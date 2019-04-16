Huawei, 5G modem satma konusunu Apple ile konuşmadığını söyledi

Huawei’nin Apple’a 5G modem satmak istediğini belirtmiştik. Firmanın CEO’su Ren Zhengfei tarafından yapılan bu açıklama gündemi uzun süre meşgul etti. Bugün gelen yeni bir haber ise Huawei’nin 5G modem satma konusunda Apple ile herhangi bir konuşma içerisinde olmadığını ortaya koydu. Geçtiğimiz hafta sizlere aktardığımız haberimizde ’nin’asatmak istediğini belirtmiştik. Firmanın CEO’sutarafından yapılan bu açıklama gündemi uzun süre meşgul etti. Bugün gelen yeni bir haber ise Huawei’nin 5G modem satma konusunda Apple ile herhangi birortaya koydu.

Etkinlikte cevaplandı

Huawei Çin’in Shenzhen kentinde Analyst Summit (Analist Zirvesi) 2019 etkinliği düzenliyor. Bugün etkinlikte gündemi epey meşgul eden Apple ve 5G modem konusu da soruldu. Firma yöneticilerinden Ken Hu bu soruya “Yonga seti stratejimizde herhangi bir değişim yok ve Apple ile 5G modem konusunda iletişim kurmadık.” cevabını verdi. Yani Huawei cephesi Apple ile yapılacak bu tarz bir anlaşmaya sıcak baksa da görünen o ki iki firma arasında herhangi bir konuşma gerçekleşmemiş.

Huawei’nin Balong 5000 5G modemi şimdiden kendi cihazlarında yerini almaya başladı Örneğin katlanabilir Huawei Mate X bunlardan biri. Her ne kadar piyasada 5G modem üretimi yapan başka firmalar olsa da Apple tedarikçi bulma konusunda sorunlar yaşıyor. Mesela en büyük 5G modem üreticilerinden Qualcomm ile aralarındaki dava Apple’ın tercih listesini küçültüyor. Buna bir de Çin ve ABD arasındaki huzursuzluklar eklenince, Huawei ile anlaşılmasının da zor bir ihtimal olduğunu söyleyebiliriz.

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Şu an için Apple’ın en mantıklı iki tercihi Intel ve Samsung olarak gözüküyor. Her ne olursa olsun yüksek iPhone satışları düşünüldüğünde modem tedarikçileri için Apple oldukça önemli bir firma. Bakalım Apple son kararını ne yönde verecek.

https://www.anandtech.com/show/14220/huawei-no-communication-with-apple-about-5g-modems