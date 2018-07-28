Tasarımıyla kendine hayran bırakan Honor Play Special Edition, 1 Ağustos'ta satışa çıkıyor!

Oyun odaklı akıllı telefonların sayısı hızla artarken, sektöre dair en büyük atılımlar da Çinli devlerden geliyor. Huawei çatısı altında faaliyetlerini yürüten ve ülkemiz pazarına da resmen giriş yapan Honor, geçtiğimiz Haziran ayında lanse ettiği Honor Play modelinin özel bir sürümünü satışa sunmaya hazırlanıyor.İşte Honor Play Special Edition özellikleri ve fiyatı:

Honor Play Speical Editon Özellikleri

Honor Play ile Honor Play Speical Editon arasındaki temel farkın tasarım olduğunu söyleyebilir zira, Honor Play alışılagelmiş tasarım hatlarına sahipken, özel sürüm Honor Play ise lazer baskı ile oluşturulmuş desenlere sahip olmasıyla öne çıkıyor. Tasarım noktasında dikkat çeken bir diğer detay ise parmak izi tarayıcısını çerçeveleyen kırmızı renkli halka oluyor.

Tasarımı ve 2 GB'lık RAM miktarı dışında Honor Play'den farksız olan Honor Play Speical Editon'ın teknik özelliklerine bakacak olursak, cihaz 19.5: 9 görüntü oranı sunan 1080 x 2280 (Full HD+) çözünürlükte ve yüzde 85 NTSC renk gamı ile desteklenen 6.3 inç’lik bir ekranla geliyor. Bununla birlikte çentikli bir tasarımla gelen Honor Play Special Edition, bu sayede %89’luk bir ekran/kasa oranına sahip oluyor. Honor Play gücünü NPU (Nöral İşlem Birimi) ve 6 GB RAM'in eşlik ettiği sekiz çekirdekli Kirin 970 işlemcisinden alırken, Huawei'in GPU Turbo teknolojisi de es geçilmemiş.

Honor Play Speical Editon, microSD kart kullanılarak genişletilebilen 64 GB dahili depolama alanına sahip. Bunun yanı sıra 7.1 kanal Histen ses ve 3D oyun ses efektleri sunabilen Honor Play, isminden de anlaşılabileceği üzere oyun odaklı bir akıllı telefon. Android 8.1 Oreo tabanlı EMUI 8.2 arayüzü ile çalışan cihaza 3.750 mAh kapasiteli çıkarılamayan bir pil güç veriyor.



Honor Play, daha hızlı otomatik odaklama ve otomatik sahne algılama özelliği sunan 16 MP + 2 MP sensörlü çift arka kameraya sahip. Kamera siteminin yapay zeka tarafından desteklendiğini belirtelim. Ön tarafında ise selfie çekimleri için 3D stüdyo aydınlatması ve portre modu sunan 16 MP çözünürlükte bir kamera var.

Honor Play Speical Editon fiyatı ve çıkış tarihi

1 Ağustos'tan itibaren satışa çıkacak olan Honor Play Speical Editon'ın fiyatı ise 2.999 yuan (366 $) olacak.

http://news.mydrivers.com/1/587/587262.htm