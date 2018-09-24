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Dört arka kameralı Galaxy A9 Pro'nun detayları netleşiyor

Samsung'un 11 Ekim'de sektörün ilk dört arka kameraya sahip telefonunu lanse etmesi bekleniyor. Galaxy A9 Pro (2018) modelinin kamera özellikleriyle ilgili yeni bilgiler sızdı.
7 ay
6,4b
2
20
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Samsung geçtiğimiz hafta ilk üç kameralı akıllı telefonunu resmen duyumuştu. Güney Koreli şirketin 11 Ekim'de hem kendisinin hem de sektörün ilk dört arka kameralı telefonu olacak Galaxy A9 Pro (2018) modelini tanıtarak bir ilke imza atması bekleniyor. Samsung'un yeni akıllı telefonunun kamera özellikleri internete sızdı.
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Buna göre cihazın kamera sisteminde 24 MP ana sensör ile birlikte 120 derecelik geniş görüş açısına sahip 8 MP çözünürlüğünde bir sensör bulunacak. Ayrıca daha iyi zoom kapasitesi sunmak için 10 MP ve 5 MP'lik iki telefoto sensörün de yer alacağını belirtelim.

Galaxy A9 Pro (2018) özellikleri

Raporda ayrıca selfie çekimi için cihazın ön kısmında 24 MP çözünürlüğünde Sony IMX 576 kameranın yer alacağı da yazıyor. Galaxy A9 Pro (2018) modelinin özellikleriyle ilgili diğer haberler telefonun 6.28 inç Full HD+ AMOLED ekran ile gelebileceğini ortaya koymuştu. Gücünü Qualcomm Snapdragon 710 veya 660 yonga setinden alması beklenen telefon 4/6 GB RAM kapasitesine sahip olacak.
Cihazın 64/128 GB dahili depolama alanı, 3.720 mAh pil ve arka panele yerleştirilmiş bir parmak izi sensörü ile piyasaya sürülmesi bekleniyor. Ama ekrana gömülü parmak izi tarayıcısı ile gelebileceğine dair iddialar da var. Google bir süredir Android 9 Pie sürümünü yayınlamış olsa da telefon muhtemelen kutudan Android 8 Oreo ile çıkacak.

https://www.phonearena.com/news/Samsung-Galaxy-A9-Pro-camera-specs-leak_id109136 Yorum Yaz
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OverClocK1ng 7 ay en beğenilen
Uğraşmalarına bile gerek yok. 3 dakkada hazırladım. Aynısını yapsınlar.
Biz de kurtuluruz.

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BekirHan 7 ay
Bence hiç uğraşmasınlar arka yüzeye kameralarla Samsung yazsınlar...
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mavizaman 7 ay
ahahha şaka gibi...
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astegon 7 ay
Yani şimdi ne desem bilemedim. Bu bence bir hilkat garibesi olmuş. Mate 20 pro nun daha akıllıca dizdiği kameraların haline bak. Peeh
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TearsForFears 7 ay
Fiyatı 400 dolar olsa yine iyi. Fakat Samsung bu cihaza 500 dolar altı fiyat biçmez diye tahmin ediyorum. A8'i S8 fiyatına çıkarmışlardı kimse almadı.
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sombre06 7 ay
Hemen alalım, 3d film çekeriz :) Yıllar önce bir telefonun arkasında 4 kamera olacak diye ortaya atsak ne dalga geçerlerdi şimdi gerçek. Teknoloji çok acayip bişeysin...
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Redunay 7 ay
İyice cıvıttılar
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***Respect*** 7 ay
Tam bir ucube olmuş.
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Ulfast 7 ay
Ben arkayı komple kamerayla döşeme taraftarıyım.
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napolyon94 7 ay
Daha iyi fotoğraf çekiyor ise neden 4 olmasın, isterse 6-8 kamera olsun, fiyatı özelliklerine göre makul olduğu sürece alınabilir.
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Cengiz55 7 ay
doktor bu ne ??? diyesim geldi.
doktorun ....
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OverClocK1ng 7 ay en beğenilen
Uğraşmalarına bile gerek yok. 3 dakkada hazırladım. Aynısını yapsınlar.
Biz de kurtuluruz.

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