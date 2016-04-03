Hong Kong'lu Scarlett Johansson hayranı ünlü yıldızın robotunu yaptı

Hong Kong'da yaşayan 42 yaşındaki robotik meraklısı Ricky Ma, 18 aylık bir sürede 50 bin dolardan daha fazla bir para harcayarak ünlü Holywood yıldızı Scarlett Johansson'un robotunu yaptı. Mark 1 olarak adlandırılan prototipin iskeleti 3D baskı tekniği ile oluşturulmuş parçalarla inşa edilmiş ve sesli komutlara yanıt verebiliyor.

Ma, robotlara olan sevgisinin çocukluk döneminden beri devam ettiğini söylüyor. Hayranı olduğu Scarlett Johansson'un robotunu oluşturma sürecinde birçok kişinin kendisine "sen aptal mısın? bu çok para tutar, nasıl yapılacağını biliyor musun? gerçekten çok zor" demesi bile onu bu amacından vazgeçirmeye yetmemiş. Ma aslında robotu bir Holywood aktrisi üzerine modellediğini itiraf etse de Scarlett Johansson gibi görünmesi için tasarlandığını doğrulamadı.

Hollywood aktrisine olan ürpertici benzerliğiyle dikkat çeken robot, son derece etkileyici görünüyor. Sesli komutlara yanıt olarak kollarını, bacaklarını, kafasını ve ağzını hareket ettirebilen Mark 1, göz kırpma gibi yeteneklere de sahip. Hayallerini gerçekleştirmek için doğru zamanda olduğunu düşündüğünü söyleyen Ma bunun için son derece mutlu olduğunu belirtiyor. Robot meraklısı şimdi daha sofistike robotlar geliştirmek için fon arayışında.

http://www.techradar.com/news/world-of-tech/hong-kong-man-builds-his-own-scarlett-johansson-in-robot-form-1318203