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Huawei, Ascend P1'in sevkiyatına nisan ayından itibaren başlıyor

7 yıl
17,9b
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26
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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7.7 mm'lik tasarımıyla Çin'in mobil iletişim devlerinden Huawei'ın en ince akıllı telefonları arasında gösterilen Ascend P1, gelen son bilgilere göre nisan ayının ortasından itibaren ana vatanında satışa sunulacak. İlerleyen haftalarda ise yeni akıllı telefonun İngiltere, Fransa, Almanya, İsveç, Rusya, Japonya ve Avustralya'da boy göstermesi bekleniyor.
Huawei Ascend P1'in teknik özelliklerini kısaca özetlersek; 1.5 GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli TI OMAP 4460 (ARM Cortex-A9) işlemciden, 1 GB RAM'den ve PowerVR SGX 540 grafik biriminden güç alan akıllı telefon, Android 4.0 Ice Cream Sandwich işletim sistemi desteğini arkasına almakta. 4.3-inç boyutunda - 540 x 960 piksel çözünürlüğünde dokunmatik kapasitif Super AMOLED ekrana ve 4 GB ROM'a yer verilen akıllı telefon, dörtband GSM (850, 900, 1800, 1900 MHz) şebekesi, HSPA alt yapısı desteği, 32 GB'a kadar microSD kart desteği, Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 3.0, GPS, MHL portu, çift LED flaşlı ve otomatik odaklama özellikli 8 megapiksel kamera, 1080p video kaydı ve 1.3 megapiksel ön kamera gibi niteliklerle donatılmış.
Huawei, Ascend P1 modelini siyah, beyaz ve pembe olmak üzere üç farklı renk alternatifiyle satışa sunmayı planlıyor.

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5mhmtr7 7 yıl en beğenilen DriftRacer
DriftRacer

Sgx540 çok mu iyi acaba ? Üst seviye diyebileceğimiz telefonlarda sıkça rastlıyorum nedense , fakat denediğim ve bildiğim kadarıyla o kadar iyi bir gpu değil , bilmediğim bir şey olmalı


Galaxy s in Gpu su .

Not : Bu arada ekranda Super amoledmis bu telefon ucuz olursa gerçekten tadından yenmez .
DriftRacerSgx540 çok mu iyi acaba ? Üst seviye diyebileceğimiz telefonlarda sıkça rastlıyorum nedense , fakat denediğim ve bildiğim kada...
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1 Yanıt Yanıtla +6
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vidoko 7 yıl
fiyatı 899tl olsun yaksın ortalığda milletin elinde dilinde hatrı sayılır konuma gelsin ama nerde!
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zenowaren 7 yıl
alet çok güzel, umarım güzel bir fiyattan satılır
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nedensiz07 7 yıl
sensation xe den bile daha gzl hemde kesinlikle yarı fiyatına olur bu nasıl iş htc
görde biraz ders çıkar kendine beni yaktın başkalarını yakma
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Lepanto 7 yıl
Geç bile kaldılar bence, umarım ülkemize rekabetçi bir fiyattan gelir.
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alpa07 7 yıl
750 tl gibi tr ye giriş yaparsa süper olur
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5mhmtr7 7 yıl alpa07
alpa07

750 tl gibi tr ye giriş yaparsa süper olur

750 olursa kesinlikle alırm .S3 üdü beklemem
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E_Aydin35 7 yıl
Tasarımı güzel renk seçenekleride iyi olmuş uygun fiyatda gelirse çok iyi olur..
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MrSAVIOR 7 yıl
bu telefon gelirse eger 800 lira ustu verilmez bence
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aziz77 7 yıl
o ne ekram öyle....
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iismailcu 7 yıl
adamlar s3 bkliyor küçücük alete 2-3 bintl vermek bu kadar mı kolay bu kadar parası var mı bu milletin hayret dogrusu
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haymatloshan 7 yıl
Ekran 4"'den büyük olmasa ve Türkiye'ye de aynı anda gelseydi rekabetçi olurdu diye düşünüyorum.
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mako3e 7 yıl
samsung galaxy s2 nin markası farklı olanı ve güncellenmiş hali gibi.
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MrSAVIOR 7 yıl
TC niye yok o kadar ulke var bize neden gec geliyor bu tur şeyler acıklaması var elbet fakat mantıksız
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DH Misafiri 7 yıl
PowerVR SGX 543 yada tegra 3 olsaymış günümüz teknolojileri gibi o zaman kimse duramazdı önünde.
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symbiat 7 yıl
sgx 540 aslında çok eski bir gpu, ilk galaxy s de bu gpu kullanıldı. hatta bu gpu samsung a8 tabanlı soc larda kullanılmaya devam ediliyor. Bu soc un kullanıldığı Çin menşeili android tabletleri görebilirsiniz.

Gpu her ne kadar eski olsa da polygon performansı hala bir çok rakip üründen daha iyi. Eski kurt denebilir. iphone4 ün bile powerVR535 kullandığını düşünürsek.

Ti malesef gpu konusunda hep rakiplerinden geri geliyor. Şirket uzunca bir süre de powerVR 530 da diretmişti.

Ürünün çözünürlüğünün düşük seçilmesinde gpu'nun etkisi olmuş olabilir diyeceğim ama, kindle fire 1024*600 çözünürlükle geliyor ve aynı gpu yu kullanıyor, bir sıkıntı olmasa gerek. Ancak yinede o çözünürlükle 4" barajını aşmamalı idiler diye düşünüyorum.

Ama tabiki kullanıcı deneyimi daha önemli. Eğer akıcı bir kullanıcı deneyimi sunabilmişlerse teknik detaylar o kadarda sorun değil.
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