Huawei, Ascend P1'in sevkiyatına nisan ayından itibaren başlıyor

7.7 mm'lik tasarımıyla Çin'in mobil iletişim devlerinden Huawei'ın en ince akıllı telefonları arasında gösterilen Ascend P1, gelen son bilgilere göre nisan ayının ortasından itibaren ana vatanında satışa sunulacak. İlerleyen haftalarda ise yeni akıllı telefonun İngiltere, Fransa, Almanya, İsveç, Rusya, Japonya ve Avustralya'da boy göstermesi bekleniyor.



Huawei Ascend P1'in teknik özelliklerini kısaca özetlersek; 1.5 GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli TI OMAP 4460 (ARM Cortex-A9) işlemciden, 1 GB RAM'den ve PowerVR SGX 540 grafik biriminden güç alan akıllı telefon, Android 4.0 Ice Cream Sandwich işletim sistemi desteğini arkasına almakta. 4.3-inç boyutunda - 540 x 960 piksel çözünürlüğünde dokunmatik kapasitif Super AMOLED ekrana ve 4 GB ROM'a yer verilen akıllı telefon, dörtband GSM (850, 900, 1800, 1900 MHz) şebekesi, HSPA alt yapısı desteği, 32 GB'a kadar microSD kart desteği, Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 3.0, GPS, MHL portu, çift LED flaşlı ve otomatik odaklama özellikli 8 megapiksel kamera, 1080p video kaydı ve 1.3 megapiksel ön kamera gibi niteliklerle donatılmış.



Huawei, Ascend P1 modelini siyah, beyaz ve pembe olmak üzere üç farklı renk alternatifiyle satışa sunmayı planlıyor.

