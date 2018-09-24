Dört arka kameralı Galaxy A9 Pro'nun detayları netleşiyor

Samsung geçtiğimiz hafta ilk üç kameralı akıllı telefonunu resmen duyumuştu. Güney Koreli şirketin 11 Ekim'de hem kendisinin hem de sektörün ilk dört arka kameralı telefonu olacak Galaxy A9 Pro (2018) modelini tanıtarak bir ilke imza atması bekleniyor. Samsung'un yeni akıllı telefonunun kamera özellikleri internete sızdı.

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Buna göre cihazın kamera sisteminde 24 MP ana sensör ile birlikte 120 derecelik geniş görüş açısına sahip 8 MP çözünürlüğünde bir sensör bulunacak. Ayrıca daha iyi zoom kapasitesi sunmak için 10 MP ve 5 MP'lik iki telefoto sensörün de yer alacağını belirtelim.

Galaxy A9 Pro (2018) özellikleri

Raporda ayrıca selfie çekimi için cihazın ön kısmında 24 MP çözünürlüğünde Sony IMX 576 kameranın yer alacağı da yazıyor. Galaxy A9 Pro (2018) modelinin özellikleriyle ilgili diğer haberler telefonun 6.28 inç Full HD+ AMOLED ekran ile gelebileceğini ortaya koymuştu. Gücünü Qualcomm Snapdragon 710 veya 660 yonga setinden alması beklenen telefon 4/6 GB RAM kapasitesine sahip olacak.

Cihazın 64/128 GB dahili depolama alanı, 3.720 mAh pil ve arka panele yerleştirilmiş bir parmak izi sensörü ile piyasaya sürülmesi bekleniyor. Ama ekrana gömülü parmak izi tarayıcısı ile gelebileceğine dair iddialar da var. Google bir süredir Android 9 Pie sürümünü yayınlamış olsa da telefon muhtemelen kutudan Android 8 Oreo ile çıkacak.

https://www.phonearena.com/news/Samsung-Galaxy-A9-Pro-camera-specs-leak_id109136