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Hoverbike projesi ile minyatür bir uçan motorsiklet sizin olabilir

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Zamazingo
Ekrem71
Haber Editörü
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Hoverbike projesi ile minyatür bir uçan motorsiklet sizin olabilir

Helikopter ile motorsikleti birleştiren Hoverbike projesi, Chris Malloy'un uzun süredir üzerinde çalıştığı bir proje. 4 pervaneli bu konsept insanların motorsikleti uçarak kullanmasını mümkün hale getirecek. 

Ancak çalışmaların devam etmesi için belirli bir mali desteğe ihtiyacı olan Malloy, Kickstarter üzerinde minyatür Hoverbike ürünlerini satabileceği ve geliri ile asıl Hoverbike çalışmalarını devam ettireceği bir proje başlattı.

Hoverbike projesi, asıl ürünün 3'te 1 boyutunda olan mini bir insansız hava aracını en az 595 pound bağış yapan destekçilere hediye ediyor. Amaç asıl projeye ilgi toplamak ve ortaya neyin çıkacağını göstermek. 
Karbon malzemeden yapılan araç oldukça hafif ve LED aydınlatmalarla gece karanlığında hoş görüntüler ortaya çıkabiliyor. Cihaz 1.15m uzunluğunda, 59cm genişliğinde ve 16cm yüksekliğinde.  

Mini hava aracı hobi olarak kullanmanın yanısıra kamera eklenerek gözetleme işi yapabiliyor veya 5kg'ye kadar yük de taşıyabiliyor. Saatte yaklaşık 67Km hızla gidebilen mini araç katlanarak özel taşıma çantası içerisinde istediğiniz yere sizinle geliyor. Dilerseniz araç için geliştirilmiş kameralı bir plastik manken de satın alabilirsiniz. Proje tamamlanmak üzere ve ilk ürünler Aralık ayı itibari ile dağıtıma başlayacak. 

https://www.kickstarter.com/projects/1524806320/hoverbike Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
brotherhose@hotmail 5 yıl
Ürünün tamamlanmış hali Türkiye'de kullanıma sunulursa değişik sonuçlar ortaya çıkabilir. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü Hoverbike ile 2. kat penceresinden yatak odasına daldı.
Keza yine yayaların daha bi dikkatli olması gerekecek malum her an... :)
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doctor_bey 5 yıl
Açıkçası param olsa madem kamera falan takılabiliyormuş DJI alacağıma bunu alırım,hem adamcağıza destek vermiş oluruz,hem de kameramız olmuş olur
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Gece772 5 yıl
1000 dolar ver ürünler sayip ol
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Xplodemre 5 yıl
daha önce bir kaç videosunu izlemiştim mükemmel bir proje bakalım sonuç ne olacak.
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