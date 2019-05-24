Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Huawei, Android ve Windows işletim sistemlerinin alternatifini piyasaya sürüyor

Huawei, ABD'li şirketlerin ambargosuna karşılık yeni planını devreye sokuyor. Şirket 2020 yılı itibarıyla cihazlarında, Android ve Windows alternatifi işletim sistemlerini kullanıma sunacak.
2 hf. (Son Güncelleme: 2 hf.)
15,9b
1
47
Cep Telefonları
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
ABD Başkanı Donald Trump'ın bu ayın başlarında imzaladığı kısıtlamalar, Huawei'nin Amerikan şirketi tarafından geliştirilen yazılım ve donanımları kullanmasını yasaklıyor. Bu da şirketin artık Android ve hatta Windows işletim sistemlerini cihazlarında kullanamayacağı anlamına geliyor. Ancak Çinli şirket hazırlıklı olduğu bu durum için yeni planını devreye sokmaya hazırlanıyor.

Huawei B planını devreye sokuyor

Huawei aslında uzun bir süredir ABD hükümetinden böyle bir karar beklediği için, kendi işletim sistemlerini geliştiriyordu. Zira birçok haberimizde de sizlere bu durumdan bahsetmiştik. Huawei Cihazları Başkanı ve Tüketici İş Grubu CEO'su Richard Yu CNBC'ye yaptığı açıklamalarda, işletim sistemlerinin global versiyonunun 2020'nin ilk veya ikinci çeyreğine kadar uluslararası pazarlara hazır olabileceğini açıkladı.
Huawei'nin kendi işletim sistemini ancak Google'ın Android'i, Microsoft'un da Windows'u cihazlarından kalıcı olarak yasaklaması durumunda piyasaya süreceklerini belirten Yu, Huawei cihazlarda App Gallery uygulama mağazasının yer alacağını açıkladı. Hatta bu kararın erken açıklanması durumunda ise önümüzdeki sonbaharda Çin'deki Huawei akıllı telefonlar ve dizüstü bilgisayarların kendi işletim sistemlerine sahip olacağını belirtti.
Richard Yu'nun diğer açıklamaları ise şu şekilde: "Bunu yapmak istemiyoruz ama ABD hükümeti yüzünden bunu yapmak zorunda kalacağız.  ABD'nin bu kararı sadece bizim için değil ABD'li şirketler için de kötü bir durum. ABD ile iş yapmak istiyoruz ancak başka bir çözümümüz ve başka bir seçeneğimiz yok."

https://www.cnbc.com/2019/05/23/huawei-our-own-operating-system-could-be-ready-this-year.html Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
ugurcankorkmaz 2 hf. en beğenilen
Kesinlikle bekliyoruz. Amerikan şirketleri de bundan zarar görecek. Sonuçta ücretsiz lisans/ürün vermiyorlardı. Umarım güzel bir sistem kurarlar.
Yanıtla +52
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
berkaykas28 2 hf.
Huawei'i bu işten bu kadar basit çıkmaz. Forumun direkt Huawei'i yanında olması olna umut bağlaması da ilginç. Iki taraf da iğrenç. Hatta Huawei daha iğrenç. Hem bir çok acıdan vasat olan cihazlarına istediği fahiş fiyatlar hem de yapısı gereği açık kaynak olan Android'e IOS gibi sahip çıkıp kapalı kaynak haline getirmesi. Bootloader kilidi, root erişimine getirdiği kısıtlamalar hatta ve hatta Launcher kısıtlaması getirmeyi düşünmek bu şirketi benim için yeterince iğrenç hale getiriyor. Işletim sistemi yapıp piyasaya sürmek öyle kolay değil. Windows, Ubuntu, Jolla, Firefox, Samsung bu işin içinden çıkamadıysa her şey benim kontrolümde olsun diyen Huawei zor geliştirici desteği alır. ABD tekel, Çin çok mu iyi? Sansür yüzünden Google ve bir çok amerikan şirketi yasaklı değil mi zaten? Google bugün Huawei ile iş yapıyorsa tamamen Çin dışındaki ülkelerden veri almak için ama Huawei yoksa yerine mutlaka biri gelir. Xiaomi olur bu Oneplus olur ya da şimdiden yerine geçmek istediğini dile getiren Nokia olur. Huawei'i tüketici rekabeti için iyi vs şeklinde hiç savunmaya da gerek yok. Urun ve fiyatlar ortada. Olsa da olur olmasa da . Taraf tutmaya o kadar bayılıyoruz ki bazen durduğumuz yer inanılmaz saçma oluyor. Huawei ayıp tutuyor şimdi ama donanım kısıtlamaları da gelince toz olur gider. Bunu biliyor ve anlaşmak zorunda zaten açık açık konuşalım demişler. Oturduğu yerden şirketlere ayar veren ve hissedarı gibi davrananlar da ileride yediği kazıkla oturmaya devam eder bu şirketlerden.
