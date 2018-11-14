Samsung Galaxy Note 7 Fan Edition kullanıcılarına Android Pie müjdesi

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Samsung, Galaxy Note 7'yi 2016 yılında çıkarmıştı ancak bataryasındaki aşırı ısınma ve patlama sorunu nedeniyle cihazı piyasadan toplamak zorunda kaldı. Güney Koreli şirket daha sonrasında ise sorunu düzelterek telefonu “Fan Edition” olarak yeniden piyasaya sürdü.Ayrıca Bkz. "Bir küvet dolusu bozuk parayla iPhone XS satın aldı"
Galaxy Note 7 FE modelini satın alanlara güncelleme konusunda iyi haberler var. Akıllı telefon kısa süre önce WiFi Alliance kurumunun web sitesinde listelendi. Android Pie işletim sistemi ile sertifika aldığı görülen cihazın güncelleme için uygun olduğu ortaya çıktı.
Galaxy S9 ve Note 9 için tarih verilmişti
Samsung kısa süre önce Galaxy S9, S9+ ve Note 9 için Android 9.0 Pie güncellemesinin 2019'un Ocak ayında yayınlanacağını doğrulamıştı ancak şirket eski telefonları hakkında hiçbir şey söylemedi. Dolayısı ile Note 7 Fan Edition ile ilgili durumun ne olacağı da bilinmiyordu.
https://www.sammobile.com/2018/11/13/galaxy-s9-s8-note-8-note-9-wi-fi-certification-android-pie/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Android ise Google tarafından yapılıyor ve Samsung ile diğer markalar kendisine uyarlıyor. Ama altyapı Google tarafından inşaa ediliyor. Yeni çıkan bir sürümün örneğin s3'ün işlemcisine uymaması Samsung'un suçu değil. 2 büyük güncelleme 3 yıl güvenlik güncellemeleri bir cihaz için yeterli. Haksız mıyım?
Benim gibi satmayın pişman olursunuz
Note 8 in kampanyasız 4000 TL olduğu düşünülünce.
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