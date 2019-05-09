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Honda, Avrupa'da çıkaracağı ilk elektrikli otomobilinin ismini açıkladı: Honda e

Japon otomobil devi Honda, Avrupa pazarında satışa sunacağı ilk elektrikli otomobilin ismini resmen açıkladı. Şirket küçük elektrikli otomobilinin Honda e olarak adlandırılacağını duyurdu.
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Otomobil Teknolojileri
Onur Seven
Haber Editörü
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Honda bundan neredeyse iki yıl önce, Avrupa'da piyasaya süreceği ilk elektrikli otomobili temsil eden Urban EV konseptini tanıtmıştı. Şirket kısa süre önce ise aracın E Prototype olarak adlandırılan prototip versiyonunu ortaya çıkardı. Honda şimdi de küçük elektrikli otomobilin Honda e olarak adlandırılacağını açıkladı.
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Japon otomobil devi henüz Honda e'yi görücüye çıkarmaya hazır değil bu yüzden arkasında Honda e arması olan bir görselini paylaştı. Yayınlanan teaser elektrikli hatchback'in konsepte benzeyen yuvarlak stop lambalarını da ortaya koyuyor. Honda e, Mart ayındaki Cenevre Otomobil Fuarı'nda sergilenen prototiple neredeyse aynı görünecek.

Yeni nesil Honda Jazz hibrit teknolojiyle gelecek

Şirket aracın teknik özelliklerini açıklamadı ancak konsept olarak tanıtılan otomobil 200 kilometre menzile sahipti. Honda tüm bunlara ek olarak yeni nesil Jazz'in (Fit) hibrit aktarma organı ile sunulacağını açıkladı. Merakla beklenen yeni Honda Jazz, Ekim ayında Tokyo Otomobil Fuarı'nda görücüye çıkacak.

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207m 1 hf. en beğenilen
Çok yaratıcı bir isim tebrikler Honda
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darkaura 1 hf.
yasadigi problemlere ragmen tam olarak bu nedenden tesla'nin onu acik. diger buyuk ureticiler elektrikli arac deyince hala cocuk arabasi gibi, ultra hafif kucuk boy, bilindik araba imajindan farkli seyler cikariyorlar. tesla ise gercekden araba olarak alip kullanacan, benzinli araclardan eksigi olmayan hatta performansda fazlasi olan araclar yapiyor. eski teknolojiden farkli yeni bir aracin argesini yapmak, uretim ve tedarik hatlarini kurmak, milyonlarca arac icin yeterli ve kapasiteli bataryalar uretebilmek seneler suren calisamalari gerektiriyor. tesla su an bunlari kurmanin zorlugunda. duzenini olusturup iphone gibi arac satmaya basladiginda diger buyuk firmalarin en azindan bir kismi nokia gibi bir anda ortada kalacak, ayni kapasitede benzer arac uretebilmeleri yillar alacak, o sirada pazaralarinin buyuk kismini kaybetmis olacaklar.
yasadigi problemlere ragmen tam olarak bu nedenden tesla'nin onu acik. diger buyuk ureticiler elektrikli arac deyince hala cocuk arabasi gibi, ultra hafif kucuk...
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TheCaliph_ 1 hf. darkaura
İlkokul zamanında "fıstıkçı şahap" diye bir şey öğretmemişler miydi size ?

Batarya tedarik hattı kurmak zor değil. Esas zor olan Kongo gibi ülkelerde bataryayı oluşturacak madenleri çıkarmak için çocuk işçi bulmakta zorlanıyorlar. Youtube'da dolu video var ama Barış Özcan abiniz onları göstermeyebilir tabii ki saygı duyarım sonuçta kendi arabası da Tesla olunca bunlardan bahsetmemek istemesi gayet doğal.
İlkokul zamanında "fıstıkçı şahap" diye bir şey öğretmemişler miydi size ?Batarya tedarik hattı kurmak zor değil. Esas zor olan Kongo gibi ülke...
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slickman 2 gün
Arkadaslar off-topic olacak kusura bakmayin, hondacilar burdadir diye soruyorum.
honda civiclerde benzin ve lpg varken, benzinde araci kullandigimizda 0 km kaldi diye ekranda uyari vermesine ragmen arac hala benzinle gidebiliyor. 40 km kadar daha gittim daha fazlasini denemedim, benzin aldim. sorum su; araci benzinde kullandigimizda benzini biterse ne olur? otomatik lpg ye gecis yapar mi? bir de 2015 honda civic arac benzin deposu kac litre aliyor? Ben 0 yazdiktan sonra 40 km daha gittikten sonra depoyu doldurdugumda 42-43 litre aliyor. dogru mu?
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FlyingUnderpants 1 hf.
Çok tatlı bir şey bu ya. Türk Liramız değer kazanırsa hemen alırım.
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shifisitert 1 hf.
Bizim elektrikli yerlı ve milli aracımızında adı belli oldu bu arada hayırlı olsun : EBEN E
masaya bir yumrukla 400 km 2 yumrukla 800 km gidebiliyor
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medyxnet 1 hf.
mükemmel yaratıcılık mükemmel tasarım (!)
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OverClocK1ng 1 hf.
Honda nın Elektrikli arabası Honda e. Hımmm. Niye ben bunu düşünemedim ki...
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fotifoti 1 hf.
70bin dolar olmasa hayalini kuracaktım da, hayal barajını bile aşıyor:)
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yorumculuklar 1 hf.
Konsept tasarımı gerçekten hoşuma gitti, geçmiş tasarımla geleceği birleştirmek ve modern bir iç tasarım ile güzel bir araba olur bundan.
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manisa_tr 1 hf.
conception
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Otomobil, elektrikli araç ve
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