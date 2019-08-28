Araştırmalara göre kahve tüketimi obezite riskini azaltabiliyor

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Kahve tüketimi bazı sağlık problemlerine sebep olsa da bazı araştırmalar kahve tüketiminin; prostat kanserinin, Parkinson'un ve Alzheimer'in, çeşitli kalp hastalıklarının risklerini azalttığını destekliyor. Araştırmacılar kahvenin obezite açısından da yararlı olabileceğini düşünüyor.
Beyaz ve kahverengi yağ tabakaları
İnsan vücudunda iki farklı tür yağ tabakası bulunuyor. Bu yağ türleri ise beyaz ve kahverengi yağ türleri olarak ikiye ayrılıyor. Beyaz yağ tabakası olarak adlandırılan yağ türü; vücuttaki fazla kalorilerin depolanması işlevini üstleniyor. Kahverengi yağ tabakası olarak adlandırılan yağ türü ise vücudun kalori harcanmasından ve vücut ısısının üretilmesinden sorumlu kısmı oluşturuyor.
Beyaz yağ tabakasının artışı insanları obeziteye iterken kahverengi yağ tabakasının artışı insanları daha zayıf kalma yönüne doğru itiyor.
Kahverengi yağ dokusunun dışarıdan uyarılması ile kişiler daha fazla kalori harcıyor ve bu sayede kişilerin kilo alması da bir miktar zayıflıyor.
Bu durumu araştırmak amacıyla Britain's University of Nottingham kurumundan bir grup araştırmacı, daha önceden yapılmamış bir çalışmaya imza attı.
Kafein kahverengi yağ dokusunu uyarıyor
Bilim insanları kafeinin kahverengi yağ dokusu üzerindeki etkilerini gözlemlemek amacıyla laboratuvar ortamında kök hücreler üzerinde çalışmalar meydana getirdi.
Çalışmalar sonucunda belli bir dozun üzerindeki kafein tüketiminin, kahverengi yağ dokusunu uyardığı belirlendi. Ekip araştırmaları ileri boyutlara taşıdı ve aynı etkinin insanlarda işe yarayıp yaramayacağını gözlemlemek amacıyla kontrollü insan deneylerine geçti.
İnsan deneylerinde yağ aktivitesinin gözlemlenmesi için termal kameralardan yardım alındı ve deneklerin vücudunda, kahverengi yağın en bol olduğu boyun kısmına odaklanıldı.
9 farklı deneğe termal görüntüleme sırasında kahve içirildi ve deneklerin kahverengi yağlarını ısındığı yani çalışmaya başladığı gözlemlendi. Bu da deneklerin kalori yaktığı anlamına geliyor.
Araştırma sonuçlarına göre kahve gerçekten de işe yarıyor ancak bu etkinin yalnızca kafeinden kaynaklanıp kaynaklanmadığı, kahvenin içerisindeki başka moleküllerin bu etkiye sebep olup olmadığı henüz tam olarak net değil. Bu etkilerin tam olarak anlaşılması için daha fazla çalışma yürütmek gerekiyor.Araştırma, kahvenin kahverengi yağ dokusunu doğrudan etkilediğini belirleyen ilk araştırma olma niteliği taşıyor.
Ayrıca Bkz. "Kafeinsiz kahve nasıl elde edilir ?"
Araştırma Scientific Reports dergisinde yayımlandı.
https://www.nottingham.ac.uk/news/brown-fat-and-coffee Yorum Yaz Paylaş Tweetle