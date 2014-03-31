Honda, Audi'nin geliştirdiğine benzeyen trafik ışığı bilgi sisteminin testlerine hazırlanıyor

Almanya merkezli otomobil üreticilerinden Audi, hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz haftalarda henüz prototip aşamasında bulunan çevrimiçi trafik ışığı bilgi sistemini görücüye çıkartmıştı. Bu sisteme benzer bir teknolojik çalışma içerisinde bulunan Honda da, kendi geliştirdiği trafik ışığı bilgi sisteminin testlerini yapmaya hazırlanıyor.

Audi'nin geliştirdiği ile benzer olarak trafik kontrol merkeziyle otomobil modellerinin kablosuz olarak haberleşmesi temelinde çalışan sistem, araçların mevcut hızlarıyla yol üzerinde yer alan trafik ışıklarının kırmızı yanma zamanlarını karşılaştırıyor ve kırmızı ışığa yakalanmadan yolculuk için gereken doğru hızı sürücüye bildiriyor. Bu hıza uyulduğu zaman otomobillerin kırmızı ışığa yakalanmasını önleyen ve sonuç olarak ciddi oranda yakıt tasarrufu sağlayarak yoğun şehir trafiğini hızlandırabilen trafik ışığı bilgi sistemi, yine merkezden aldığı bilgilere göre yaklaşan trafik ışıklarını bildiriyor ve olası sert frenlemelerin önüne geçebiliyor. Kırmızı ışıkta durulduğu zaman yeşil ışık için geri sayım da yapabilen sistemin, esas geliştirme amaçları arasında ise birbiriyle iletişim halinde kalabilen araçlar için farklı geri bildirimler toplamak yer alıyor.

Honda'nın geliştirdiği trafik ışığı bilgi sistemi, söylenen bilgilere göre kısa zaman içerisinde 100 otomobil modeliyle beaber Japonya'nın Utsunomiya kentinde test edilmeye başlanacak.

http://www.digitaltrends.com/cars/honda-vehicle-to-vehicle-communication-system-syncs-cars-with-traffic-lights/#!B6BK7