Apple, yapay zeka destekli Siri'nin 2026'ya ertelendiğini duyurdu

Yapay zekalı Siri 2026'ya kaldı
Apple yaptığı açıklamada, daha kişiselleştirilmiş bir Siri üzerinde çalıştıklarını belirterek, asistana kişisel bağlamlar hakkında daha fazla farkındalık kazandırdıklarını, ayrıca uygulama içinde ve uygulamalar arasında kullanıcı adına eylemde bulunma yeteneği eklediklerini söyledi. Bu özellikleri sunmanın tahminlerinden uzun sürdüğünü belirten Apple, önümüzdeki yıl kullanıma sunacaklarını açıkladı.
Apple, geçtiğimiz sene Apple Intelligence ile birlikte gelişmiş Siri'yi duyurmuştu. Şirket asistana, uygulamalara girip çıkma ve cihazlarda depolanan bilgilere erilerek kullanıcı için görevleri tamamlama yeteneği kazandıracağını belirtmişti. Apple, Siri'den bir arkadaş tarafından önerilen bir podcast’i açmasını veya bir akrabanın uçuş takip bilgilerini getirmesini istemek gibi, cihazda tutulan verilere dayalı örnekler sundu.
Apple’ın yapay zeka tabanlı Siri yükseltmesini iOS 18.5 sürümünde sunması bekleniyordu ancak geçtiğimiz hafta Bloomberg’den Mark Gurman, yeni Siri'nin erteleneceğini, hatta 2027'den önce gelmeyeceğini iddia etmişti.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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