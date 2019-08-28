Araştırmalara göre kahve tüketimi obezite riskini azaltabiliyor

Kahve tüketimi bazı sağlık problemlerine sebep olsa da bazı araştırmalar kahve tüketiminin; prostat kanserinin, Parkinson'un ve Alzheimer'in, çeşitli kalp hastalıklarının risklerini azalttığını destekliyor. Araştırmacılar kahvenin obezite açısından da yararlı olabileceğini düşünüyor.

Beyaz ve kahverengi yağ tabakaları

Kafein kahverengi yağ dokusunu uyarıyor

Araştırma sonuçlarına göre kahve gerçekten de işe yarıyor ancak bu etkinin yalnızca kafeinden kaynaklanıp kaynaklanmadığı, kahvenin içerisindeki başka moleküllerin bu etkiye sebep olup olmadığı henüz tam olarak net değil. Bu etkilerin tam olarak anlaşılması için daha fazla çalışma yürütmek gerekiyor.

Ayrıca Bkz.

"Kafeinsiz kahve nasıl elde edilir ?"

Scientific Reports

kafein

https://www.nottingham.ac.uk/news/brown-fat-and-coffee

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İnsan vücudundabulunuyor. Bu yağ türleri iseveyağ türleri olarak ikiye ayrılıyor.olarak adlandırılan yağ türü;işlevini üstleniyor.vesorumlu kısmı oluşturuyor.tabakasının artışı insanlarıiterkentabakasının artışı insanları dahayönüne doğru itiyor.Kahverengi yağ dokusunun dışarıdan uyarılması ile kişilerve bu sayede kişilerin kilo alması da bir miktar zayıflıyor.Bu durumu araştırmak amacıylakurumundan bir grup araştırmacı,Bilim insanları kafeinin kahverengi yağ dokusu üzerindeki etkilerini gözlemlemek amacıylaortamındaüzerinde çalışmalar meydana getirdi.Çalışmalar sonucundakafein tüketiminin,belirlendi. Ekip araştırmaları ileri boyutlara taşıdı ve aynı etkinin insanlarda işe yarayıp yaramayacağını gözlemlemek amacıyla kontrollü insan deneylerine geçti.Araştırma, kahvenin kahverengi yağ dokusunu doğrudan etkilediğini belirleyenolma niteliği taşıyor.Araştırmadergisinde yayımlandı.