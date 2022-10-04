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    Honor 70 ülkemizde satışta

    6.67 inçlik Full HD+ AMOLED kavisli ekran, Snapdragon 778G+ yonga seti, 8GB RAM, 54MP ana sensör, 4800mAh batarya gibi özellikler sunan Honor 70 Türkiye fiyatı belli oldu.
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    Honor 70 Tam Boyutta Gör

    Geçtiğimiz aylarda Honor 70 akıllı telefon modelinin global lansmanını yapan Honor firması ülkemizde de satışa başlıyor. İstanbul’da yapılan lansman ile Honor 70 modelinin ülkemiz fiyatı da belli oldu.

    Honor 70 neler sunuyor?

    Honor 70 modelinde 6.67 inçlik Full HD+ AMOLED ekran bizi karşılıyor. Ekranda 120Hz tazeleme hızı ve 10-bit ren desteği mevcut. Snapdragon 778G+ yonga setinden güç alırken 8GB RAM ve 128GB depolama ile geliyor.

    Arka kısımda 54MP ana sensör, 50MP geniş açılı sensör ve 2MP derinlik sensörü yer alıyor. Ön kamera ise 32MP. 4800mAh kapasiteli batarya 66W hızlı şarj ile destekleniyor. Honor 70 modeli için belirlenen Türkiye başlangıç fiyatı 12999TL olarak belirlenmiş.

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    E
    Emirhan1978 6 saat önce

    Metaverse nedir anlamak için oyun projelerine bakın derim. Hepsi yüksek arttırılmış gerçeklik sağlıyor. Özellikle metaVmars projesini sevdim. inceleyin derim.

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