Honda gelecek nesil Civic'in taslak çizimini yayınladı

Honda, güncel Civic modelinin özellikle anavatanı Japonya'daki satışlarından uzun süredir memnun değil.Daha önceki haberimizde sizlere iyice düşen satışların ardından Japonya'da Civic satışlarının durdurulabileceğini paylaşmıştık.

Özellikle yeni nesil Civic'i markanın geleceği açısından çok önemli gören ve bunun için sürekli çalışan Honda, sürpriz bir kararla 2011 Kuzey Amerika Otomobil Fuarı'nda sergileyeceği konsept Civic modelinin taslak bir çizimini yayınladı. Başka hiçbir detayı açıklanmayan 9. jenerasyon modelin taslak çiziminden anlaşıldığı kadarıyla çok daha iddialı bir tasarıma sahip Civic piyasaya çıkabilir. Özellikle hybrid otomobillerinde batarya teknolojisinde değişiklikler yapacağı ve turbo benzinli motorlar geliştireceği açıklanan Japon otomobil üreticisi, satışlarını dünya genelinde arttırmayı hedefliyor.