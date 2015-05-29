Hoverbike ile insanlı ilk uçuş gerçekleştirildi

Chris Malloy'un çok uzun zamandır üzerinde çalıştığı helikopter ile motorsikleti birleştiren Hoverbike projesi, ilk ortaya çıktığı zaman oldukça ilgi çekmişti. Gerçek boyutlu versiyona maddi destek sağlamak için Kickstarter üzerinde minyatür Hoverbike ürünleri satan ve yaklaşık 65,000 pound toplamayı başaran Malloy, bu destekle Hoverbike'ın ilk insanlı uçuşunu gerçekleştirmeyi de başardı.

Macaristan merkezli yapılan uçuş testlerinde Hoverbike yaklaşık 1:30 dakika boyunca üzerinde insan varken uçmayı başardı ve önemli bir kilometre taşını geride bıraktı. Kalkış ağırlığının 210 kg olduğu belirtilen araç, gereken gücü 6 adet pervaneli motorundan alıyor ve güvenli şekilde yerin inme noktasında da herhangi bir sorun yaşatmıyor.

Lityum polimer bataryaları sayesinde 15 ila 20 dakika arasında dikey, 30 ila 40 dakika arasında ise normal uçuş süresi sunabilen Hoverbike, taşıdığı uçuş yönetim sistemiyle farklı hava koşullarında dahi dengede kalabiliyor ve genel olarak burada detaylarına yer verdiğimiz Jetpack gibi ürünlerden daha dengeli, güvenli ve kullanılabilir bir seçenek ortaya koyuyor.

Sırada ticari versiyona yakın tasarımda ikinci bir prototipi üretmek olan Hoverbike'ın ilk insan uçuş videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.

http://whatisflike.com/