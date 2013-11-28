Honda, Accord ve Acura RDX ile ILX'de Siri Gözler Serbest desteği sunacak

Otomotiv dünyasının öncü isimlerinden Honda, 2013 ve 2014 model Accord, Accura RDX ve ILX araçlarında "Siri Gözler Serbest" kullanım seçeneğine destek vereceğini açıkladı.

2013-2014 model Honda Accord ile 2013 model Acura RDX ve ILX araçlarında özel konfigürasyon seçenekleri arasında sunulacak "Siri Gözler Serbest" özelliği sayesinde sürücüler, Siri ile sesli etkileşim kurarak telefonlarını ekrana bakmadan (hatta ekranı aktif etmeden) yönetebilecek. Sürücülerin Siri ile yapabileceklerinden bazıları şunlar:

Mesaj ve mail gönderebilme

Gelen mail ve mesajları dinleyebilme

Takvime etkinlik, anımsatıcı ya da alarm ekleyebilme

Hava durumunu kontrol edebilme

Adım adım navigasyon

Maç skorları ve borsa bilgilerini canlı takip edebilme

Honda, ayrıca, iOS in the Car konseptiyle ilgili olarak 3 Aralık'da Google Hangout üzerinden özel bir etkinlik düzenleyeceğini duyurdu. Bu konuyla ilgili gelişmeleri sitemizden takip edebilirsiniz.