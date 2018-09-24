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Huawei: Kirin 980, Apple'ın A12 Bionic işlemcisini geçecek

Çinli teknoloji devi Huawei, Dubai'deki bir toplantı sırasında 7 nm üretim sürecine sahip Kirin 980'in performans olarak Apple'ın A12 Bionic işlemcisini geride bırakacağını söyledi.
7 ay
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Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Huawei, 7 nm üretim sürecine sahip dünyanın ilk yonga seti olan Kirin 980'i Berlin'de gerçekleştirilen IFA 2018'de duyurmuştu. Apple ise geçtiğimiz günlerde 7 nm fabrikasyon süreci ile üretilen A12 Bionic işlemcisiyle güçlendirilmiş yeni nesil iPhone'larını tanıttı. Huawei, Kirin 980'in Apple'ın A12 işlemcisinden daha iyi performans göstereceğinden emin.
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Çinli teknoloji devi bu iddialı açıklamasını Dubai'de yapılan bir ürün toplantısı sırasında dile getirdi. Şirket, Kirin 980'in bir önceki Kirin 970 yonga setine kıyasla CPU performansında %75, GPU performansında ise %46 oranında daha hızlı olduğunu söyledi. Aynı zamanda işlemci olarak %57, grafik işleme ünitesi olarak ise %178 daha az güç tükettiği söyleniyor. Tam 6.9 milyar transistöre sahip olan Kirin 980, bu açıdan Apple'ın A12 işlemcisiyle eşit durumda.

Mate 20 serisi Kirin 980'le güçlendirilecek

Kirin 980'in en önemli farkı çift NPU ile donatılmış olması. Bu da yonga setinin karmaşık işlemler yaparken daha akıllı ve hızlı olmasını sağlayan iki Nöral İşlem Birimi'ne sahip olduğu anlamına geliyor. Gerçek zamanlı video işleme konusunda ise önceki yonga setinden iki kat hızlı olduğu iddia edilen Kirin 980 dakikada 4.500 görüntü algılayabiliyor.
Bilindiği üzere Huawei, 16 Ekim’de Londra’da düzenleyeceği etkinlikle Mate 20 serisini resmen tanıtacak. Şirket söz konusu etkinliğin davetiyesinde Mate 20 ve Mate 20 Pro modellerinin Kirin 980 yonga seti ile güçlendirilmiş ilk akıllı telefonlar olacağını doğruladı. Mate 20'nin piyasaya sürülmesi ile birlikte Kirin 980'in Apple'ın A12 işlemcisinden daha iyi bir performans gösterip göstermeyeceği yapılacak testlerde ortaya çıkacak.

https://www.gizmochina.com/2018/09/24/kirin-980-apple-a12-bionic/ Yorum Yaz
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AtiMX4 7 ay
Biri tek npu ile geçer biri çift npu ile geçmeye çalıştığını sanır yaptığı hileleri unutmadık huawe'nin ??
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V4LKyR 7 ay
Ben de pek imkan ihtimal vermiyorum geçebileceğini ama gerçekten geçmesini çok isterdim...
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gizanagi 7 ay
Görünüyor ki herkes ayrı bir Einstein. Huawei'nin söylediği şey Kirin 980'in A12'yi geride bırakacağı ama herkes kendi atıp kendi tutmuş. Adam daha hızlı cpu ya da gpu yaptık demiyor. A12'yi geçeceğiz demek Kirin 980'in toplamda daha iyi bir çip olduğuna inanıyoruz demektir.

İnsanlar gerçekten okuduğunu anlamıyorlar. SoC'u sadece cpu ya da gpu'dan ibaret zannedenlerden cahillik akıyor. DonanımHaber kitlesi bile bu kadar cahilse söyleyecek başka söz yok.
Görünüyor ki herkes ayrı bir Einstein. Huawei'nin söylediği şey Kirin 980'in A12'yi geride bırakacağı ama herkes kendi atıp kendi tutmuş. Adam daha hızlı cpu y...
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1 Avatar
LittleMonster 7 ay
Ne ağlamışsınız hile hile diye kudurun
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maxmania 7 ay
apple firmasının bir çok ürünü bana uymadığından tercih etmem, ticaret mantığını sevmediğimden nefret boyutunda antipatim var, fanatiklerine ayrı gıcığım ama kirin 980 geçecek derse huawei hayırdır kirin 970' teki gibi overclock mu yapacaksın? intelin sanayi tipi soğutucu kullandığı testler gibi sıvı azotla soğutup mu geçeceksin.
önce hile olayındaki güven kaybını bir düzeltsin. ha geçemez mi ilerde geçebilir ama şimdiki haliyle zor, bu işe yıllarını veren qualcom ve samsung bile zorlanıyorsa huawei'nin daha yiyecek çok fırın ekmeği var.
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OverClocK1ng 7 ay
Kaldı ki Apple aynı pil oranlarında bile arayı yavaş yavaş kapatıp, iyi bir batarya ömrü sunmaya başlamasına rağmen Huawei onu anca çok güç tüketerek geçse bile bi değeri yok.
Önemli olan istikrarlı, thermal throttling yapmayan düşük güç tüketimi, az ısınma ve iyi bir batarya ömrü vererek geçebilmek...
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OverClocK1ng 7 ay
Apple'ı sevmem ama yiğidi öldür hakkını yeme. Adamlar işlemci tasarımında çok iyiler.
Belki sonraki nesillerde yetişebilir ama Kirin 980'in geçebileceğini sanmıyorum.
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interwap 7 ay
Huawei'nin bahsettiği olay teknolojiler. Bir çoğu günlük kullanımda hissedilecek şeyler.
Ama millet tek çekirdek performansına bakacak.
Her ikisi de farklı önem taşıyor.
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gizanagi 7 ay
Görünüyor ki herkes ayrı bir Einstein. Huawei'nin söylediği şey Kirin 980'in A12'yi geride bırakacağı ama herkes kendi atıp kendi tutmuş. Adam daha hızlı cpu ya da gpu yaptık demiyor. A12'yi geçeceğiz demek Kirin 980'in toplamda daha iyi bir çip olduğuna inanıyoruz demektir.

İnsanlar gerçekten okuduğunu anlamıyorlar. SoC'u sadece cpu ya da gpu'dan ibaret zannedenlerden cahillik akıyor. DonanımHaber kitlesi bile bu kadar cahilse söyleyecek başka söz yok.
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Bukalemun 7 ay
Malzeme kalitesi , kırılmaz ekran , yazılım desteği , pil , performansın her oyun&uygulama da stabil kalması. Gelişmiş kamera menü & çekim standartları ! Kimse Huawei , Zte , Xiaomi ' den Apple ' ı geçmesini de beklemiyor. A12 ' den %25 yavaşta olsa bu dediklerim olsa ben huawei tercih ederdim.. Tabi ülkemiz de lite modeller 2.200 TL den başlıyor :))
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cumhurfatih 7 ay
A11 i gecebiliyorlarmi ki a12yi gecsinler
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Lazeran 7 ay
rekabet her zaman tüketiciye yarar.
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huawei, akıllı telefon ve
7 etiket daha cep telefonu yonga seti kirin 980 a12 bionic Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Onur Seven
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