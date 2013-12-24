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Huawei Honor 3C, 9 milyon ön sipariş rakamıyla yeni bir rekora imza attı

5 yıl
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Huawei Honor 3C, 9 milyon ön sipariş rakamıyla yeni bir rekora imza attı

Son dönemde Xiaomi, Meizu, Huawei gibi Çinli firmaların yerel pazara sundukları akıllı telefon modelleri ile satış rekorları kırdıklarına şahit oluyoruz. Gerek Çin'in nüfusu gerekse artan akıllı telefon ilgisi nedeniyle birbiri ardına rekor haberleri geliyor.

Huawei'nin 17 Aralık tarihinde satışa sunduğu 130$'lık Honor 3C modeli sadece iki perakende zincirinde bulunmasına rağmen 9 milyon gibi bir ön sipariş rakamına ulaştı. Model Jing Dong mağazalarında 3 426 000 adet, Huawei çevrimiçi mağazasında ise 5 574 000 adet ön sipariş alarak yılın en büyük pazarlama olayına imza attı. Model ilk 36 saatte de 1.5 milyon adet ön sipariş almıştı.

Huawei tepe yöneticisi, ucuz fiyatına karşılık pazar ortalamasına göre iyi özellikler sunduğu için modelin bu kadar fazla ilgi gördüğünü belirtiyor. 

5 inçlik ekranda 720p çözünürlüğe yer veren Huawei Honor 3C, Cortex-A7 tabanlı 1.3GHz saat hızında çalışan 4 çekirdekli MT6582 işlemci ve Mali-400 grafik biriminden gücünü alıyor. 

Modelde 2GB RAM, Sony üretimi 8MP çözünürlükte arka kamera, 5MP çözünürlükte ön kamera, Android 4.2 işletim sistemi, 2300mAh batarya, çift SIM desteği, microSD yuvası, çift mikrofon, 1GB dahili bellek şeklinde diğer özellikler mevcut. Modelin 2GB dahili depolama kapasiteli versiyonu ise 160$. Model bu gün Hindistan'a da gidecek. Bu bakımdan rakamın daha da artacağı belirtiliyor. 

http://www.gizmochina.com/2013/12/23/9-millions-unit-huawei-honor-3c-beat-the-strongest-reservation-record/ Yorum Yaz
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Hobar 5 yıl en beğenilen
130$ lık telefonun Türkiyeye gelse bile 600-700 liradan aşağıya satılmayacak olmasında, Kendi imkanlarımızla getirmeye izin vermeyen bir sistem olmasında, sırf telefon iletişimi sağlıyor diye ek vergi olmasında, sonuç olarak telefonun kendisinden daha fazla ek fiyat bindirilmesinde emeği geçen herkesin Allah belasını versin. Fazladan verilen her kuruş haram zıkkım olsun. İki ayağı bir ayakkabı kutusuna girsin
130$ lık telefonun Türkiyeye gelse bile 600-700 liradan aşağıya satılmayacak olmasında, Kendi imkanlarımızla getirmeye izin vermeyen bir sistem olmasında, sırf...
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2 Yanıt Yanıtla +129
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tural.i 5 yıl
bu telefonu bu fiyattan türkiyeye getirip satmayanın ocağına ateş düşsün :)
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PLAYEREG 5 yıl
130 $ ne lan biz bundan çok daha düşük özellikli discovery e 600 tl verip f/p nin kralı diyoruz
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1 Avatar
DH Misafiri 4 yıl
ben aldım tl ye gore 490 lira yapıyo 16 gb mıcro sd 2800 mah guc bankası hediye sony tel bi sorun yok s3 den daha verimli 5 inch ekran tek sorun andorıd 4 2 ama huawei arayuzu kurtarıyor telde takılma yok fotograf cekme ozeeligi on numara fotograf cekerken sesli not dusebilir bunun ozellikler var vs 2300 mah batarya full kullanım bigunu fazlasıyla cıkarıyo ınnernete fazla gırmıyosan 1.5 gun yemede yanında yat
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DH Misafiri 5 yıl
HUAWEI Honor 3C products not only fully inherited the long battery life, and excellent signal quality of the three outstanding qualities, but also in many ways to enhance the appearance, camera, screen, overall performance. arigbuy.com/...
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okumus3 5 yıl
Huawei honor 3 Outdoor getirdim. sanalpazar.com dan inceleyebilirsiniz.
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okumus3 5 yıl
Huawei Honor 3 outdoor var satılık. sanalpazar.com dan inceleyebilirsiniz.
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Sünepe 5 yıl
Çok güzel telefon, Türkiye'ye gelirmi acaba?
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felixamor 5 yıl
Tamam ülkemizde vergilerin acımasızlığını ve adaletsizliğini kabul ediyorum fakat şunu unutmamak gerek Huawei Ascend P6 tüm dünyayla aynı fiyata satılıyor Türkiye'de. Yani orada şu kadar olursa burada bu kadar olur demek yanlış bence. Önce bir gelsin bakalım..
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filinta7 5 yıl
3c modeli fiyat açısından gercekten cok cazip.abisi 3x ise dts destekli 8 çekirdekli modeli.hersey çok güzel fakat gorilla glass ekran mı onun hakkında bir türlü bilgi bulamadim.bizim ülkeye gelsede gelene kadar modası geçmese.hala tek cekirdekli dandik samsung modellerine mahkum millet.
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kartalaraz 5 yıl
Alayına beddua var lan yorumlarda
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_Riven_ 5 yıl
herifler kutularla paraları hortumlarken memlekete ucuz mal sokmayarak ta peşkeş çekercesine büyük firmalarla ayrı bir hortum düzeni kurmuşlar.millet bu pahalı tel.ları alarak bu düzene yürü ya kulum diyor.kimse kusura bakmasın.
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depeche35 5 yıl
Gelecek mi türkiyeye ? Var mı bilen bir arkadaş !

youtube.com/...
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Nurish60 5 yıl
General Mobile Discovery 2
Coming Soon :)
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meter90 5 yıl
Hafizalari dusuk mu yanlis mi yazilmis
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Joker38 5 yıl
Güzel telefon gerçekten
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sinyorahıskalı 5 yıl
Sevgili editörümüz malesef telefon özellikleri konusunda yanlış çeviride bulunmuş. 1 GB RAM ve 4 GB ROM'lu model 130 $, 2 GB RAM ve 8 GB ROM'lu model 160$ fiyatlandırması doğrudur. Zaten Mediatek işlemcili telefon konularını takip edenler birçok Çin firmasının benzer yolu takip ettiğini bilirler.
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