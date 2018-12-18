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Huawei 200 milyon telefon satışını geçmek üzere

Tüm engellemelere rağmen Huawei sadece 5 ayda 100 milyon adet daha akıllı telefon satarak yıl geneli toplam adedi 200 milyona çıkardı. 25 Aralık itibariyle rekor kırılacak.
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Akıllı telefon pazarında liderliği gözüne kestiren ve agresif stratejilerle adım adım hedefine doğru ilerleyen Huawei bu yılı önemli bir rekorla kapatmak üzere. Firma tarihinde ilk kez 200 milyon satış rakamı yakalanacak.

Yükselen grafik

Nova 4 modelinin tanıtım etkinliğinde konuşan mobil bölüm başkanı He Gang, 25 Aralık itibariyle 200 milyon satış rakamını geçmeyi beklediklerini açıkladı. ABD ve Çin arasındaki ticaret gerilimine rağmen Huawei önemli bir başarıya imza attı. Yılın son çeyreğinde firmanın 60 milyonun üzerinde satış yapması bekleniyor.

Ayrıca Bkz. "Giriş seviyesi Huawei Enjoy 9 satışa başladı"

Temmuz ayında firmanın 100 milyon akıllı telefon satışını geride bıraktığı hatırlandığında sadece 5 ayda 100 milyon daha satış yapılması dikkate değer. ABD’de kurumlardan yasaklanması, operatörler ile yapılan görüşmelerin olumsuz sonuçlanması, farklı ülkelerdeki yasaklamalar gibi etkenler olmasaydı muhtemelen 15-20 milyon daha bu rakama eklenecekti.

Huawei, Eylül sonu itibariyle akıllı telefon pazarında ikinci sıraya yerleşmişti. Apple’ın son çeyrekte yapacağı satışlar oldukça önemli. Eğer Huawei ile aynı rakamlarda kalırsa yıl genelinde üçüncülüğe gerileyebilir. Son gelen bilgiler yeni iPhone modellerinin beklentilerin altında kaldığı yönündeydi.

 

https://www.gizmochina.com/2018/12/17/huaweis-total-shipments-for-2018-may-cross-200-million-units/ Yorum Yaz
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serafon 5 ay
Çin abd den beter geliyor.
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inifiesta 5 ay
Huawei eskiden yüksek SAR değerleriyle biliniyordu. Yeni çıkan modellerde son durum nedir?
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Galatas4ray 5 ay
Valla satışlar her zaman şaibelidir unutmamak lazım siz bir teknoloji mağazasına ne kadar para verirseniz o kadar malınızı över satış danışmanına primi verir sattırır mantık budur yoksa huawei iyi oldugu için bu kadar satıyor mantıgı yanlış.
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sistemli adam 5 ay
Fritöz çıkarsalar onu da alırım.
2 telefonunu kullandım, kullanıyorum. Çok memnunum. Sıfır sorun. Çok çok iyi kamera ve batarya.
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mr.biceps 5 ay
Batarya ve Kamera konusunda şuan çok iyiler. Telefonları premium ve arayüzleri gayet akıcı. Adamlar parasını hak ediyor.
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mehmetgirgin 5 ay
huaweiyi almaya ben şahsen sebep bulamıyorum sanırım fakirlikten xioami alıp geçiyorum. iyi bir huawei telefon alacak param olsa zaten direk samsung dan note alırım :)
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ALKaraca 5 ay
Bunlar ileride galiba Samsung'u da geçecekler.
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