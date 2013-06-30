Huawei Honor 3 ortaya çıktı





Çinli üretici Huawei'nin popüler Honor serisini herkes hatırlayacaktır. Firmanın alt seviye segmente hitap eden Honor serisi şu ana kadar iki üyeye sahipti. Geçen hafta üçüncü ve son üye olacak Honor 3 modeline ait bazı görseller ortaya çıktı.





Huawei Honor 3 gelen bilgilere göre bu kez orta üst seviyeye hitap eden bir model olacak. 4.7 inçlik 720p çözünürlükte ekrana sahip olan Honor 3, 1.5GHz saat hızında çalışan 4 çekirdekli bir işlemciden gücünü alıyor. İşlemcinin Cortex-A9 tabanlı K3V2 veya Cortex-A7 tabanlı K3V2E olabileceği tahmin ediliyor.





Modelde 2GB RAM, 13MP çözünürlükte arka kamera, 1.3MP çözünürlükte ön kamera, 8GB depolama kapasitesi, microSD kart girişi, Android 4.2.2 işletim sistemi ve Emotion 1.6 kullanıcı arayüzü şeklinde diğer özellikler mevcut. Modelin ne zaman piyasaya çıkacağı bilinmiyor.





http://www.phonearena.com/news/The-new-mid-range-leaked-hands-on-with-Huaweis-Honor-3_id44590