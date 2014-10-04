Huawei 64-bit işlemcili Ascend Y550 modelini duyurdu





Qualcomm'un şimdilik sadece orta seviyeye yönelik olarak 64-bitlik Snapdragon yongasetleri geliştiriyor olması son bir ayda bu yongasetlerini kullanan akıllı telefonlaron pazarı adeta istila etmesine neden oldu. IFA 2014 fuarında tanıtılan ilk dalganın ardından üreticiler 64-bitlik yeni üyeler eklemeye devam ediyor.





Huawei'nin Ascend Y550 adlı giriş seviyesi akıllı telefonu da bunlardan birisi. Modelde 4.5 inçlik 480x854 piksel çözünürlükte bir ekran yer alırken, Snapdragon 410 yongaseti sisteme güç sağlıyor.





4 adet Cortex-A53 çekirdeği taşıyan Snapdragon 410 yongaseti 1.2GHz saat hızında çalışıyor ve Adreno 306 grafik birimini beraberinde getiriyor. Giriş seviyesi olması itibariyle cihaza artı değer katacak olan Snapdragon 410 yongaseti sınıfında daha performanslı olmasını da sağlayacaktır.





Modelde bunun haricide 1GB RAM, 4GB artırılabilir hafıza, 5MP çözünürlükte arka kamera, 2MP çözünürlükte ön kamera, 4G desteği, 2000mAh gücünde batarya, Android 4.4 işletim sistemi şeklinde diğer özellikler mevcut. Huawei Ascend Y550 modeli 160$ fiyat etiketi ile 15 Ekim tarihinde İngiltere'de satışa başlayacak. Diğer ülkelere ne zaman gideceği ise bilinmiyor.

http://www.phonearena.com/news/Huawei-launches-its-entry-level-64-bit-Ascend-Y550-in-the-UK_id61331