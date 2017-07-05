5000mAh bataryalı Asus ZenFone 4 Max tanıtıldı

Asus’un henüz ZenFone 4 amiral gemisi tanıtılmadı ancak firma yavaş yavaş seriye giriş yapmaya başladı. Uzun kullanım süreleriyle dikkat çeken Asus ZenFone 4 Max modeli Rusya’da resmiyet kazandı.

Uzun kullanım süresi

Modelin öne çıkan özelliklerinden birisi 5000mAh kapasiteli bataryası. Bu sayede uzun kullanım sürelerine erişilebilecek. İkincisi ise 13MP çözünürlüğünde çift arka kamera. Henüz detaylar net değil ancak daha kaliteli çekimler ve daha iyi bulanıklık efektleri bu sayede mümkün olacaktır.

Ayrıca Bkz.

"Güvenlik devi Kaspersky, Rus ajanı olmadığını ispat etme peşinde"

5.5 inçlik Full HD IPS ekrana sahip olan akıllı telefonda Snapdragon 425 veya Snapdragon 430 yonga seti yer alacak. Fiyatına göre ise 3GB/4GB RAM ve 32GB/64GB depolama kapasitelerine yer verilecek. Ön kamera 8MP çözünürlüğünde iken işletim sistemi Android 7.0 olarak belirlenmiş.

Modelin başlangıç fiyatı 235$ civarında. Konfigürasyona göre de fiyat yukarı çıkıyor. Asus, özellikle Çinli rakipleriyle daha iyi mücadele edebilmek adına ZenFone 4 lansmanını geriye çektiğini duyurmuştu. Açılış da ZenFone 4 Max ile oldu. Muhtemelen ay içerisinde yeni serinin diğer modellerini de görme şansına sahip olacağız.