Huawei'i bu işten bu kadar basit çıkmaz. Forumun direkt Huawei'i yanında olması olna umut bağlaması da ilginç. Iki taraf da iğrenç. Hatta Huawei daha iğrenç. ...
Devamını Gör
2 Yanıt Yanıtla +38
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
joker669 2 hf.
Huwaei satranç misali rakibinin hamlelerini tek tek izliyor günün sonunda şah mat yapması işten değil gibi.
2 Yanıt Yanıtla +33
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
darkaura 1 hf.
mesele isletim sistemi cikarmak degil. onu kuzey kore bile yapiyor. mesele o isletim sistemine bir ekosistem olusturabilmek, icinde her turlu uygulamanin bulunmasini saglamak. facebook, instagram, whatsapp ve benzeri populer platformlar, bunlarin hepsi amerikan sirketi ve bunlardan bir tanesi bile uygulama destegini esirgediginde windows phone gibi ortada kalirsin, satislar dibe vurur. zamaninda nokia (microsoft) lumia kotu bir telefon degildi, aksine o zamanki androidden daha akici daha seriydi, ama uygulama destegi olmayinca dibe cakilmakdan kurtulamadi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 1 hf.
Aynen. Mecburmuyuz Amerikan mallarını kullanmaya.zaten işleri güçleri ABD için bilgi toplamak.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 1 hf.
Bazıları dalga geçiyor sanırım Ubuntu popüler mi hayır Apple MacOS popüler mi yok Tizen popüler mi yok değil kardeşim şimdi bunlar uzun zamandır piyasada olan ürünler çıkıp sizin o çok kötü dediğiniz ABD li Adobe Autodesk vb firmalar ben bu işletim sistemine destek vermeyeceğim dese ne tasarımcı alır ne müzikle uğraşan alır ne mühendis alır Google Chromebook gibi bir şey olur kimsenin almadığı alanlarında intenet için aldıkları cihaz misali aynı şey telefon içinde geçerli Windows Phone gayet iyi bir işletim sistemiydi ama Microsoft gibi dev firma uygulama geliştiricilerinden destek alamadı evet biz klasik olarak mazlumu savunuruz ama Çin, ABD dende rezalet komünist bir ülkeden hayır gelmez dünyayı komünizm ele geçirse şuanda o okuduğunuz distopya hikayelerine döner hayatınız ki Çin bunu halkına yaşatıyor 1.5 milyar insanın nerede ödeme yaptığını nereye gittiğini her şeyini takip ediyor yüz tanıma sistemleri ile çevrili sokaklar...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 1 hf.
Bu adamlar 6 sene evvel en dandik telefonları yapıyorlardı antenli falan saçma sapan sonra bu sürede muazzam ivme kazandılar toplumda çin malı klitesizdir algısını yıktılar bu süreçte de ütüne koyarak devam edecekleeni rahatlıkla söyleyebiliriz
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 1 hf.
Bu bizim zihniyetiyle nereye kadar dayanacak acaba.Abd sirketlerinin diz cokusunu gormek beni cok mutlu eder.Uzakmidir hayir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
adroid 1 hf.
Huawei'nin ikinci bir işletim sistemi yok şu haberi hatırlayan kimse var mı acaba 2012 den beri yeni işletim sistemi geliştirmiyormuş falan bunların hepsi yalan huawei fanları tarafından ortaya atılmış bir yalan
Haber: m.donanimhaber.com/...
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
10ur 1 hf. adroid
huawei'nin öncelerden beri kendi işletim sistemini geliştirmek için çalıştığı biliniyor. Şuan yaşananlar olması muhtemel bir senaryoydu huawei için. gizmochina.com/...
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sistemli adam 1 hf.
Şimdi onlar düşünsün.
Huawei nin en önemli sorunu başlarda uygulama market ürün çeşitliliği olacaktır. Ama su gibi akan bir sistem yaparlarsa ilk başlarda çok önemli handikap olmaz. Market çeşitliliği zamanla zaten olacaktır.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
FIRAT_G_ 2 hf.
abd denen lanet olası dünyanın her yerinde nerede kan varsa pislik varsa hepsinde parmakları var. Huawei ne çıkarırsa onu alacağım bu şeref yoksunu abd nin de pislik ürünlerinin de allah belasını versin. Ne kadar amerika sevici varsa onlarında allah belasını versin. Resmen bütün dünyanın anasını ağlatıyorlar. Bütün dünya için tehlike bütün dünya için bela başka birşey değil. Şerefsizler.
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MonitörKertenkelesi 2 hf.
Hayatta yapılan her hamlenin bir karşılığı oluyor. Her iyi şey bir kötü şeyi tetikler veya her kötü şey de bir iyi şeyi tetikliyor. Doğanın dengesi bu. Karşılıksız veya emeksiz veya bedelsiz hiç bir kazanç olmaz. Ya kazan kazan durumu olacak veya kaybet kaybet durumu.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
teknokaptan 2 hf.
