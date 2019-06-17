Honor 20, iki haftada 1 milyon adet sattı

Çinli akıllı telefon üreticisi Huawei'nin ABD ile yaşadığı olayların alevlendiği dönemde piyasaya sürülen Honor 20, sadece 14 gün içinde muazzam bir satış rekoru kırdı.

Satış rekoru şaşırtıcı

Honor'dan yapılan açıklamalara göre şirketin yeni akıllı telefon modeli Honor 20, satışa çıktıktan iki hafta sonra 1 milyon satış rakamına ulaştı. Aslında burada etkileyici olan kısım, Huawei'nin ABD'li şirketlerle yaşadığı sorunlara ve gelecekte Android işletim sistemini kullanamayacağı ihtimali olmasına rağmen, alt markası olan Honor'un bu satış rakamlarına ulaşmış olması.

http://playfuldroid.com/honor-20-crosses-one-million-sales-mark-in-china-within-14-days/

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1 milyon satış rakamının sadeceyakalandığını da belirtelim. Bunun yanında şirketinmodeli de yarın piyasaya sürülecek. Yapılan açıklamalara bakılırsa Pro modelin, Honor 20'ninda kıracağına kesin gözüyle bakılıyor.