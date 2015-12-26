Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Huawei D8 gerçek olacak mı?

Geçen yıldan bu yana iddiaları dinmeyen Huawei'nin yeni amiral gemi modeli D8 için gözler MWC 2016 tüketici elektroniği fuarına çevrildi. Huawei, beklenmedik bir sürpriz yapabilir.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
6,5b
1
5
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Huawei D8 gerçek olacak mı?


Huawei'nin son olarak 2013 yılında piyasaya sürdüğü ve daha sonra rafa kaldırdığı performans odaklı D serisi akıllı telefonların akibeti halen belli değil. Bu yıl Huawei D8 olarak yeniden piyasaya çıkması beklenen akıllı telefondan ses seda çıkmadı. Kaynaklar gelecek yılı işaret ediyor. 

Huawei mobil bölüm başkanı He Gang, gelecek yıl üst seviye akıllı telefonların sayısını artıracaklarını dile getirmişti. Kaynaklar, genişleme stratejisinde Huawei D8 modelinin önemli bir yer tuttuğunu iddia ediyor. Bu yıl Huawei P8, Mate 8 ve Mate S modellerini üst seviye segmentinde görmüştük. Bu bakımdan Huawei D8 iddiaları gerçeklikten çok da uzak değil.

Performans odaklı bir seri olduğu için Huawei D8 modelinde Kirin 960 yonga setinin kullanılması bekleniyor. Detayları tam olarak bilinmemekle birlikte Kirin 950 yonga setinin biraz daha hızlandırılmış hali olabileceği düşünülüyor. 5.5 inçlik 2K ekranı safir kaplama ile korunacak modelde 4GB RAM olacağı ifade ediliyor. 

Huawei D8, firmanın en pahalı modellerinden birisi olacak ve 775$ başlangıç fiyatı ile piyasaya sürecek. Bu yıl satışlarını 100 milyon barajına taşıyan Huawei, gelecek yıl biraz daha kar marjı odaklı çalışmak istiyor. Bu sayede sadece satışlar değil faaliyet karlarında da artış yaşanacak. Huawei'nin özellikle üst seviyede Samsung'u kendine rakip olarak seçtiği dile getiriliyor. 

http://www.phonearena.com/news/High-end-Huawei-D8-could-be-coming-next-year-with-Kirin-960-SoC-4GB-RAM-and-sapphire-glass_id76938 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
mpolat35 3 yıl
Ağam kafa bulir bizimle :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sercandk 3 yıl
Huawei de uçmaya başladı. 775$ çok fazla.
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kadirirdem 3 yıl
Güzel cihaz olur ama bu fiyat aşırı çok olmuş...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Fenomenon 3 yıl
100 milyon sattım diye havalara girmiş. 775$ nedir ya. Ne kadar iyi olursa olsun 775$ çok. Çünkü 2 sene sonra orta segment işlemci kirin 950'den daha performanslı olacak.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
__BadblooD__ 3 yıl
Huawei çok iyi işler yapıyor ama marka değeri gözümde düşük nedense. İstiridye kabuğu logosu ve telefonun yüzündeki huawei yazısı çok itici geliyor bana.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl Microsoft Surface Hub'ların fiyatı arttı 3 yıl Samsung Galaxy S6 mini bir e-ticaret sitesinde ortaya çıktı 3 yıl Comcast, kablo TV üzerinden ABD'de 1Gbps internet hizmetine başlıyor 3 yıl Uber'in rakibi Lyft'e Suudi desteği 3 yıl Yılın en iyi filmleri 3 yıl Xiaomi Mi 5 videosu sızdırıldı 3 yıl Biostar, Skylake işlemcilere hız aşırtma imkanı sunmaya başladı 3 yıl Mobilite: Samsung Galaxy A9, Lumia 950XL, HTC One X9 ve dahası... 3 yıl "Sanal gerçeklik yakında herkese hitap edecek" 3 yıl DNS internet hızını etkiler mi? 3 yıl Yeni bir Samsung tableti, sertifikasyon onaylarında görüldü 3 yıl Yılın en iyi yeni dizileri 3 yıl Sürücüsüz otomobillerin karıştığı kazalarda sorumlu kim olacak? 3 yıl Lumia 950XL telefonu bilgisayara dönüştürdük: Windows 10 continuum izlenimleri 3 yıl Türk yapımı Traffic Rider, iOS platformunda yerini aldı 3 yıl LG V10, ABD'de 450 bin sattı 3 yıl Lenovo K4 Note modeli detaylanıyor 3 yıl Helio X20, çok çekirdek skorlarını alt üst ediyor 3 yıl Apple, Samsung'dan tazminat miktarını artırmasını istedi 3 yıl Kısa süre için ücretsiz yapılan 11 faydalı iOS uygulaması 3 yıl GÖRÜNTÜLENEN Huawei D8 gerçek olacak mı? Sonraki Işık tabanlı mikro işlemciler sektörü tamamen değiştirebilir 3 yıl Yeni Intel sürücüleri grafik bozulmalarına son veriyor 3 yıl Samsung'dan Nvidia'ya patent ihlali davası 3 yıl Çin'in Ay'daki keşif aracı yeniden iş başında 3 yıl 2si1 "Yılın son" Teknoloji ve Oyun Programı 25.12.2015 3 yıl Yılın en iyi dizüstü bilgisayarları 3 yıl Yılın en iyi akıllı saatleri 3 yıl AMD Radeon R9 Fury X2 gelecek yıla kaldı 3 yıl Samsung gelecek yıl akıllı telefon sevkiyatında kısıntıya gidiyor 3 yıl Tesla'dan Model X'li eğlenceli Noel kutlaması 3 yıl Japan Display ikinci nesil Pixel Eyes LCD modülünün üretimine başladı 3 yıl Toyota'dan otonom araçlar için harita sistemi 3 yıl Oculus Rift'in son sürümü geliştiricilere dağıtılıyor 3 yıl ArcaBoard ile "Hoverboard" hayali gerçek oluyor 3 yıl Samsung Galaxy S7 ve Galaxy S7 Plus kılıfları sızdırıldı 3 yıl ABD'de piyango sistemini hackleyen yönetici için soruşturma genişliyor 3 yıl Livestream saldırıya uğradı, kişisel veriler tehlikede 3 yıl Türk Telekom TT175 akıllı telefon inceleme videosu 3 yıl Comcast, dünyanın ilk DOCSIS 3.1 Gb modemini evlere sunuyor 3 yıl Asus'tan Intel Xeon destekli E3 Pro Gaming V5 anakart Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim