Huawei, Android ve Windows işletim sistemlerinin alternatifini piyasaya sürüyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın bu ayın başlarında imzaladığı kısıtlamalar, Huawei'nin Amerikan şirketi tarafından geliştirilen yazılım ve donanımları kullanmasını yasaklıyor. Bu da şirketin artık Android ve hatta Windows işletim sistemlerini cihazlarında kullanamayacağı anlamına geliyor. Ancak Çinli şirket hazırlıklı olduğu bu durum için yeni planını devreye sokmaya hazırlanıyor.

Huawei B planını devreye sokuyor

Huawei aslında uzun bir süredir ABD hükümetinden böyle bir karar beklediği için, kendi işletim sistemlerini geliştiriyordu. Zira birçok haberimizde de sizlere bu durumdan bahsetmiştik. Huawei Cihazları Başkanı ve Tüketici İş Grubu CEO'su Richard Yu CNBC'ye yaptığı açıklamalarda, işletim sistemlerinin global versiyonunun 2020'nin ilk veya ikinci çeyreğine kadar uluslararası pazarlara hazır olabileceğini açıkladı.

Huawei'nin kendi işletim sistemini ancak Google'ın Android'i, Microsoft'un da Windows'u cihazlarından kalıcı olarak yasaklaması durumunda piyasaya süreceklerini belirten Yu, Huawei cihazlarda App Gallery uygulama mağazasının yer alacağını açıkladı. Hatta bu kararın erken açıklanması durumunda ise önümüzdeki sonbaharda Çin'deki Huawei akıllı telefonlar ve dizüstü bilgisayarların kendi işletim sistemlerine sahip olacağını belirtti.

https://www.cnbc.com/2019/05/23/huawei-our-own-operating-system-could-be-ready-this-year.html

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Richard Yu'nun diğerise şu şekilde: "Bunu yapmak istemiyoruz ama ABD hükümeti yüzünden bunu yapmak zorunda kalacağız. ABD'nin bu kararı sadece bizim için değil ABD'li şirketler için de kötü bir durum. ABD ile iş yapmak istiyoruz ancak başka bir çözümümüz ve başka bir seçeneğimiz yok."