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Huawei Honor 3 ortaya çıktı

5 yıl
788
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29
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Huawei Honor 3 ortaya çıktı

Çinli üretici Huawei'nin popüler Honor serisini herkes hatırlayacaktır. Firmanın alt seviye segmente hitap eden Honor serisi şu ana kadar iki üyeye sahipti. Geçen hafta üçüncü ve son üye olacak Honor 3 modeline ait bazı görseller ortaya çıktı.

Huawei Honor 3 gelen bilgilere göre bu kez orta üst seviyeye hitap eden bir model olacak. 4.7 inçlik 720p çözünürlükte ekrana sahip olan Honor 3, 1.5GHz saat hızında çalışan 4 çekirdekli bir işlemciden gücünü alıyor. İşlemcinin Cortex-A9 tabanlı K3V2 veya Cortex-A7 tabanlı K3V2E olabileceği tahmin ediliyor. 

Modelde 2GB RAM, 13MP çözünürlükte arka kamera, 1.3MP çözünürlükte ön kamera, 8GB depolama kapasitesi, microSD kart girişi, Android 4.2.2 işletim sistemi ve Emotion 1.6 kullanıcı arayüzü şeklinde diğer özellikler mevcut. Modelin ne zaman piyasaya çıkacağı bilinmiyor.


http://www.phonearena.com/news/The-new-mid-range-leaked-hands-on-with-Huaweis-Honor-3_id44590 Yorum Yaz
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sefaMseven 5 yıl
medal of honor
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_bluescream_ 5 yıl en beğenilen
bi an hodor diye okudum
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WmGMD 5 yıl
Pek üst seviye değil :(
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Illuminn 5 yıl
huawei sadece kendini pazarlıyor, diğer çin içi üretim yapan markalardan pek bir farkı yok. tasarım da çakma maalesef
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omerfrt 5 yıl
Huawei yeterli ve güzel telefonlar satıyor ama bizim ülkemizde bu marka bile pahalı satılıyor arkadaş anlamadım gitti bu işi. :s
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karakaya_o 5 yıl
bu marka neden hep geriden geliyor? işlemcide hala cortex a9 dan bahsediyolar
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kızgınjapon 5 yıl
HODOR
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Batuist 5 yıl
bu nasıl orta seviyeymiş öyle!!
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MyCoDeR 5 yıl
Gençler bu telefon modeli bizim ülkemizde satışa çıkıyo mu ?
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KayıpZaman 5 yıl
LG çakması gibi duruyor :)
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lido 5 yıl
Hodor olaydı iyiydi
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HectorBarbossa 5 yıl
Huawei her hafta bir telefon mu tasarlıyor. Ne yapıyor bunlar. Ne zaman siteye girsem en azından 1 tane Huawei hakkında bir haber var.
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SuperSantorelli 5 yıl HectorBarbossa
master_axe

Huawei her hafta bir telefon mu tasarlıyor. Ne yapıyor bunlar. Ne zaman siteye girsem en azından 1 tane Huawei hakkında bir haber var.

adamlar çinli ne yapsınlar aga 2-3 milyar nufüs'a telefon yetiştirmek kolaymı :D
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cngzmls 5 yıl
Bu kalitesiz görünüyor ama ona göre fiyatı olacaktır.Huawei'nin telefonlarını çok beğeniyorum.
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Lion 5 yıl
sgs2 gibi olmuş
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red'n red 5 yıl
huaweiden bu beklenir zaten
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