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Honda gelecek nesil Civic'in taslak çizimini yayınladı

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
35,8b
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Otomobil Teknolojileri
Duratorq
Haber Editörü
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Honda, güncel Civic modelinin özellikle anavatanı Japonya'daki satışlarından uzun süredir memnun değil.Daha önceki haberimizde sizlere iyice düşen satışların ardından Japonya'da Civic satışlarının durdurulabileceğini paylaşmıştık.

Özellikle yeni nesil Civic'i markanın geleceği açısından çok önemli gören ve bunun için sürekli çalışan Honda, sürpriz bir kararla 2011 Kuzey Amerika Otomobil Fuarı'nda sergileyeceği konsept Civic modelinin taslak bir çizimini yayınladı. Başka hiçbir detayı açıklanmayan 9. jenerasyon modelin taslak çiziminden anlaşıldığı kadarıyla çok daha iddialı bir tasarıma sahip Civic piyasaya çıkabilir. Özellikle hybrid otomobillerinde batarya teknolojisinde değişiklikler yapacağı ve turbo benzinli motorlar geliştireceği açıklanan Japon otomobil üreticisi, satışlarını dünya genelinde arttırmayı hedefliyor.


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emre_fan_club 6 yıl
Bunu yapana kadar kac kere akıl degistirirler
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frostburn 6 yıl
YediyuzYetmisYedi
Sedanın kasası bu haliyle güzel bence.başka arabalardan kopya çekeceklerse değişmesin daha iyi

Seda kim?
:P
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Ironpumper 8 yıl
Çizim süper..
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funkmaster 8 yıl
Civic her zaman sınıfındaki arabalar arasında en güzel tasarımlardan birisi oldu.
Bu da öyle olur.
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YediyuzYetmisYedi 8 yıl
Sedanın kasası bu haliyle güzel bence.başka arabalardan kopya çekeceklerse değişmesin daha iyi
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outwork 8 yıl
aşık olmak üzereyim
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MegaWolt38 8 yıl
Bu çizim olduğundan farklı yorumlar geliyor ama bence her zamanki civic keskinliği, yakışıklılığı var.
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djinn_inc 8 yıl
Sedan modeli önemli o nasıl olacak acaba?
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ALAK_ 8 yıl
Evet bende biraz scrioccoya benzettim ancak aynısı değil tabiki. O değil de bu renkte ve ışıltıda olucak bundan bir tane, ağlatır vallahi adamı. Farlar konuşuyor resmen :)
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El Cazador 8 yıl
Ön Accord'un tıpa tıp aynısı Scirocco havası da var.
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RBdriftking 8 yıl
Onden scirocco ya cok benziyor
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Rallyman 8 yıl
Güncel kasadan pek bi farkı yok !
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husNUKE 8 yıl
Honda sitesinde yazana göre 2011 ilkbaharda satışa çıkacakmış. Bakalım turbo motor ile gelecek mi?
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SIRADANUS 8 yıl
Bakalım çizimlere ne kadar benzeyecek.
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-s-laughter 8 yıl
geliyor valla gümbür gümbür :)
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!!!Chinogolog!!! 8 yıl
daha elle tutulur fotoğraflar yayınlanmalı.. bu ne, hiçbir heyecan vermedi..
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