Huawei Ascend P8 metal gövdesi internete sızdırıldı





Bu yılı farklı mobil cihaz modelleri ve başarılı satışlarla oldukça verimli geçiren Huawei, yakaladığı çizgiyi devam ettirmek adına gelecek yıl da birbirinden iddialı modelleri piyasaya sürmeyi hedefliyor. Firmanın Ascend Mate 7 Plus modelinden sonra Ascend P8 modeli ile ilgili görsellerin de internete sızdırıldığı iddia edildi.





İsabetli sızıntıları ile bilinen Nowhereelse, Ascend P8 modelinin metal kasasına ait olduğunu belirttiği görselleri yayımladı. Kamera ve flaşın yerleşimi nedeniyle site görsellerin yüksek ihtimalle Ascend P8 modeline ait olduğunu belirtiyor.





Ascend P8 modeli firmanın gelecek yıl ki amiral gemi modellerinden birisi olacak ve ilk olarak Ascend P7 özel versiyonunda gördüğümüz safir cam panel standart olarak bu modelde yerini alacak. Ayrıca cihaz yekpare alüminyum gövdeye sahip olacak.





Daha önce sızan bilgilere göre Ascend P8 modelinde 5 inçlik Full HD ekran, Kirin 930 yongaseti, 3GB RAM ve 32GB depolama kapasitesi şeklinde özellikler olacağı gündeme gelmişti. Ascend P8 modelinin ne zaman tanıtılacağı bilinmiyor ancak en erken MWC 2015 etkinliğinde görücüye çıkması bekleniyor.

http://pocketnow.com/2014/12/24/huawei-ascend-p8-aluminum