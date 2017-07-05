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5000mAh bataryalı Asus ZenFone 4 Max tanıtıldı

Uzun kullanım sürelerine önem veren kullanıcılar için yeni bir akıllı telefon daha geldi. 5000 mAh kapasiteli bataryaya sahip Asus ZenFone 4 Max modeli iyi bir alternatif olacak.
1 yıl
4,3b
1
14
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Asus’un henüz ZenFone 4 amiral gemisi tanıtılmadı ancak firma yavaş yavaş seriye giriş yapmaya başladı. Uzun kullanım süreleriyle dikkat çeken Asus ZenFone 4 Max modeli Rusya’da resmiyet kazandı.

Uzun kullanım süresi

Modelin öne çıkan özelliklerinden birisi 5000mAh kapasiteli bataryası. Bu sayede uzun kullanım sürelerine erişilebilecek. İkincisi ise 13MP çözünürlüğünde çift arka kamera. Henüz detaylar net değil ancak daha kaliteli çekimler ve daha iyi bulanıklık efektleri bu sayede mümkün olacaktır.

Ayrıca Bkz. "Güvenlik devi Kaspersky, Rus ajanı olmadığını ispat etme peşinde"

5.5 inçlik Full HD IPS ekrana sahip olan akıllı telefonda Snapdragon 425 veya Snapdragon 430 yonga seti yer alacak. Fiyatına göre ise 3GB/4GB RAM ve 32GB/64GB depolama kapasitelerine yer verilecek. Ön kamera 8MP çözünürlüğünde iken işletim sistemi Android 7.0 olarak belirlenmiş.

Modelin başlangıç fiyatı 235$ civarında. Konfigürasyona göre de fiyat yukarı çıkıyor. Asus, özellikle Çinli rakipleriyle daha iyi mücadele edebilmek adına ZenFone 4 lansmanını geriye çektiğini duyurmuştu. Açılış da ZenFone 4 Max ile oldu. Muhtemelen ay içerisinde yeni serinin diğer modellerini de görme şansına sahip olacağız. 

 

http://www.androidauthority.com/asus-zenfone-4-max-launched-784951/ Yorum Yaz
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fatsa52 1 yıl en beğenilen
Önden Samsung un ikinci sınıf cihazlarina benziyor.
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Crazy Goat 1 yıl
snapdragom 430 mu hala 😡😠
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TearsForFears 1 yıl
Beni artık son çıkan amiral gemiler ilgilendirmiyor çünkü hiçbirinin bataryası iyi değil. Dayıyorlar en hızlı donanımı koyuyorlar incecik kasaya batarya 1 günü çıkarmıyor. Şu telefonu çıkar snapdragonun 650 800 serisinden orta üst seviye bir donanımla iyi kamera koy iyi ekran koy ve en önemlisi iyi batarya 5-6k koy hemen alırım.
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nergiz5 1 yıl
bataryası artık 1 hafta dayanır
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DH Misafiri 1 yıl
Yine "hızlı şarj" desteklemiyordur.. saatlerce fişe takılı Asus bekle.. hadeeee
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righteous@ 1 yıl
İlk çıkardığı zenfone max a çok güncelleme verdi sanki,tırtıngen
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cosica 1 yıl
seneye gelir artık ülkemize.
umarım bu sefer hızlı şarj koymuşlardır.
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Hasan 06 1 yıl cosica
cosica
seneye gelir artık ülkemize.
umarım bu sefer hızlı şarj koymuşlardır.

Aynen katılıyorum. Bir de vatan harici diğer teknoloji marketler de pek bulunmuyor, piyasada yeterince tutulmuyor sanki asus, ama cihazlar f/p ürünü gibi geliyor bana.
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HLLBN 1 yıl cosica
0 dan 100 e 4 saatte doluyormuş.
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kadirirdem 1 yıl
Çift kamera ne kadar iyi çalışıyor acaba ? Amiral gemi modeller gibi çalışıyor mu ?...
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AYavasci 1 yıl
Performansı önemsemeyen, benim gibi kamera ve batarya odaklı telefon isteyenler için güzel bir telefon olmuş. Performans bekleyenler serinin yeni çıkacak modellerine bakarlar.
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Batuist 1 yıl
O işlemciler hala kullanılıyor mu yaa..
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fatsa52 1 yıl en beğenilen
Önden Samsung un ikinci sınıf cihazlarina benziyor.
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