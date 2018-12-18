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Giriş seviyesi Huawei Enjoy 9 satışa başladı

Çift arka kamera, su damlası çentik tasarımı ve 4000mAh kapasiteli bataryası ile sınıfında iddialı olmayı amaçlayan Huawei Enjoy 9 bu hafta itibariyle satışa başladı.
5 ay
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Huawei’nin giriş seviyesine yönelik olarak hazırladığı yeni akıllı telefonu Enjoy 9 satışa başladı ve fiyatı da belli oldu. Su damlası çentiğe sahip akıllı telefon, segmentinde iddialı olmaya çalışacak.

Huawei Enjoy 9 özellikleri ve fiyatı

Huawei Enjoy 9 modelinde 6.26 inçlik 720x1520 piksel çözünürlüğünde IPS LCD ekran yer alıyor. Snapdragon 450 yonga setinden gücünü alan akıllı telefona 3GB RAM ve 32GB depolama kapasitesi eşlik ediyor.

Ayrıca Bkz. "Giriş seviyesine yönelik HTC Desire 12s tanıtıldı"

Arka kısımda 13MP+2MP çözünürlüğünde çift kamera olan telefonun ön kısmında da 8MP çözünürlükte bir kamera yer alıyor. Parmak izi okuyucu yer almadığı için yüz tanıma özelliği konulmuş.

4000mAh kapasiteli batarya ile uzun kullanım süreleri vadedilirken 2 adet SIM ve 1 adet de microSD kart yuvası daha geniş bir kullanım alanı sunuyor. Android 8.1 işletim sistemi ile kutudan çıkan Huawei Enjoy 9 modelinin fiyatı 145$ olarak açıklandı. Ayrıca 4GB RAM/64GB kapasiteli bir versiyon da bölgeye göre satışa çıkacak.

 

https://www.gizmochina.com/2018/12/17/huawei-enjoy-9-officially-unveiled-in-china-more-details-of-the-matebook-13-revealed/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 5 ay
bu nasıl bir giriş seviyesi telefondur?
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HanDar05 5 ay
900 tl civarında gelse efsane telefon olur tam fp
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mr.biceps 5 ay
Güzel bir F/P olmuş
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