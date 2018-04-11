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Hollywood filmlerinin Türkiye'de çekilmesi için teşvik

Hollywood filmlerinin Türkiye’de çekilmesi için teşvik sistemi hazırlandı. Türkiye'de çekim için yapılan harcamaların bir bölümü, yapımcıya iade edilecek. Bakanlar Kuruluna sunulan tasarının detayları
1 yıl
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28
Sinema ve Dizi
Yusuf Akbaş
Yazar
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Hollywood ve Bollywood filmlerinin Türkiye’de çekilmesi için teşvik sistemi getiriliyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Bakanlar Kuruluna sunulan yasa tasarısı ile yabancı film ve dizilerin Türkiye’de çekilmesi için devlet teşviki getiriliyor. Yerli dizilere de devlet teşviki müjdesi verildi.

Türkiye’de çekilen film harcamalarına yüzde 30 iade

Yabancı yapımcıların ilgisini çekmek için harcamaların bir bölümünün iade edileceğini açıklayan Kurtulmuş, “Dünya film endüstrisinden Türkiye’nin istifade edebilmesinin önünü açacağız. Türkiye’de çekilen yabancı film için çekimlerde harcanan paranın yüzde 30’unu iade edeceğiz” dedi.

Yerli dizilere destek

Türk sinema endüstrisinin güçlendirilmesi için yerli filmlere devlet desteği veriliyor ancak bu destekten diziler yararlanamıyordu. Bakanlar Kuruluna sunulan yasa tasarısı ile yerli dizilerin desteklenmesi için yasal düzenlemeler de yapılacak.

Türkiye’nin tanıtımına katkı sağlaması amaçlanıyor

Devlet desteği sayesinde Hollywood ve dünya sinemasında Türkiye’nin tanıtımına katkı sağlanması amaçlanıyor. Destekten yararlanmak isteyen yapımcıların bu filmleri yurt dışında vizyona sokma şartı bulunuyor.

Bakanlar Kuruluna sunulan tasarıda devlet teşvikinin yanında telif yasası ile ilgili düzenlemeler de alıyor. Korsan yayın yapan sitelerin hızlı engellenmesi ve telif sahiplerine ödeme yapılması için mevzuatta değişiklikler yapılacak.



http://www.milliyet.com.tr/hollywood-a-acik-cek-dizilere-ekonomi-2645296/ Yorum Yaz
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jedi39 1 yıl en beğenilen
Türkçe oyun zorunluluğu gelsin. Türkçe oyundan vergi almayın.
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WISDOM 1 yıl
yerli dizileri yasaklasalar keşke
4 Yanıt Yanıtla +28
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ceo-tr 1 yıl
Türkiyede çekseler ne olacak. liam nelson ın bir filmi vardı. istanbulda geçen. arabistanda bile göremeyeceğin kadar kara çarşaflı kadını bir kaç sahnede gösteriyorlar. boğazı veya kapalı çarşıyı görmesen istanbul değil dersin. aynı şekilde jackie chan filmi vardı önceden oda aynı şekilde. hatta bir kaç sene önce çekilen hitman filminde de istanbul sanki bağdat veya şam gibi. böyle çekeceklerse Türkiyede film çekmesinler.
Türkiyede çekseler ne olacak. liam nelson ın bir filmi vardı. istanbulda geçen. arabistanda bile göremeyeceğin kadar kara çarşaflı kadını bir kaç sahnede göster...
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1 Yanıt Yanıtla +21
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Erwin 12 ay
Homeland'ın en iyi sezonu Türkiye'de çekilecekken "Lan bunlar haşmetlimize laf edecekler" gibisinden bir mazeretle para istemişlerdi
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silver1978 12 ay
hindistanın bollywood'u kadar olamadıkya. Herşeyde başkaları gelsin yapsın olayı var.
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DnzIrmk 1 yıl
İstanbulda çekenlerin, gelenlerin hepsinin İstanbul hakkında ortak görüşü, istanbul nasıldı diyorsun; trafik diyorlar. istanbula geleceklerini sanmıyorum yani :) ama diğer iller olabilir. kültür ve sanat başkentimiz yozgat ya da bilim ve teknoloji şehrimiz konya olabilir.
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Kartal Göz 1 yıl
Kalsın. Daha önce nasıl tanıttıklarını defalarca gördük. Türkiye mi Afganistan mı belli değildi. Gerçi şu anki baskın zihniyetin de pek farklı olduğunu söyleyemem ama henüz o kıvamda değiliz bin şükür.
Ayrıca şu ülkeyi tanıtma muhabbetini bırakın artık abi. Tanımak bilmek isteyen gelsin merak etsin.
Türk sineması ve dizi sektörünün bu işi kendi başına yapması, teknik olarak kendini geliştirmesi lazım. Elin oğlundan bu işi beklemek sadece acizliğimizi gösterir.
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Hakan Yavuzoğlu CVXKE 1 yıl
Adamlar bu ülkeden olmayan herkese indirim, ülke vatandaşına ise anca bindirim yaparlar.
Yav. Başkasına %30 reklam amaçlı indirim yapacağınıza , ilk önce vergilere bir %30 indirim yapsanız diyorum ?
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ceo-tr 1 yıl
Türkiyede çekseler ne olacak. liam nelson ın bir filmi vardı. istanbulda geçen. arabistanda bile göremeyeceğin kadar kara çarşaflı kadını bir kaç sahnede gösteriyorlar. boğazı veya kapalı çarşıyı görmesen istanbul değil dersin. aynı şekilde jackie chan filmi vardı önceden oda aynı şekilde. hatta bir kaç sene önce çekilen hitman filminde de istanbul sanki bağdat veya şam gibi. böyle çekeceklerse Türkiyede film çekmesinler.
1 Yanıt Yanıtla +21
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GunslingeR085 1 yıl ceo-tr
Taken 2 filmi Hollywood değil, Fransa yapımıydı. Zaten çok kötü bir filmdi.
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OverClocK1ng 1 yıl
İşte bu iyi bir hamle..
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pranis 1 yıl
Noldu turist mi bitti?? Türkiye yi daha nasıl tanıtacaksınız?
Gelen geçene tecavüz gasp vesaire..
Dolar la euroyu arttırdık bakın paranız çok değerli mi diyecekler?
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MS4343 1 yıl
Marvel yapımlarından fırsat bulup kafalarını kaldıramıyorlar ki
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aycibin 1 yıl
Brad Pitt'in Truva filmi degil miydi bizim yüzümüzden Kanada'da cekilen?
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