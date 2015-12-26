Huawei D8 gerçek olacak mı?





Huawei'nin son olarak 2013 yılında piyasaya sürdüğü ve daha sonra rafa kaldırdığı performans odaklı D serisi akıllı telefonların akibeti halen belli değil. Bu yıl Huawei D8 olarak yeniden piyasaya çıkması beklenen akıllı telefondan ses seda çıkmadı. Kaynaklar gelecek yılı işaret ediyor.





Huawei mobil bölüm başkanı He Gang, gelecek yıl üst seviye akıllı telefonların sayısını artıracaklarını dile getirmişti. Kaynaklar, genişleme stratejisinde Huawei D8 modelinin önemli bir yer tuttuğunu iddia ediyor. Bu yıl Huawei P8, Mate 8 ve Mate S modellerini üst seviye segmentinde görmüştük. Bu bakımdan Huawei D8 iddiaları gerçeklikten çok da uzak değil.





Performans odaklı bir seri olduğu için Huawei D8 modelinde Kirin 960 yonga setinin kullanılması bekleniyor. Detayları tam olarak bilinmemekle birlikte Kirin 950 yonga setinin biraz daha hızlandırılmış hali olabileceği düşünülüyor. 5.5 inçlik 2K ekranı safir kaplama ile korunacak modelde 4GB RAM olacağı ifade ediliyor.





Huawei D8, firmanın en pahalı modellerinden birisi olacak ve 775$ başlangıç fiyatı ile piyasaya sürecek. Bu yıl satışlarını 100 milyon barajına taşıyan Huawei, gelecek yıl biraz daha kar marjı odaklı çalışmak istiyor. Bu sayede sadece satışlar değil faaliyet karlarında da artış yaşanacak. Huawei'nin özellikle üst seviyede Samsung'u kendine rakip olarak seçtiği dile getiriliyor.

http://www.phonearena.com/news/High-end-Huawei-D8-could-be-coming-next-year-with-Kirin-960-SoC-4GB-RAM-and-sapphire-glass_id76938