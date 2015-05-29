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Hoverbike ile insanlı ilk uçuş gerçekleştirildi

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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Hoverbike ile insanlı ilk uçuş gerçekleştirildi
Chris Malloy'un çok uzun zamandır üzerinde çalıştığı helikopter ile motorsikleti birleştiren Hoverbike projesi, ilk ortaya çıktığı zaman oldukça ilgi çekmişti. Gerçek boyutlu versiyona maddi destek sağlamak için Kickstarter üzerinde minyatür Hoverbike ürünleri satan ve yaklaşık 65,000 pound toplamayı başaran Malloy, bu destekle Hoverbike'ın ilk insanlı uçuşunu gerçekleştirmeyi de başardı.
Macaristan merkezli yapılan uçuş testlerinde Hoverbike yaklaşık 1:30 dakika boyunca üzerinde insan varken uçmayı başardı ve önemli bir kilometre taşını geride bıraktı. Kalkış ağırlığının 210 kg olduğu belirtilen araç, gereken gücü 6 adet pervaneli motorundan alıyor ve güvenli şekilde yerin inme noktasında da herhangi bir sorun yaşatmıyor.
Lityum polimer bataryaları sayesinde 15 ila 20 dakika arasında dikey, 30 ila 40 dakika arasında ise normal uçuş süresi sunabilen Hoverbike, taşıdığı uçuş yönetim sistemiyle farklı hava koşullarında dahi dengede kalabiliyor ve genel olarak burada detaylarına yer verdiğimiz Jetpack gibi ürünlerden daha dengeli, güvenli ve kullanılabilir bir seçenek ortaya koyuyor.
Sırada ticari versiyona yakın tasarımda ikinci bir prototipi üretmek olan Hoverbike'ın ilk insan uçuş videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.

http://whatisflike.com/ Yorum Yaz
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cemus 4 yıl en beğenilen
pervaneler için kesinlikle koruma kafesi düşünülmeliymiş adam biraz riskli bir işe imza atmış
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Berk.Armani 4 yıl
Jet Pack çok daha stabil bir şekilde daha yüksek hızlarda ve manevra kabiliyetiyle uçuş gerçekleştirebiliyor. Ondan daha iyi demek hayal ürünü olmuş biraz :)
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citadel 4 yıl
Her şeyden önce bu projeler 1900 lü yıllara dayanıyor. Fakat zamanında tasarlanan projeler amaçsız (Yani bununla ne yapacağız) oldukları için rafa kaldırılmışlardır.

İşte en önemli nokta " kimse öyle izin almadan keyfince uçamaz. Havacılık kurumları ve askeriye buna izin VERMEZ "
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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j&j 4 yıl
İlk prototip bu, adamın amacı"uçurabilmek"
Pervaneye kafes eklenir elbet diğer prototipe basitçe, çok takılmayın
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WB 4 yıl
Adamlar yapmis..
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doctor_bey 4 yıl
Pervaneler iyi ki korumalıklıymış, yoksa adama mazallah bir şey olabilirdi (!)
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roark34 4 yıl
ömrümde bu kadar saçma bir test görmedim. buna bırakın para vermeyi üzerine 60.000 dolar verseler yine binmem.
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cemus 4 yıl en beğenilen
pervaneler için kesinlikle koruma kafesi düşünülmeliymiş adam biraz riskli bir işe imza atmış
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