Huawei, 10x optik yakınlaştırma yapabilen dört arka kameralı telefon çıkaracak

Huawei son dönemde üst sınıf özelikler sunan akıllı telefonlar üretiyor ve görünüşe bakılırsa şirket bu çizgisini sürdürmeye devam edecek. Çinli teknoloji devinin hedefi 10x optik yakınlaştırma yapabilen dört arka kameralı bir amiral gemisi çıkarmak. Huawei böyle bir telefon çıkarsa bile bir ilke imza atmış olmayacak zira Samsung geçtiğimiz ay tanıttığı Galaxy A9 ile bu unvanı ele geçirmeyi başardı.

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Huawei'nin Tüketici Ürünleri Grubu Batı Avrupa Başkanı Walter Ji, AndroidPIT internet sitesine verdiği bir röportajda 2019 yılı içerisinde dört arka kameralı bir akıllı telefon çıkarmak istediklerini söyledi. Deneyimli yönetici ayrıca dörtlü kamera sistemindeki sensörlerden birinin 10x optik yakınlaştırma yapabileceğini belirtti.

Huawei, 10x optik yakınlaştırma ile sınırları zorlayacak

Akıllı telefonlarda zaten optik yakınlaştırma özelliği sunuluyor ancak Huawei'nin hedeflediği seviyeye ulaşmak henüz mümkün değil. Huawei P20 Pro'nun telefoto lensi 3x optik yakınlaştırmaya olanak tanırken, Galaxy A9’un telefoto lensi 2x optik yakınlaştırmayı destekliyor.

Huawei yeni amiral gemisi telefonunda ise 10x optik yakınlaştırma ile sınırları zorlama niyetinde. Ji, 10x optik yakınlaştırma sensörünün 2019'a kadar ticari cihazlarda kullanıma hazır olup olmayacağını ise tam olarak belirtmedi.

https://www.androidpit.de/quad-kamera-5g-flagship-stores-huaweis-plaene-fuer-2019