HoloLens 2, önümüzdeki ay piyasaya çıkıyor

Microsoft’un oldukça ses getiren ve kullanıcıları arasında ABD ordusu da bulunan HoloLens 2’nin piyasaya çıkış tarihi paylaşıldı.

Hatırlanacağı üzere Microsoft, Şubat ayında düzenlenen Mobil Dünya Konferansında duyurulan artırılmış gerçeklik gözlüğü için piyasaya sürüleceği tarih ile ilgili bir bilgi paylaşmamıştı. Ancak şirketin Genel Müdür Yardımcısı Harry Shum’un Şangay’da düzenlenen Dünya Yapay Zekâ Konferansı’nda yaptığı açıklamaya göre HoloLens 2 Eylül ayında piyasaya sürülecek.

Selefine kıyasla daha rahat bir kullanım vadeden gözlük, ilk sürümün iki katı görüş alanı sunuyor. 3.500 dolar gibi yüksek bir fiyat etiketiyle piyasaya çıkacak ürünün hedef kitlesi şirket ve kurumlar olunca söz konusu fiyat bir nebze de olsa makul görünüyor.

https://www.engadget.com/2019/08/29/microsoft-hololens-2-september/