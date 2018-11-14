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Huawei, 10x optik yakınlaştırma yapabilen dört arka kameralı telefon çıkaracak

Çinli teknoloji devinin üst düzey yöneticilerinden biri olan Walter Ji, önümüzdeki sene 10x optik yakınlaştırma yapabilen dört arka kameralı bir amiral gemisi telefon çıkarmayı planladıklarını söyledi
6 ay
3,5b
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13
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Huawei son dönemde üst sınıf özelikler sunan akıllı telefonlar üretiyor ve görünüşe bakılırsa şirket bu çizgisini sürdürmeye devam edecek. Çinli teknoloji devinin hedefi 10x optik yakınlaştırma yapabilen dört arka kameralı bir amiral gemisi çıkarmak. Huawei böyle bir telefon çıkarsa bile bir ilke imza atmış olmayacak zira Samsung geçtiğimiz ay tanıttığı Galaxy A9 ile bu unvanı ele geçirmeyi başardı.
Ayrıca Bkz. "Samsung Galaxy Note 7 Fan Edition kullanıcılarına Android Pie müjdesi"
Huawei'nin Tüketici Ürünleri Grubu Batı Avrupa Başkanı Walter Ji, AndroidPIT internet sitesine verdiği bir röportajda 2019 yılı içerisinde dört arka kameralı bir akıllı telefon çıkarmak istediklerini söyledi. Deneyimli yönetici ayrıca dörtlü kamera sistemindeki sensörlerden birinin 10x optik yakınlaştırma yapabileceğini belirtti.

Huawei, 10x optik yakınlaştırma ile sınırları zorlayacak

Akıllı telefonlarda zaten optik yakınlaştırma özelliği sunuluyor ancak Huawei'nin hedeflediği seviyeye ulaşmak henüz mümkün değil. Huawei P20 Pro'nun telefoto lensi 3x optik yakınlaştırmaya olanak tanırken, Galaxy A9’un telefoto lensi 2x optik yakınlaştırmayı destekliyor.
Huawei yeni amiral gemisi telefonunda ise 10x optik yakınlaştırma ile sınırları zorlama niyetinde. Ji, 10x optik yakınlaştırma sensörünün 2019'a kadar ticari cihazlarda kullanıma hazır olup olmayacağını ise tam olarak belirtmedi.

https://www.androidpit.de/quad-kamera-5g-flagship-stores-huaweis-plaene-fuer-2019 Yorum Yaz
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DODANLI 6 ay
Huawei nin video işine el atması lazım. 1080 60fps sıkıntılı, 4k da 60fps yok.
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Xtrud 6 ay en beğenilen
"Piksil tik kimiriylin yipiyir" diyenler gelir şimdi...
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ozmenakif 6 ay
Alın size 10x optik yakınlaştırma yapan telefon: Galaxy K Zoom

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sistemli adam 6 ay
optik deyince tabi ince cihaz beklememek lazım.
fotoğrafa çok çok önem veren kişinin zaten telefon kamerasıyla işi olmaz.
hiç gerek yok böyle şeylere. cihazın estetiği ve kullanışlılığı gidiyor.
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MS4343 6 ay
Bu senenin modası da 4 kameralı telefonlar herhalde? Bu mantıkla; seneye 6, ondan sonraki sene 8 kameralısı gelir...Hiç uğraşmadan arka kapağı komple kamerayla doldursunlar
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mhrUca 6 ay
Iphone 7 plus yapio bdhvchf
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Lithaunans 6 ay
Türkiye gibi milletin zenginlikten yurt içini s. edip yurt dışını gezdiği bir ülkede şehirlerimizin ve bozulmamış doğamızın neresini çekeceğimizi bilemediğimiz ( çok harika ondan ), bir yerde bu telefon ne satışlar yapar
millet getirir gözümüze sokar bak 4 kameralı diye...
Bir yerde bir yorum görmüştüm senin hayatın vga çözünürlükte güzel kardeşim ne yapacaksın 20 megapixeli diye
ister istemez o geldi aklıma.
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Y-ZiyA 6 ay
Telefon kameralarında en çok aradığım 2 özellikten biri optik zoom (ikincisi de ayarlanabilir diyafram).
Telefonu kalınlaştırmadan yapabiliyorlarsa güzel olur.
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DH Misafiri 6 ay
Kamera olayını başka bir boyuta taşımaya başladı, yeni kamera sistemi ile video çekim ve ses kalitesini arttırması lazım.
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ozmenakif 6 ay
Alın size 10x optik yakınlaştırma yapan telefon: Galaxy K Zoom

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interwap 6 ay ozmenakif
Çok kalın.
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Xtrud 6 ay en beğenilen
"Piksil tik kimiriylin yipiyir" diyenler gelir şimdi...
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oguzhan diric 6 ay Xtrud
Google pixel tek kamerayla yapıyor.
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Kayrabey 6 ay
Bence de önceliği video kaydına versinler. 2 kamera olsun kaliteli çekim yapsın.
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DODANLI 6 ay
Huawei nin video işine el atması lazım. 1080 60fps sıkıntılı, 4k da 60fps yok.
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