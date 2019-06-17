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Honor 20, iki haftada 1 milyon adet sattı

Huawei'nin sahinbi olduğu akıllı telefon markası Honor'un, geçtiğimiz ay piyasaya sürdüğü Honor 20, sadece iki haftada satış rekoru kırarak 1 milyon sattı. İşte konunun detayları.
6 gün (Son Güncelleme: 6 gün)
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Cep Telefonları
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Çinli akıllı telefon üreticisi Huawei'nin ABD ile yaşadığı olayların alevlendiği dönemde piyasaya sürülen Honor 20, sadece 14 gün içinde muazzam bir satış rekoru kırdı.

Satış rekoru şaşırtıcı

Honor'dan yapılan açıklamalara göre şirketin yeni akıllı telefon modeli Honor 20, satışa çıktıktan iki hafta sonra 1 milyon satış rakamına ulaştı. Aslında burada etkileyici olan kısım, Huawei'nin ABD'li şirketlerle yaşadığı sorunlara ve gelecekte Android işletim sistemini kullanamayacağı ihtimali olmasına rağmen, alt markası olan Honor'un bu satış rakamlarına ulaşmış olması.
1 milyon satış rakamının sadece Çin pazarında yakalandığını da belirtelim. Bunun yanında şirketin Honor 20 Pro modeli de yarın piyasaya sürülecek. Yapılan açıklamalara bakılırsa Pro modelin, Honor 20'nin satış rekorunu da kıracağına kesin gözüyle bakılıyor.

http://playfuldroid.com/honor-20-crosses-one-million-sales-mark-in-china-within-14-days/ Yorum Yaz
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alaz1903 6 gün en beğenilen Sharparrow
Hâlâ da alıyoruz aslan. Bir sonraki telefonum da Huawei olacak, seni bu kadar dertlendiren nedir ki?
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DH Misafiri 3 gün
Yani nüfusu 1 milyar 386 milyon olan bir ülkede bence ufak rakamlar :)
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çürükdiş 4 gün
Yasaklar genel olarak google servisleri konusunda huawei yi etkiliyor. Çin de zaten google servisleri kullanılamıyor. O yüzden alacak çinli vatandaşın çok düşünmesine gerek yok. Çin de ki bu satışın çokta anlaşılmayacak bir yanı yok.
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romeox87 4 gün yeni yorumcu çürükdiş



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Venüs_us 5 gün yeni yorumcu
Evet benimde bir sonraki telefonum yine Huawei olacak
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DH Misafiri 5 gün
bilmiyoduk noldu ki :P
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insanikamil 5 gün
adamlar sahip çıkıyor be :)
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carloska 5 gün
Çin kötü olabilir ama Amerika da kötünün kötüsü...
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smart1978 6 gün
Huawei in markasi oldugunu bilmeyenler var gibi :)
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Sharparrow 6 gün
Hala Huawei alan var mı ya!!
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alaz1903 6 gün Sharparrow
Hâlâ da alıyoruz aslan. Bir sonraki telefonum da Huawei olacak, seni bu kadar dertlendiren nedir ki?
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torenbolen 6 gün
Amerika’nın yaptırımları güzel reklam oldu.
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