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Tasarımıyla kendine hayran bırakan Honor Play Special Edition, 1 Ağustos'ta satışa çıkıyor!

Honor Play'in sınırlı sayıda üretilen özel sürümü Honor Play Speical Editon, 1 Ağustos'ta satışa çıkıyor. Peki ya Honor Play ile özel sürümü arasında ne gibi farklar var? İşte detaylar:
10 ay
9b
1
12
Cep Telefonları
Anıl Burak Karadede
Teknoloji Editörü
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Oyun odaklı akıllı telefonların sayısı hızla artarken, sektöre dair en büyük atılımlar da Çinli devlerden geliyor. Huawei çatısı altında faaliyetlerini yürüten ve ülkemiz pazarına da resmen giriş yapan Honor, geçtiğimiz Haziran ayında lanse ettiği Honor Play modelinin özel bir sürümünü satışa sunmaya hazırlanıyor.İşte Honor Play Special Edition özellikleri ve fiyatı:

Honor Play Speical Editon Özellikleri

Honor Play ile Honor Play Speical Editon arasındaki temel farkın tasarım olduğunu söyleyebilir zira, Honor Play alışılagelmiş tasarım hatlarına sahipken, özel sürüm Honor Play ise lazer baskı ile oluşturulmuş desenlere sahip olmasıyla öne çıkıyor. Tasarım noktasında dikkat çeken bir diğer detay ise parmak izi tarayıcısını çerçeveleyen kırmızı renkli halka oluyor. 
Tasarımı ve 2 GB'lık RAM miktarı dışında Honor Play'den farksız olan Honor Play Speical Editon'ın teknik özelliklerine bakacak olursak, cihaz 19.5: 9 görüntü oranı sunan 1080 x 2280 (Full HD+) çözünürlükte ve yüzde 85 NTSC renk gamı ile desteklenen 6.3 inç’lik bir ekranla geliyor. Bununla birlikte çentikli bir tasarımla gelen Honor Play Special Edition, bu sayede %89’luk bir ekran/kasa oranına sahip oluyor. Honor Play gücünü NPU (Nöral İşlem Birimi) ve 6 GB RAM'in eşlik ettiği sekiz çekirdekli Kirin 970 işlemcisinden alırken, Huawei'in GPU Turbo teknolojisi de es geçilmemiş.
Honor Play Speical Editon, microSD kart kullanılarak genişletilebilen 64 GB dahili depolama alanına sahip. Bunun yanı sıra 7.1 kanal Histen ses ve 3D oyun ses efektleri sunabilen Honor Play, isminden de anlaşılabileceği üzere oyun odaklı bir akıllı telefon. Android 8.1 Oreo tabanlı EMUI 8.2 arayüzü ile çalışan cihaza 3.750 mAh kapasiteli çıkarılamayan bir pil güç veriyor.

Honor Play, daha hızlı otomatik odaklama ve otomatik sahne algılama özelliği sunan 16 MP + 2 MP sensörlü çift arka kameraya sahip. Kamera siteminin yapay zeka tarafından desteklendiğini belirtelim. Ön tarafında ise selfie çekimleri için 3D stüdyo aydınlatması ve portre modu sunan 16 MP çözünürlükte bir kamera var.

Honor Play Speical Editon fiyatı ve çıkış tarihi

1 Ağustos'tan itibaren satışa çıkacak olan Honor Play Speical Editon'ın fiyatı ise 2.999 yuan (366 $) olacak. 

http://news.mydrivers.com/1/587/587262.htm Yorum Yaz
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intel7mix 10 ay en beğenilen
Boş beleş işler, bide bunlara talep varmış gibi gösteriyorlar ya deliriyorum.
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mert1907 10 ay
Hayran falan kalmadim.
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Kefelon 10 ay intel7mix
Açıkcası yeni, cesur tasarımları denemelerine vesile olduğu için "oyuncu telefonu" furyası hoşuma gidiyor benim. Birbirinin aynı tasarımlı telefonlar görmektense böyle kendine has tasarımları zor göreceğiz yoksa.
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Açıkcası yeni, cesur tasarımları denemelerine vesile olduğu için "oyuncu telefonu" furyası hoşuma gidiyor benim. Birbirinin aynı tasarımlı telefonlar görmekten...
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1 Avatar
Çağdaş 9 ay
Aslında xperia play gibi bir ürün çıksa fena olmaz.
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maxmania 9 ay
benim eklam yapılması konusunda bir sıkıntım yok ama her haberimsi de belirtmek durumunda kalıyorum; bu tarz belirli, ölçümlenebilir kriterlerle doğrulanamayan her tür yazı reklama giriyor ve sizin okurlarınıza en azından saygı gösterip bunun reklam olduğunu belirtmeniz gerekiyor.
yabancı forumlarda ve youtube kanallarında en ufak reklam ve sponsorluk anlaşmalarında bu videoda veya yazının görülecek bir yerine eklenir, sizden uluslararası bir standart uygulamanın yapılmasını beklemek hakkımızdır diye düşünüyorum.
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Babanın.Oğlu.Kemal 10 ay
Huawei donanımhaber e ne kadar para verdi bilmiyorum ama başta en yalaka ve bos editörümüz anıl olmak üzere saçma sapan bireysel yorumlarla sanki bir geçerliliği varmış gibi algı yapan bu sayfanın yetkililerine Huawei, bu muamele az geldi birde domalın ofisinizde bir iki tırmanıyım dese hayır demeyecekler????
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codename_lord 10 ay
Cihazın önü görünmüyorki. Arkasına bakarak tasarımının iyi veya kötü olduğuna nasıl karar verebiliriz.
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Quard 10 ay
Donanımhaber bir tane alır,dener ve video çeker bizde hayran kalıp kalmadığımıza karar veririz :)
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Led Zeppelin 10 ay
Ntsc nin en kötü yüzde 95 falan olması gerekmez mi ki?
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Part Of The Nature 10 ay
Honor yazısına hayran kaldım
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mert1907 10 ay
Hayran falan kalmadim.
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Das Boot 10 ay
366$ x 5 + birsürü vergi
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intel7mix 10 ay en beğenilen
Boş beleş işler, bide bunlara talep varmış gibi gösteriyorlar ya deliriyorum.
1 Yanıt Yanıtla +23
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Kefelon 10 ay intel7mix
Açıkcası yeni, cesur tasarımları denemelerine vesile olduğu için "oyuncu telefonu" furyası hoşuma gidiyor benim. Birbirinin aynı tasarımlı telefonlar görmektense böyle kendine has tasarımları zor göreceğiz yoksa.
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1 Yanıt Yanıtla +7
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