Huawei ilk once apple gibi ses kalitesi iyi bir buds yapsin Sonra satis sonrasi musteri destegini guzel yapsin. onu bunu yok Amerika ne diyorsa yapacaksın.cinin insan hakları yada hak hukuk anlamında hiç düşünceleri yok.
SONUÇ: Bir şekilde anlaşacaklar
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
koyunsayar 2 hf. teknokaptan
suan onun icin ugrasiyorlar 100 tane apple buds 100 tane de samsung buds satin aldilar koplayama taklit calismalari devam ediyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
15937 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
huawei, richard yu ve
9 etiket daha ABD ambargo çin ticaret savaşı Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Uğur Seven MPopüler Popüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 hf. Oyuncu monitörleri pazarında MSI en hızlı büyüyen firma oldu 2 hf. Tüketici Haklı | Sahte Borç Bildirimi ile Haciz Tehlikesi 2 hf. First American şirketi 885 milyon emlak belgesini sızdırdı 2 hf. Redmi K20, gücünü Snapdragon 730’dan alacak 2 hf. OnePlus 5 ve 5T modellerine Android Q güncellemesi geleceği doğrulandı 2 hf. Katlanabilir telefon umutları sönüyor: Best Buy, Galaxy Fold siparişlerini iptal etti 2 hf. Ford v. Ferrari: Matt Damon ve Christian Bale'li filmden ilk görseller 2 hf. Çin’de 600km/sa hız yapan prototip maglev treni tanıtıldı 2 hf. Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu bizim hükümetimizde yoktur, bitmiştir’ 2 hf. Boğaziçi Üniversitesi ücretsiz Siber Yaz Kampı 2019 için başvurular başladı 2 hf. MSI GT76 Titan oyuncu laptopu, iddiaya göre Core i9-9900K ile stabil 5GHz sunacak 2 hf. Ford'dan insansı otonom teslimat robotu: Digit 2 hf. Son SharePoint güncellemesi yeni özellikler ve modern bir arayüz getiriyor 2 hf. İşte 2019 Skoda Superb'in crossover esintileri taşıyan Scout versiyonu 2 hf. Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor 2 hf. Samsung Galaxy A8s için Android Pie güncellemesi başladı 2 hf. Federal Havacılık İdaresi; “ 737 Max’ların tekrar uçacağı tarih ile ilgili net bir bilgi yok” 2 hf. Acer Predator Thronos PUBG Turnuvasındayız! 2 hf. Monster'da Bu Hafta - Metro Exodus 2 hf. Savaş RPG türündeki LEGO Legacy: Mini Kahramanlar duyuruldu 2 hf. GÖRÜNTÜLENEN Huawei, Android ve Windows işletim sistemlerinin alternatifini piyasaya sürüyor Sonraki NVIDIA, “Süper” olarak adlandırdığı bir tanıtım videosu yayınladı 2 hf. Samsung, 16 inç MacBook Pro ve yeni iPad Pro'lar için OLED ekran tedarik edebilir 2 hf. Wikipedia yasağı AİHM’ye taşındı 2 hf. Redmi 7A tanıtıldı: Snapdragon 439 ve 4000mAh pil 2 hf. Bir dönemin gözdesi Ouya kapanıyor 2 hf. Toyota, hidrojenle çalışan otomobillerin fiyatını düşürecek 2 hf. Google Duo artık sekiz kişilik görüntülü sohbetleri destekliyor 2 hf. Google, yeni artırılmış gerçeklik gözlüğü Glass Enterprise Edition 2'yi tanıttı 2 hf. Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında artık microSD kart kullanamayacak 2 hf. 64MP çözünürlüğünde kamera Galaxy A70S modelinde kullanılacak 2 hf. Galaxy S10 kamerasına gece modu güncellemesi geldi 2 hf. Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi: İşte görüntüler 2 hf. Gigabyte monitör pazarına giriyor: Yakında ülkemizde! 2 hf. GlobalFoundries bir iştirakini daha sattı 2 hf. Cep telefonu işletim sistemi KaiOS, 100 milyondan fazla cihazda kullanılıyor 2 hf. Android Go telefonu Alcatel 1 satışa çıktı 2 hf. Gigabyte yayınladığı BIOS’la mevcut anakartına PCIe 4.0 desteği ekledi 2 hf. Karşınızda en ilginç oyun konsolu: Playdate 2 hf. Genetiği değiştirilmiş sinekler kanser tedavilerinde kullanılacak 2 hf. Aşıları sıcakta saklamanın yolu bulundu Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Anti Mülteci Harekatı - İnternet Topluluğu
DH Forum
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Pokemon Sword ve Shield 15 Kasım'da
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim