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Huawei Ascend P8 metal gövdesi internete sızdırıldı

4 yıl
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Huawei Ascend P8 metal gövdesi internete sızdırıldı

Bu yılı farklı mobil cihaz modelleri ve başarılı satışlarla oldukça verimli geçiren Huawei, yakaladığı çizgiyi devam ettirmek adına gelecek yıl da birbirinden iddialı modelleri piyasaya sürmeyi hedefliyor. Firmanın Ascend Mate 7 Plus modelinden sonra Ascend P8 modeli ile ilgili görsellerin de internete sızdırıldığı iddia edildi. 

İsabetli sızıntıları ile bilinen Nowhereelse, Ascend P8 modelinin metal kasasına ait olduğunu belirttiği görselleri yayımladı. Kamera ve flaşın yerleşimi nedeniyle site görsellerin yüksek ihtimalle Ascend P8 modeline ait olduğunu belirtiyor. 

Ascend P8 modeli firmanın gelecek yıl ki amiral gemi modellerinden birisi olacak ve ilk olarak Ascend P7 özel versiyonunda gördüğümüz safir cam panel standart olarak bu modelde yerini alacak. Ayrıca cihaz yekpare alüminyum gövdeye sahip olacak. 

Daha önce sızan bilgilere göre Ascend P8 modelinde 5 inçlik Full HD ekran, Kirin 930 yongaseti, 3GB RAM ve 32GB depolama kapasitesi şeklinde özellikler olacağı gündeme gelmişti. Ascend P8 modelinin ne zaman tanıtılacağı bilinmiyor ancak en erken MWC 2015 etkinliğinde görücüye çıkması bekleniyor. 

http://pocketnow.com/2014/12/24/huawei-ascend-p8-aluminum Yorum Yaz
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talsuv61 4 yıl
Sanal tuş yerine fiziksel tuş koysalar ve Türkiyedede satsalar çok iyi olur.
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zeMRez 4 yıl
Metal gövdede darbelerde ezilme oluyomu acaba
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General. 4 yıl
P serisi çok iyi cihazlar alınabilir.
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Inque 4 yıl
Ekranı 5.5 yaparlarsa 10 numara olur.

Çift hat desteği ve Pil de 3500mah falan olursa kesin alırim.
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sercandk 4 yıl
Huawei bir rahat durmuyor samsungu geçti az telefon tanıtmayin be :)
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blacksss 4 yıl
Huawei p7 kullaniyorum tavsiye ederim :)
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DaRKFoRCeS 4 yıl
yıl bitmeden rekor kıracak huawei
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keskin53 4 yıl
P8 metal gövdesi sevdim kac para bi tane alıp telefona takacam
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oguzhantezel92 4 yıl
Metal telefonların SAR değeri yüksek oluyor değil mi?
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assasin34 4 yıl
iyice metal yiginina cevirecekler su cihazlari..kaliteli plastigi metale herzaman tercih ederim.
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Elsa 4 yıl assasin34
assasin34
iyice metal yiginina cevirecekler su cihazlari..kaliteli plastigi metale herzaman tercih ederim.

Htc kullanmamışsınız o zaman.
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