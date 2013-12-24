Huawei Honor 3C, 9 milyon ön sipariş rakamıyla yeni bir rekora imza attı





Son dönemde Xiaomi, Meizu, Huawei gibi Çinli firmaların yerel pazara sundukları akıllı telefon modelleri ile satış rekorları kırdıklarına şahit oluyoruz. Gerek Çin'in nüfusu gerekse artan akıllı telefon ilgisi nedeniyle birbiri ardına rekor haberleri geliyor.





Huawei'nin 17 Aralık tarihinde satışa sunduğu 130$'lık Honor 3C modeli sadece iki perakende zincirinde bulunmasına rağmen 9 milyon gibi bir ön sipariş rakamına ulaştı. Model Jing Dong mağazalarında 3 426 000 adet, Huawei çevrimiçi mağazasında ise 5 574 000 adet ön sipariş alarak yılın en büyük pazarlama olayına imza attı. Model ilk 36 saatte de 1.5 milyon adet ön sipariş almıştı.





Huawei tepe yöneticisi, ucuz fiyatına karşılık pazar ortalamasına göre iyi özellikler sunduğu için modelin bu kadar fazla ilgi gördüğünü belirtiyor.





5 inçlik ekranda 720p çözünürlüğe yer veren Huawei Honor 3C, Cortex-A7 tabanlı 1.3GHz saat hızında çalışan 4 çekirdekli MT6582 işlemci ve Mali-400 grafik biriminden gücünü alıyor.





Modelde 2GB RAM, Sony üretimi 8MP çözünürlükte arka kamera, 5MP çözünürlükte ön kamera, Android 4.2 işletim sistemi, 2300mAh batarya, çift SIM desteği, microSD yuvası, çift mikrofon, 1GB dahili bellek şeklinde diğer özellikler mevcut. Modelin 2GB dahili depolama kapasiteli versiyonu ise 160$. Model bu gün Hindistan'a da gidecek. Bu bakımdan rakamın daha da artacağı belirtiliyor.

http://www.gizmochina.com/2013/12/23/9-millions-unit-huawei-honor-3c-beat-the-strongest-reservation-record/