Huawei 200 milyon telefon satışını geçmek üzere

Akıllı telefon pazarında liderliği gözüne kestiren ve agresif stratejilerle adım adım hedefine doğru ilerleyen Huawei bu yılı önemli bir rekorla kapatmak üzere. Firma tarihinde ilk kez 200 milyon satış rakamı yakalanacak.

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Nova 4 modelinin tanıtım etkinliğinde konuşan mobil bölüm başkanı He Gang, 25 Aralık itibariyle 200 milyon satış rakamını geçmeyi beklediklerini açıkladı. ABD ve Çin arasındaki ticaret gerilimine rağmen Huawei önemli bir başarıya imza attı. Yılın son çeyreğinde firmanın 60 milyonun üzerinde satış yapması bekleniyor.

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Temmuz ayında firmanın 100 milyon akıllı telefon satışını geride bıraktığı hatırlandığında sadece 5 ayda 100 milyon daha satış yapılması dikkate değer. ABD’de kurumlardan yasaklanması, operatörler ile yapılan görüşmelerin olumsuz sonuçlanması, farklı ülkelerdeki yasaklamalar gibi etkenler olmasaydı muhtemelen 15-20 milyon daha bu rakama eklenecekti.

Huawei, Eylül sonu itibariyle akıllı telefon pazarında ikinci sıraya yerleşmişti. Apple’ın son çeyrekte yapacağı satışlar oldukça önemli. Eğer Huawei ile aynı rakamlarda kalırsa yıl genelinde üçüncülüğe gerileyebilir. Son gelen bilgiler yeni iPhone modellerinin beklentilerin altında kaldığı yönündeydi.