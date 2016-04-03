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Hong Kong'lu Scarlett Johansson hayranı ünlü yıldızın robotunu yaptı

Hong Kong'da yaşayan robotik meraklısı Ricky Ma, yaklaşık 1,5 yıllık bir zamanda Holywood'un ünlü aktristi Scarlett Johansson'un insansı robotunu yaptı. Prototip ürpertici benzerliğiyle dikkat çekiyor
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Onur Seven
Haber Editörü
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Hong Kong'da yaşayan 42 yaşındaki robotik meraklısı Ricky Ma, 18 aylık bir sürede 50 bin dolardan daha fazla bir para harcayarak ünlü Holywood yıldızı Scarlett Johansson'un robotunu yaptı. Mark 1 olarak adlandırılan prototipin iskeleti 3D baskı tekniği ile oluşturulmuş parçalarla inşa edilmiş ve sesli komutlara yanıt verebiliyor.
Ma, robotlara olan sevgisinin çocukluk döneminden beri devam ettiğini söylüyor. Hayranı olduğu Scarlett Johansson'un robotunu oluşturma sürecinde birçok kişinin kendisine "sen aptal mısın? bu çok para tutar, nasıl yapılacağını biliyor musun? gerçekten çok zor" demesi bile onu bu amacından vazgeçirmeye yetmemiş. Ma aslında robotu bir Holywood aktrisi üzerine modellediğini itiraf etse de Scarlett Johansson gibi görünmesi için tasarlandığını doğrulamadı.
Hollywood aktrisine olan ürpertici benzerliğiyle dikkat çeken robot, son derece etkileyici görünüyor. Sesli komutlara yanıt olarak kollarını, bacaklarını, kafasını ve ağzını hareket ettirebilen Mark 1, göz kırpma gibi yeteneklere de sahip. Hayallerini gerçekleştirmek için doğru zamanda olduğunu düşündüğünü söyleyen Ma bunun için son derece mutlu olduğunu belirtiyor. Robot meraklısı şimdi daha sofistike robotlar geliştirmek için fon arayışında.

http://www.techradar.com/news/world-of-tech/hong-kong-man-builds-his-own-scarlett-johansson-in-robot-form-1318203 Yorum Yaz
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Cane® 3 yıl en beğenilen
Yokluk nelere kadir.
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FightForBeer 3 yıl
Eğer videoyu izlerseniz, 0:35 inci saniyeden sonra yaptığı haraketten, yapım amacını anlayabilirsiniz.
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deoksiriboz1001 3 yıl
kullanım amacına yetecek kadar benzemiş en azından
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sertacarslan 3 yıl
Akşam haberlerinde gördüğümüz hatta görmeye yüreğimiz dayanmadığı için televizyon kapattığımız gerçekliğin nedenini uzaklarda aramamak lazım. Eloğlu garajında robot yapar, bizim işsizlerin geyiğine bak.
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Charles Bartowski 3 yıl
Mark 1 bu daha Bleeding Edge'e kadar yolu var
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LooF 3 yıl
30k mah batarya koy birde quick charge 9.0 ekleee sarj icin cok beklemeyelim
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zugu 3 yıl
Elizabete olmuş scarlett.
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SilenthillDream 3 yıl
yuh ya scarlet johnson görse şok olur :D ssapıklığın bu kadarı :D
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MegaWolt38 3 yıl
Benzememiş ama kutlarım güzel yapmış adam.
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Technotronic 3 yıl
Malesef istenildiği kadar gelişmiş seviyede değil robot teknolojileri.İnsanoğlu daha fazla emek harcamalı bu konuya, terminatör gibi yarı insan yarı robot tarzı şeyler görmek istiyorum
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mrmrmrmr 3 yıl
Scarlett Johansson, robotu tekrar yapılmama sözü ile 1M $ 'a satın aldı.
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blizzard3 3 yıl
bunu verdiğin emege bi iş uzerine harcasaydın milyonların olmustu ama adam işssiz napıcan
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1BilimAdamı 3 yıl
Haberi başlığını ilk başta normal okuyodum sonradan niçin yapıldığını fark edince istemsizce güldüm xd zd
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2K 3 yıl
Bu haberi her yerde Scarlett Johansson'a benziyor diye görmesem robotun yüzüne bakıp Scarlett Johansson'a benzetmem. Fakat benimde robot yapacak yeteneğim olsa ilk Scarlett Johansson'ı yaparım.
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casperfriendly 3 yıl
Boyunu felan da kendisine uygun yapmış.
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