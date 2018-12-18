Giriş seviyesi Huawei Enjoy 9 satışa başladı

Huawei’nin giriş seviyesine yönelik olarak hazırladığı yeni akıllı telefonu Enjoy 9 satışa başladı ve fiyatı da belli oldu. Su damlası çentiğe sahip akıllı telefon, segmentinde iddialı olmaya çalışacak.

Huawei Enjoy 9 özellikleri ve fiyatı

Huawei Enjoy 9 modelinde 6.26 inçlik 720x1520 piksel çözünürlüğünde IPS LCD ekran yer alıyor. Snapdragon 450 yonga setinden gücünü alan akıllı telefona 3GB RAM ve 32GB depolama kapasitesi eşlik ediyor.

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Arka kısımda 13MP+2MP çözünürlüğünde çift kamera olan telefonun ön kısmında da 8MP çözünürlükte bir kamera yer alıyor. Parmak izi okuyucu yer almadığı için yüz tanıma özelliği konulmuş.

4000mAh kapasiteli batarya ile uzun kullanım süreleri vadedilirken 2 adet SIM ve 1 adet de microSD kart yuvası daha geniş bir kullanım alanı sunuyor. Android 8.1 işletim sistemi ile kutudan çıkan Huawei Enjoy 9 modelinin fiyatı 145$ olarak açıklandı. Ayrıca 4GB RAM/64GB kapasiteli bir versiyon da bölgeye göre satışa çıkacak.