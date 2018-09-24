Huawei: Kirin 980, Apple'ın A12 Bionic işlemcisini geçecek

Huawei, 7 nm üretim sürecine sahip dünyanın ilk yonga seti olan Kirin 980'i Berlin'de gerçekleştirilen IFA 2018'de duyurmuştu. Apple ise geçtiğimiz günlerde 7 nm fabrikasyon süreci ile üretilen A12 Bionic işlemcisiyle güçlendirilmiş yeni nesil iPhone'larını tanıttı. Huawei, Kirin 980'in Apple'ın A12 işlemcisinden daha iyi performans göstereceğinden emin.

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Çinli teknoloji devi bu iddialı açıklamasını Dubai'de yapılan bir ürün toplantısı sırasında dile getirdi. Şirket, Kirin 980'in bir önceki Kirin 970 yonga setine kıyasla CPU performansında %75, GPU performansında ise %46 oranında daha hızlı olduğunu söyledi. Aynı zamanda işlemci olarak %57, grafik işleme ünitesi olarak ise %178 daha az güç tükettiği söyleniyor. Tam 6.9 milyar transistöre sahip olan Kirin 980, bu açıdan Apple'ın A12 işlemcisiyle eşit durumda.

Mate 20 serisi Kirin 980'le güçlendirilecek

Kirin 980'in en önemli farkı çift NPU ile donatılmış olması. Bu da yonga setinin karmaşık işlemler yaparken daha akıllı ve hızlı olmasını sağlayan iki Nöral İşlem Birimi'ne sahip olduğu anlamına geliyor. Gerçek zamanlı video işleme konusunda ise önceki yonga setinden iki kat hızlı olduğu iddia edilen Kirin 980 dakikada 4.500 görüntü algılayabiliyor.

Bilindiği üzere Huawei, 16 Ekim’de Londra’da düzenleyeceği etkinlikle Mate 20 serisini resmen tanıtacak. Şirket söz konusu etkinliğin davetiyesinde Mate 20 ve Mate 20 Pro modellerinin Kirin 980 yonga seti ile güçlendirilmiş ilk akıllı telefonlar olacağını doğruladı. Mate 20'nin piyasaya sürülmesi ile birlikte Kirin 980'in Apple'ın A12 işlemcisinden daha iyi bir performans gösterip göstermeyeceği yapılacak testlerde ortaya çıkacak.

https://www.gizmochina.com/2018/09/24/kirin-980-apple-a12-bionic/