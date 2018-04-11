Hollywood filmlerinin Türkiye'de çekilmesi için teşvik

Türkiye’de çekilen film harcamalarına yüzde 30 iade
Yabancı yapımcıların ilgisini çekmek için harcamaların bir bölümünün iade edileceğini açıklayan Kurtulmuş, “Dünya film endüstrisinden Türkiye’nin istifade edebilmesinin önünü açacağız. Türkiye’de çekilen yabancı film için çekimlerde harcanan paranın yüzde 30’unu iade edeceğiz” dedi.
Yerli dizilere destek
Türk sinema endüstrisinin güçlendirilmesi için yerli filmlere devlet desteği veriliyor ancak bu destekten diziler yararlanamıyordu. Bakanlar Kuruluna sunulan yasa tasarısı ile yerli dizilerin desteklenmesi için yasal düzenlemeler de yapılacak.
Türkiye’nin tanıtımına katkı sağlaması amaçlanıyor
Devlet desteği sayesinde Hollywood ve dünya sinemasında Türkiye’nin tanıtımına katkı sağlanması amaçlanıyor. Destekten yararlanmak isteyen yapımcıların bu filmleri yurt dışında vizyona sokma şartı bulunuyor.
Bakanlar Kuruluna sunulan tasarıda devlet teşvikinin yanında telif yasası ile ilgili düzenlemeler de alıyor. Korsan yayın yapan sitelerin hızlı engellenmesi ve telif sahiplerine ödeme yapılması için mevzuatta değişiklikler yapılacak.
http://www.milliyet.com.tr/hollywood-a-acik-cek-dizilere-ekonomi-2645296/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Ayrıca şu ülkeyi tanıtma muhabbetini bırakın artık abi. Tanımak bilmek isteyen gelsin merak etsin.
Türk sineması ve dizi sektörünün bu işi kendi başına yapması, teknik olarak kendini geliştirmesi lazım. Elin oğlundan bu işi beklemek sadece acizliğimizi gösterir.
Yav. Başkasına %30 reklam amaçlı indirim yapacağınıza , ilk önce vergilere bir %30 indirim yapsanız diyorum ?
Gelen geçene tecavüz gasp vesaire..
Dolar la euroyu arttırdık bakın paranız çok değerli mi diyecekler?
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hollywood, teşvik ve