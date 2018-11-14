Samsung Galaxy Note 7 Fan Edition kullanıcılarına Android Pie müjdesi

Samsung, Galaxy Note 7'yi 2016 yılında çıkarmıştı ancak bataryasındaki aşırı ısınma ve patlama sorunu nedeniyle cihazı piyasadan toplamak zorunda kaldı. Güney Koreli şirket daha sonrasında ise sorunu düzelterek telefonu “Fan Edition” olarak yeniden piyasaya sürdü.

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Galaxy Note 7 FE modelini satın alanlara güncelleme konusunda iyi haberler var. Akıllı telefon kısa süre önce WiFi Alliance kurumunun web sitesinde listelendi. Android Pie işletim sistemi ile sertifika aldığı görülen cihazın güncelleme için uygun olduğu ortaya çıktı.

Galaxy S9 ve Note 9 için tarih verilmişti

Samsung kısa süre önce Galaxy S9, S9+ ve Note 9 için Android 9.0 Pie güncellemesinin 2019'un Ocak ayında yayınlanacağını doğrulamıştı ancak şirket eski telefonları hakkında hiçbir şey söylemedi. Dolayısı ile Note 7 Fan Edition ile ilgili durumun ne olacağı da bilinmiyordu.

https://www.sammobile.com/2018/11/13/galaxy-s9-s8-note-8-note-9-wi-fi-certification-android-pie/