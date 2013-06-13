Huawei Ascend W2 suya dayanıklı bir yapıda olacak





Huawei'nin Windows Phone 8 ekosistemindeki ilk modeli Ascend W1'in ardından Ascend W2 adlı bir devam modeli hazırladığı bir süredir biliniyor. Firma dün itibariyle modele ait önemli bir özelliğin ipuçlarını verdi.





Huawei İtalya tarafından paylaşılan görselde suyun içinde Ascend W2'nin tasviri yapılıyor. Ancak model tam olarak seçilemiyor. Görselin açıklamasından modelin bu ay içerisinde tanıtılma ihtimali olduğu anlaşılıyor.





Huawei Ascend W2 ayrıca 7.7mm kalınlık ölçüsüyle Windows Phone ekosistemindeki en ince model olma ünvanını da eline geçirecek.





Huawei Ascend W2 modelinde 4.3 inçlik 720p ekran, 1.5GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli Snapdragon S4 işlemci, 1GB RAM, 16GB depolama kapasitesi, 8MP çözünürlükte arka kamera ve 2000mAh batarya şeklinde temel özellikler olduğu belirtiliyor.





Fiyat olarak da biraz daha düşük seviyelerde olacağı ifade edilen modelin Çin'deki satış fiyatı 500$ civarında olacak. ,

http://www.phonearena.com/news/Photo-hints-that-the-Huawei-Ascend-W2-will-be-water-resistant_id43986