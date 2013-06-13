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Huawei Ascend W2 suya dayanıklı bir yapıda olacak

5 yıl
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Huawei Ascend W2 suya dayanıklı bir yapıda olacak

Huawei'nin Windows Phone 8 ekosistemindeki ilk modeli Ascend W1'in ardından Ascend W2 adlı bir devam modeli hazırladığı bir süredir biliniyor. Firma dün itibariyle modele ait önemli bir özelliğin ipuçlarını verdi.

Huawei İtalya tarafından paylaşılan görselde suyun içinde Ascend W2'nin tasviri yapılıyor. Ancak model tam olarak seçilemiyor. Görselin açıklamasından modelin bu ay içerisinde tanıtılma ihtimali olduğu anlaşılıyor.

Huawei Ascend W2 ayrıca 7.7mm kalınlık ölçüsüyle Windows Phone ekosistemindeki en ince model olma ünvanını da eline geçirecek. 

Huawei Ascend W2 modelinde 4.3 inçlik 720p ekran, 1.5GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli Snapdragon S4 işlemci, 1GB RAM, 16GB depolama kapasitesi, 8MP çözünürlükte arka kamera ve 2000mAh batarya şeklinde temel özellikler olduğu belirtiliyor. 

Fiyat olarak da biraz daha düşük seviyelerde olacağı ifade edilen modelin Çin'deki satış fiyatı 500$ civarında olacak.  ,

http://www.phonearena.com/news/Photo-hints-that-the-Huawei-Ascend-W2-will-be-water-resistant_id43986 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 5 yıl
Sanki sony den iyi olcakk. Olamazzzzzzz !!!!!!!!
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1OOOOOO 5 yıl
fiyatı pahalı bence o donanıma göre
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okan_cehapelioglu 5 yıl
standart bi telefon olmuş ve huawei giderekten fiyat konusundaki avantajını kaybediyor
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Rockmania01 5 yıl
iyide arkadaşım bizim ülkemizde özellike teknik servisler içine su girmiş bahanesi sunuyor şimdi bu telefon çıkarsa bunlar ne yapacak çözemedim
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Gl4dius 5 yıl
rekabetin bu şekilde kızışması çok güzel en azından akıllı telefon pazarı tek el olmaz ve herkes kendine hitap eden bir telefon bulma şansına sahip olur
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depeche35 5 yıl
Çıksa ne olacak, "Huawei Türkiye" formalite icabı bayilik açmış ülkeme...
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erdem552 5 yıl
Artık çıksın ya. Hakkında çıkmayan haber kalmadı ama kendi bi çıkamadı...
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ugurcankorkmaz 5 yıl
Bir ara bu suya dayanıklılık saatlerde ün salmıştı. Şimdi telefonlarda. Zamanın teknolojileri. :)
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Be All My Sins Remembered 5 yıl
Resmi görünce superman geldi aklıma.
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