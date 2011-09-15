Honeycomb için Firefox mobil tarayıcısının son beta sürümü geliştiricilerin değerlendirmesine sunuldu

Son dönemlerde kullanımı yüzde 300 seviyelerinde artan ve internete girme alışkanlıklarının yönelmeye başladığı tablet cihazları pazarını boş bırakmak istemeyen internet tarayıcı sahibi firmalar da mobil sürümlerinde optimizasyonlar yapmaya başladı.





Masaüstü platformlarda Internet Explorer'ın en büyük rakibi olan ve pazarda onun ardından ikinci sırada bulunan Firefox Fennec adıyla Android akıllı telefonlar için mobil sürümünü daha önce yayınladı. Ancak bu sürüm tablet cihazların kullanımına uygun olmadığı için yeniden optimizasyonu gerekiyordu.





Mozilla optimizasyon çalışmalarını sürdürürken geliştiricilerin de bu konuda yardımına başvuracak. Beta sürümünü geliştiricilerin dağıtımına sunan Mozilla her seviyede yardımın kendileri için önemli olduğunu resmi blogundan duyurdu.





Fennec tablet sürümünün en mükemmel haline ulaşması için beta sürümünde herhangi bir hata veya eksik öğeler olduğunu bulan geliştiricilerin tereddüt etmeden ekibe ulaşması isteniyor.





Fennec şu anda erken geliştirme aşamasında olduğu için sadece hatalara yönelik değerlendirme yapmak isteyen geliştiricilerin denemesi tavsiye ediliyor. Bu sürüm deneme amaçlı da olsa son kullanıcıya tavsiye edilmiyor. Final sürüme doğru şu anki arayüzden tamamen farklı bir arayüz ve fonksiyonların da ortaya çıkması muhtemel.



