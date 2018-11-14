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Samsung Galaxy Note 7 Fan Edition kullanıcılarına Android Pie müjdesi

Bataryasındaki sorun nedeniyle piyasadan toplatılan Galaxy Note 7'nin yenilenmiş versiyonu ile ilgili iyi haberler var. Galaxy Note FE modelinin Android Pie güncellemesi alabileceği ortaya çıktı.
6 ay
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Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Samsung, Galaxy Note 7'yi 2016 yılında çıkarmıştı ancak bataryasındaki aşırı ısınma ve patlama sorunu nedeniyle cihazı piyasadan toplamak zorunda kaldı. Güney Koreli şirket daha sonrasında ise sorunu düzelterek telefonu “Fan Edition” olarak yeniden piyasaya sürdü.
Ayrıca Bkz. "Bir küvet dolusu bozuk parayla iPhone XS satın aldı"
Galaxy Note 7 FE modelini satın alanlara güncelleme konusunda iyi haberler var. Akıllı telefon kısa süre önce WiFi Alliance kurumunun web sitesinde listelendi. Android Pie işletim sistemi ile sertifika aldığı görülen cihazın güncelleme için uygun olduğu ortaya çıktı.

Galaxy S9 ve Note 9 için tarih verilmişti

Samsung kısa süre önce Galaxy S9, S9+ ve Note 9 için Android 9.0 Pie güncellemesinin 2019'un Ocak ayında yayınlanacağını doğrulamıştı ancak şirket eski telefonları hakkında hiçbir şey söylemedi. Dolayısı ile Note 7 Fan Edition ile ilgili durumun ne olacağı da bilinmiyordu.

https://www.sammobile.com/2018/11/13/galaxy-s9-s8-note-8-note-9-wi-fi-certification-android-pie/ Yorum Yaz
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innformatics 6 ay en beğenilen interwap
Samsungtan beklenmeyecek hareketler, umarım şaşırtır FE kullanıcılarını.
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veteriner69 6 ay
Note FE kullanıcısı olarak sevindim gibi. Gibi diyorum çünkü güncelleme de güvenilmez bunlara.
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Hugh Jackman 2 ay
Erkenden çıksa da bari S7 için portlansa, tek temennim
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sorix 6 ay
Güncelleme vermeleri güzel bir haber yalnız daha önceki verdikleri güncellemeler düzgün çalışmıyor note fe kullanıyorum ilk verdikleri güncellemeyi yüklediğimde pil performansında hafif azalma olduğunu gördüm ondan sonraki güncellemeleri yüklemedim ama ufak tefek sıkıntı olduğunu duydum cihazdan aşırı memnunum bana göre biraz boşta bekleme süresini optimize etseler cihaz tadından yenmez
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SixSixSix 6 ay
Samsung'un bu zamana kadar ürettiği en hoş cihaz bence.
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srsy 6 ay
Android 9 geleceği şöyle belli, cihazdan ipucu :)
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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Gravaze 6 ay
Android'in kanayan yarası şu güncellemeler. Note fe denilen cihaz 2017 temmuz cihazı ve herkes güncelleme almasına şaşırmış. Telefonu yap yap arkasında durma durumunun tezahürü. Halbuki diğer yanda 2013 cihazı iphone 5s ios 12 ile son sürüm os güncellemesi alıyor. Android telefonlara güvenlik güncellemesi bile gelmiyor, firmaların ayıbı gerçekten.
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erditepe 6 ay Gravaze
Ben İos ile Android güncellemelerinin karşılaştırılması hususunu biraz abartı olarak düşünüyorum. Bir kere İos yalnızca Apple tarafından kullanılan bir işletim sistemi ve Apple'ın kendi cihazlarına optimizasyonu çok kolay oluyor. O yüzden 2013 cihazına bile verebiliyor. Çünkü kendi işletim sistemi.
Android ise Google tarafından yapılıyor ve Samsung ile diğer markalar kendisine uyarlıyor. Ama altyapı Google tarafından inşaa ediliyor. Yeni çıkan bir sürümün örneğin s3'ün işlemcisine uymaması Samsung'un suçu değil. 2 büyük güncelleme 3 yıl güvenlik güncellemeleri bir cihaz için yeterli. Haksız mıyım?
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__Nikolaus__ 6 ay
2200 tl ye almıştım zamanında daha sonra kamera için s9+ a geçtim ama note fe gercekten harika bir cihaz. Özellikle önde home tuşunun olması bile farklı bir keyifti şimdi android pie ve yeni arayüzle daha da efsane bir cihaz haline gelir.
Benim gibi satmayın pişman olursunuz
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Onurcan91 6 ay
Note FE sahipleri kasıtlı batarya tüketimine hazırlı olsun.
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Burak** 6 ay
S7 serisine de vermeli aynı donanımı kullanıyor s7 serisi şuan en çok kullanılan ve satışı yapılmış cihazlardan note 7 patlayınca herkez s7 serisine yöneldi eğer note fe ye verip s7 serisine vermezse müşteri kaybeder
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borukuzen 6 ay
Ben de dahil pek çok Note FE kullananlar için sevindirici bir haber. Samsung yazılım güncelleme takvimini Apple gibi pek çok ürününe uzun yıllar sağlayabilmeli eğer müşteri kaybetmek istemiyorsa. Hatta her yeni tanıttığı cihazların kaç yıl boyunca güncelleme alacağını google ile yaptıkları yazılım çalışması neticesinde kullanıcılara önceden bildirmeli. Belki bu şekilde sektörde fark oluşturabilir.
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Y-ZiyA 6 ay
2200 TL iken alan aldı da bataryası ufaltılan, yeniden güncellenen ve bildiğim kadarıyla ithalatçı garantili satılan bir cihaza 3400 - 4000 TL arasında istemek nedir Allah aşkına.
Note 8 in kampanyasız 4000 TL olduğu düşünülünce.
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