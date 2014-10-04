Huawei 64-bit işlemcili Ascend Y550 modelini duyurdu

Haber Editörü
Qualcomm'un şimdilik sadece orta seviyeye yönelik olarak 64-bitlik Snapdragon yongasetleri geliştiriyor olması son bir ayda bu yongasetlerini kullanan akıllı telefonlaron pazarı adeta istila etmesine neden oldu. IFA 2014 fuarında tanıtılan ilk dalganın ardından üreticiler 64-bitlik yeni üyeler eklemeye devam ediyor.
Huawei'nin Ascend Y550 adlı giriş seviyesi akıllı telefonu da bunlardan birisi. Modelde 4.5 inçlik 480x854 piksel çözünürlükte bir ekran yer alırken, Snapdragon 410 yongaseti sisteme güç sağlıyor.
4 adet Cortex-A53 çekirdeği taşıyan Snapdragon 410 yongaseti 1.2GHz saat hızında çalışıyor ve Adreno 306 grafik birimini beraberinde getiriyor. Giriş seviyesi olması itibariyle cihaza artı değer katacak olan Snapdragon 410 yongaseti sınıfında daha performanslı olmasını da sağlayacaktır.
Modelde bunun haricide 1GB RAM, 4GB artırılabilir hafıza, 5MP çözünürlükte arka kamera, 2MP çözünürlükte ön kamera, 4G desteği, 2000mAh gücünde batarya, Android 4.4 işletim sistemi şeklinde diğer özellikler mevcut. Huawei Ascend Y550 modeli 160$ fiyat etiketi ile 15 Ekim tarihinde İngiltere'de satışa başlayacak. Diğer ülkelere ne zaman gideceği ise bilinmiyor.
http://www.phonearena.com/news/Huawei-launches-its-entry-level-64-bit-Ascend-Y550-in-the-UK_id61331 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
AH çözünürlük ah G610 GİBİ 900 küsürlü olaydı keşke ama işte Y550 ALT SEVİYE Yani 15 ekimde bilemediniz ekim sonunda vodafone bunuda getirir y320 gibi 399 449tl gibi bir bantta satar gibime geliyor keşke 349tl gibi bişey olsa Ama asus zenphone 4 'e ve Turkcelle rakip olarak erkenden girecek gibime geliyor G610 YERİNE VODAFONE KENDİ SMART4POWER'INI KONUMLANDIRDI ama alt seviyesi yok o da bu telefon olur bekleyip göreceğiz GALATASARAYA SPONSOR OLDUKLARI içinde merakdan 1 tane alacağım ama fiyatı abartırlarsa "SPONSORLUK DOLAYISI İLE" kendi bacaklarına sıkmış pazar kaybetmiş olurlar daha FAZLA yazmim