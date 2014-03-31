Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Honda, Audi'nin geliştirdiğine benzeyen trafik ışığı bilgi sisteminin testlerine hazırlanıyor

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
432
1
Otomobil Teknolojileri
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Honda, Audi'nin geliştirdiğine benzeyen trafik ışığı bilgi sisteminin testlerine hazırlanıyor
Almanya merkezli otomobil üreticilerinden Audi, hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz haftalarda henüz prototip aşamasında bulunan çevrimiçi trafik ışığı bilgi sistemini görücüye çıkartmıştı. Bu sisteme benzer bir teknolojik çalışma içerisinde bulunan Honda da, kendi geliştirdiği trafik ışığı bilgi sisteminin testlerini yapmaya hazırlanıyor.
Audi'nin geliştirdiği ile benzer olarak trafik kontrol merkeziyle otomobil modellerinin kablosuz olarak haberleşmesi temelinde çalışan sistem, araçların mevcut hızlarıyla yol üzerinde yer alan trafik ışıklarının kırmızı yanma zamanlarını karşılaştırıyor ve kırmızı ışığa yakalanmadan yolculuk için gereken doğru hızı sürücüye bildiriyor. Bu hıza uyulduğu zaman otomobillerin kırmızı ışığa yakalanmasını önleyen ve sonuç olarak ciddi oranda yakıt tasarrufu sağlayarak yoğun şehir trafiğini hızlandırabilen trafik ışığı bilgi sistemi, yine merkezden aldığı bilgilere göre yaklaşan trafik ışıklarını bildiriyor ve olası sert frenlemelerin önüne geçebiliyor. Kırmızı ışıkta durulduğu zaman yeşil ışık için geri sayım da yapabilen sistemin, esas geliştirme amaçları arasında ise birbiriyle iletişim halinde kalabilen araçlar için farklı geri bildirimler toplamak yer alıyor.
Honda'nın geliştirdiği trafik ışığı bilgi sistemi, söylenen bilgilere göre kısa zaman içerisinde 100 otomobil modeliyle beaber Japonya'nın Utsunomiya kentinde test edilmeye başlanacak.

http://www.digitaltrends.com/cars/honda-vehicle-to-vehicle-communication-system-syncs-cars-with-traffic-lights/#!B6BK7 Yorum Yaz
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl HTC, Desire 816'ı anlatıyor "Özel röportaj" Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Otobüs üreticisi TEMSA, İsviçre merkezli
DonanımHaber
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Gelmiş geçmiş en güçlü Ferrari: İşte
DonanımHaber
Pedofili İçeren Kitap Tepki Yarattı
DH Forum
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim