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Huawei, 4000mAh bataryalı Honor Holly 2 Plus'ı duyurdu

Huawei geçtiğimiz başarılı satış rakamları yakalan Honor Holly ailesine yeni bir üye daha ekledi. Yeni duyurulan Honor Holly 2 Plus 4000 mAh batarya ve 13MP kamera ile dikkat çekiyor.
3 yıl
3,9b
1
6
Cep Telefonları
Oğuz Avcı
Editör
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Huawei, 4000mAh bataryalı Honor Holly 2 Plus'ı duyurdu
 
Çinli üretici Huawei bir süredir Honor adıyla uygun fiyatlı modellerini piyasaya sürüyor. Kendi markasıyla premium algısı yaratmak için uğraşan üretici uygun fiyat kategorisini de unutmuyor, ancak burada Honor adıyla yer almayı tercih ediyor. Yakında bu markayla da global satış planları yapan şirket kısa bir süre önce Holly 2 Plus modelini resmiyete kavuşturdu.
Yeni akıllı telefon 5 inç HD IPS ekran, 64-bit MediaTek MT6735P çipset, 2GB sistem belleği, genişletilebilir 16 GB depolama alanı, 13 MP arka ve 5MP ön kamera, 4000 mAh batarya kapasitesine sahip. İlk etapta Hindistan'da satışa sunulacak akıllı telefonun garanti özelliklerinde de ilginç bir girişim mevcut. Akıllı telefona 15 ay garanti veren üretici ilk 30 günde ekranın kırılması halinde ücretsiz tamir yapacağını belirtiyor.
Huawei, 4000mAh bataryalı Honor Holly 2 Plus'ı duyurdu
 
Özellikle batarya teknolojileriyle iddialı olan model %30 enerji tasarrufu sağlayan SmartPower 3.0 özelliğine sahip. Bunun yanı sıra 4000 mAh'lık batarya için hızlı şarj da unutulmamış. 5V/2A şarj ünitesi ile 10 dakikalık şarjda 3 saatlik konuşma süresine ulaşılabiliyor. Android 5.1 Lollipop sürümü üzerine özelleştirilmiş EMUI 3.1 arayüzü ile çalışan model GPS/A-GPS/GLONASS, 4G LTE ve çift sim kart teknolojilerini de destekliyor.
15 Şubat'tan itibaren satılacak model 125 dolarlık fiyat etiketine sahip olacak.

http://phoneradar.com/honor-holly-2-plus-launch-details/#axzz3yWUZLmMs Yorum Yaz
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Silent Guardian 3 yıl
Şuan şu telefonu kullanıyorum;
4" ekran (326ppi)
1 gb ram
1,3 ghz çift çekirdekli 64 bit cyclone işlemci
3550 mah batarya


1 gün bekleme süresi 16-20 saat arası kullanım alıyorum. Bataryanın yüksek kapasiteli olması çok güzel birşey. Yoğun kullanımda bile 3 günde 1 şarj etmeye başladım nerdeyse, unutmaya başladım artık.
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Patren 3 yıl
buna 3000mah koysanda epey gider zaten
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Master_Evil 3 yıl
bataryasi disinda bi esprisi yok
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kadirirdem 3 yıl
batarya telefonu olmuş gerisi standart...
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cosica 3 yıl
10 dakikalık şarjla 3 saatlik konuşma elde edilebiliyormuş. ya şunu kıvırmadan sıfırdan tam şarja şu kadar sürede ulaşıyor diye net bilgi versenize. telefon özelliklerinde şarj olma süresi kesinlikle yer almalı artık.
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fx3169 3 yıl
"Kutsal Telefon" :D
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