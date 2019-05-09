Honda, Avrupa'da çıkaracağı ilk elektrikli otomobilinin ismini açıkladı: Honda e

Honda bundan neredeyse iki yıl önce, Avrupa'da piyasaya süreceği ilk elektrikli otomobili temsil eden Urban EV konseptini tanıtmıştı. Şirket kısa süre önce ise aracın E Prototype olarak adlandırılan prototip versiyonunu ortaya çıkardı. Honda şimdi de küçük elektrikli otomobilin Honda e olarak adlandırılacağını açıkladı.

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Japon otomobil devi henüz Honda e'yi görücüye çıkarmaya hazır değil bu yüzden arkasında Honda e arması olan bir görselini paylaştı. Yayınlanan teaser elektrikli hatchback'in konsepte benzeyen yuvarlak stop lambalarını da ortaya koyuyor. Honda e, Mart ayındaki Cenevre Otomobil Fuarı'nda sergilenen prototiple neredeyse aynı görünecek.

Yeni nesil Honda Jazz hibrit teknolojiyle gelecek

Şirket aracın teknik özelliklerini açıklamadı ancak konsept olarak tanıtılan otomobil 200 kilometre menzile sahipti. Honda tüm bunlara ek olarak yeni nesil Jazz'in (Fit) hibrit aktarma organı ile sunulacağını açıkladı. Merakla beklenen yeni Honda Jazz, Ekim ayında Tokyo Otomobil Fuarı'nda görücüye çıkacak.