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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Honda, Accord ve Acura RDX ile ILX'de Siri Gözler Serbest desteği sunacak

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Shady
Haber Editörü
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Honda, Accord ve Acura RDX ile ILX'de Siri Gözler Serbest desteği sunacak
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Otomotiv dünyasının öncü isimlerinden Honda, 2013 ve 2014 model Accord, Accura RDX ve ILX araçlarında "Siri Gözler Serbest" kullanım seçeneğine destek vereceğini açıkladı.

2013-2014 model Honda Accord ile 2013 model Acura RDX ve ILX araçlarında özel konfigürasyon seçenekleri arasında sunulacak "Siri Gözler Serbest" özelliği sayesinde sürücüler, Siri ile sesli etkileşim kurarak telefonlarını ekrana bakmadan (hatta ekranı aktif etmeden) yönetebilecek. Sürücülerin Siri ile yapabileceklerinden bazıları şunlar:

  • Mesaj ve mail gönderebilme
  • Gelen mail ve mesajları dinleyebilme
  • Takvime etkinlik, anımsatıcı ya da alarm ekleyebilme
  • Hava durumunu kontrol edebilme
  • Adım adım navigasyon
  • Maç skorları ve borsa bilgilerini canlı takip edebilme

Honda, ayrıca, iOS in the Car konseptiyle ilgili olarak 3 Aralık'da Google Hangout üzerinden özel bir etkinlik düzenleyeceğini duyurdu. Bu konuyla ilgili gelişmeleri sitemizden takip edebilirsiniz.


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haqy 6 yıl en beğenilen
Gözler serbest deyince bende yola bakmadan telefonla ilgilenebileceğimiz bir teknoloji geliştirdiler sandım :D
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haqy 6 yıl en beğenilen
Gözler serbest deyince bende yola bakmadan telefonla ilgilenebileceğimiz bir teknoloji geliştirdiler sandım :D
Yanıtla +7
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evetbenim 6 yıl
Slotz brick
Siri Türkçe olmadıktan sonra neye yarar?

ingilizcen yok mu kardeşim
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The Bavarian 6 yıl
Siri Türkçe olmadıktan sonra neye yarar?
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Apple Specialist 6 yıl
Fordla yola devam
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