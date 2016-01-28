Huawei, 4000mAh bataryalı Honor Holly 2 Plus'ı duyurdu

Çinli üretici Huawei bir süredir Honor adıyla uygun fiyatlı modellerini piyasaya sürüyor. Kendi markasıyla premium algısı yaratmak için uğraşan üretici uygun fiyat kategorisini de unutmuyor, ancak burada Honor adıyla yer almayı tercih ediyor. Yakında bu markayla da global satış planları yapan şirket kısa bir süre önce Holly 2 Plus modelini resmiyete kavuşturdu.

Yeni akıllı telefon 5 inç HD IPS ekran, 64-bit MediaTek MT6735P çipset, 2GB sistem belleği, genişletilebilir 16 GB depolama alanı, 13 MP arka ve 5MP ön kamera, 4000 mAh batarya kapasitesine sahip. İlk etapta Hindistan'da satışa sunulacak akıllı telefonun garanti özelliklerinde de ilginç bir girişim mevcut. Akıllı telefona 15 ay garanti veren üretici ilk 30 günde ekranın kırılması halinde ücretsiz tamir yapacağını belirtiyor.

Özellikle batarya teknolojileriyle iddialı olan model %30 enerji tasarrufu sağlayan SmartPower 3.0 özelliğine sahip. Bunun yanı sıra 4000 mAh'lık batarya için hızlı şarj da unutulmamış. 5V/2A şarj ünitesi ile 10 dakikalık şarjda 3 saatlik konuşma süresine ulaşılabiliyor. Android 5.1 Lollipop sürümü üzerine özelleştirilmiş EMUI 3.1 arayüzü ile çalışan model GPS/A-GPS/GLONASS, 4G LTE ve çift sim kart teknolojilerini de destekliyor.

15 Şubat'tan itibaren satılacak model 125 dolarlık fiyat etiketine sahip olacak.

http://phoneradar.com/honor-holly-2-plus-launch-details/#axzz3yWUZLmMs