk sinema endüstrisinin güçlendirilmesi için yerli filmlere devlet desteği veriliyor ancak bu destekten diziler yararlanamıyordu. Bakanlar Kuruluna sunulan yasa tasarısı ile yerli dizilerin desteklenmesi için yasal düzenlemeler de yapılacak.

Türkiye’nin tanıtımına katkı sağlaması amaçlanıyor

Devlet desteği sayesinde Hollywood ve dünya sinemasında Türkiye’nin tanıtımına katkı sağlanması amaçlanıyor. Destekten yararlanmak isteyen yapımcıların bu filmleri yurt dışında vizyona sokma şartı bulunuyor.

Bakanlar Kuruluna sunulan tasarıda devlet teşvikinin yanında telif yasası ile ilgili düzenlemeler de alıyor. Korsan yayın yapan sitelerin hızlı engellenmesi ve telif sahiplerine ödeme yapılması için mevzuatta değişiklikler yapılacak.

http://www.milliyet.com.tr/hollywood-a-acik-cek-dizilere-ekonomi-2645296/